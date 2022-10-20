Оливейра считает, что Махачев получил бой по протекции Хабиба. Бразилец ответит за слова?

Бывший чемпион уверен, что снова заберет пояс.

Российский боец Ислам Махачев получил долгожданный бой за титул, хотя еще ни разу не дрался с топ-5 дивизиона. Этим манипулирует его будущий соперник, который может жестоко поплатиться за слова, ведь в предстоящем поединке Оливейра — серьезный аутсайдер.

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Когда состоится и где смотреть бой Ислам Махачев — Чарльз Оливейра

Поединок между представителями России и Бразилии за титул в легком весе пройдет 22 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» в рамках UFC 280 и начнется после 22.00 по московскому времени — в 21.00 стартует основной кард. Посмотреть бой Махачева с Оливейрой можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец».

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Фото Getty Images

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: прогноз и ставка на бой 22 октября 2022 года

«Ислам будет кататься на Оливейре, как на лошади. Его многие недооценивают. Эти люди считают, что Оливейра очень хорош в партере. Нет у Чарльза выдающихся навыков грэпплинга. Если ты сдавался в UFC восемь раз, как ты можешь сказать, что ты очень хорош в партере? Ты сдался восемь раз», — грозно заявил Хабиб. Бывший непобежденный чемпион, как никто другой, знает, на что способен один из его ближайших друзей.

Однако братание с легендой UFC сослужило для Махачева дурную службу — многие, в том числе его ближайший соперник, считают, что Ислам получил титульный бой лишь благодаря Хабибу. Тот же Оливейра уверен, что нельзя давать поединок за пояс человеку, который никогда не дрался с топ-5 дивизиона.

Чарльз Оливейра. Фото Global Look Press

«Мы должны уважать моего соперника. Ислам идет на победной серии 10-0. Он очень умен в том, что делает. Однако я думаю, что он оседлал не свою волну — это волна Хабиба Нурмагомедова. Наш поединок состоится потому, что его устроил Хабиб. Это не заслуга Ислама», — выделился бразилец.

Возможно, на Дану Уайта при определении соперника для Оливейры и правда немного подействовали чары Хабиба. С другой стороны, Ислам здорово показал себя на протяжении всей карьеры в UFC, а его победная серия длиной в шесть лет — отличное тому доказательство. В рейтинге он дышит в спину Порье и Гэтжи — ребятам, которых Чарльз уже победил. Так почему бы не попробовать кого-нибудь посвежее?

После этого высказывания Оливейра не имеет права отступить: если проиграет, то человеку, которого, по его мнению, протащили в титульник; выиграет — покажет, что готов бороться не только с соперниками, но и с покровительством в организации, если оно вообще есть.

Правда, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Чарльза аутсайдером поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.90, вероятность исхода — примерно 31%. Триумф Махачева оценен в 1.47 (68%), ничья — в 60.0 (1%).

Многие эксперты считают, что бой получится незабываемым, а таким он станет в том случае, если закончится в раунде четвертом или пятом. Именно тогда главная проверка ляжет на физическую готовность Махачева, который еще никогда не проводил настолько длительные схватки.

Прогноз от «СЭ»: бой будет выигран досрочно одним из бойцов за 1.81.

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