Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

«НН» — «Краснодар»: Сперцян и Кордоба заставят соперника трепещать

Прогноз и ставка на матч РПЛ «НН» — «Краснодар» 22 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эдуард Сперцян.
Фото Getty Images
На неделе нижегородцы добились минимальной победы над соперником.

22 октября в 14-м туре РПЛ состоится матч между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». Он пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «НН» — «Краснодар» 22 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Краснодар». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Нижнего» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.60 (25%).

Из пяти очных встреч «НН» не проиграл в трех. На то, что это произойдет и в ближайшем матче, котировка — 1.64.

Причем только в одной встрече соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Никита Кучеров. «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кучеров забьет Бобровскому первый гол в сезоне?

Обмен голами — такая же редкость, но эксперты считают, что на этот раз командам удастся поразить ворота друг друга: вариант «обе забьют» оценен в 1.75, обратный результат — в 2.08.

Пенальти можно взять за 2.35, удаление — за 3.20. Комбо этих событий — за 6.00.

Кто откроет счет? На «Краснодар» коэффициент — 1.87, на «НН» — 2.18. Отсутствие голов в матче предложено оформить за 12.5.

Три наиболее вероятных точных счета подтверждают лучшие шансы южан на победу:

  • ничья 1:1 доступна за 6.40;

  • успех «Краснодара» 1:0 — за 7.90;

  • 2:1 — за 8.80.

«НН» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 22 октября 2022 года

«Краснодар» и «Нижний Новгород» наверняка уже устали друг от друга: за неполный месяц команды встретятся уже в третий раз, причем вторую и крайнюю игры разделят всего три дня. 19 октября соперники провели матч в Кубке России, по итогам которого команда Галактионова сенсационно вырвалась в лидеры квартета A — победила 1:0. Но то был второй по значимости турнир, а в чемпионате для «Нижнего» реальность немного другая.

Скамейка &laquo;Автомобилиста&raquo;. ЦСКА — «Автомобилист»: потеря Широкова и Валка критична для екатеринбуржцев

В Кубке аутсайдер РПЛ чувствует себя на редкость спокойно: пропустил в четырех встречах всего три мяча (в среднем 0.75 за 90 минут), забил четыре (1), но этого хватило для того, чтобы набрать семь очков. В чемпионате же у коллектива с берегов Волги уже 23 пропущенных (1.76), отличились нижегородцы 17 раз (1.3). Лучший отрезок у них был с середины августа по середину сентября — тогда они выиграли пять из шести матчей во всех турнирах, а еще сыграли вничью с «Динамо» (2:2).

В последнем матче с «Краснодаром» нижегородцы прервали серию из пяти игр без побед — за этот период они проиграли четырежды и поделили очки с «Торпедо», которое не побеждал только ленивый. Такая же черная полоса сейчас у «Краснодара» — он уступил трижды подряд, причем командам не самым мощным: «Ростову» (2:3), «Ахмату» (2:3) и все тому же «Нижнему» (0:1).

«Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. Надо появляться, добегать, оказываться в позициях, в которых забивают мячи. Как минимум — попадать в ворота», — заявил главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук. Прислушаются ли к его словам Джон Кордоба и Эдуард Сперцян — лидеры краснодарской атаки? ИТБ2 (1.5) идет за 2.20.

Микель Артета. «Арсенал» — ПСВ: Артета и ван Нистелрой готовят «веселый» матч

Прогноз и ставка на матч «НН» — «Краснодар»

Несмотря на то что южане сейчас не показывают тех результатов, которых от них ждут, играют они на достаточно приличном уровне: забили дважды и имели массу моментов против «Ростова», лишь в добавленное время упустили ничью с «Ахматом», статистически одолели «НН» (8-7 по ударам, 5-2 по попаданиям в створ).

«Нижний», который не является образцом игры в обороне, вряд ли сыграет на ноль против такого мощного соперника во второй раз подряд — этого еще ни разу не происходило. Поэтому «Краснодару» по силам как минимум не проиграть, ну а оборонительный стиль хозяев сыграет в пользу «низа» по голам.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.96.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
Вайлд отреагировал на призывы отчислить спортсмена из состава сборной России из-за возраста
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Автомобилист»: потеря Широкова и Валка критична для екатеринбуржцев
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости