«Локомотив» — «Динамо»: Смолов погрузит бывший клуб на дно?
22 октября в центральном матче 14-го тура РПЛ «Локомотив» сыграет дома с «Динамо». Московское дерби состоится на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 22 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд на победу примерно равными: успех «Динамо» идет за 2.65 (это примерно 37% вероятности исхода), триумф «Локомотива» — за 2.70 (38%). Ничья доступна за 3.60 (25%).
После увольнения Йозефа Циннбауэра железнодорожники выиграли два матча подряд. Получится ли у них сдержать «Динамо»? Вариант «хозяева не проиграют» оценен котировкой 1.52.
Бело-голубые играют размашисто — четыре из пяти последних матчей завершились «верхом» по голам. У красно-зеленых таких игр — три. На тотал больше 2.5 мяча коэффициент — 1.79, на ТМ 2.5 — 2.10.
Если рассмотреть очные встречи, то в четырех из пяти соперники обменялись забитыми мячами. Вариант «обе забьют» идет за 1.65, обратный исход — за 2.24.
В последних матчах с участием команд были назначены пенальти. На то, что 11-метровый пробьют и в дерби, котировка — 2.35. Удаление можно оформить за 3.20.
В четырех из пяти предыдущих встреч «Динамо» и «Локомотив» забивали в первом тайме два и более мяча. ТБ 1.5 в стартовые 45 минут оценен в 2.60.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 6.60.
«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 14-го тура РПЛ 22 октября 2022 года
Кажется, «Локомотив» начал обрастать кожей. Бывшая тренерская коалиция серьезно истрепала клуб, который изначально должен был бороться минимум за место в тройке, а в итоге выдал худший старт в истории и проиграл пять матчей подряд в чемпионате с разницей мячей 3-13. После ухода Йозефа Циннбауэра исполняющим обязаности был назначен Андрей Федоров, и он неплохо справляется с обязанностями хотя бы с точки зрения результатов — две победы в двух играх. При этом о преображении и возвращении мощных железнодорожников говорить преждевременно: обыграны со счетом 1:0 две худшие команды РПЛ.
Успех во встрече с черно-белыми позволил «Локомотиву» набрать 12 очков и немного приблизиться к командам из середины таблицы. Например, до располагающихся на 10-й строчке «Крыльев Советов» теперь всего два балла, до «Динамо» (восьмое место) — восемь баллов. Именно с бело-голубыми железнодорожникам предстоит сыграть в ближайшем туре — матч покажет, идет ли «пациент» на поправку или нет.
Что касается статистики, то она удручает: «Локо» забил всего 16 мячей в этом сезоне (1.23 за матч), а пропустил уже 26 — ровно по два за 90 минут. У будущего соперника ситуация практически зеркальная, но с поправкой — 16 пропущенных (1.23) при 21 забитом (1.61). ИТБ1 (1.5) идет за 2.26, ИТМ1 (1.5) — за 1.64. У гостей эти рынки доступны за 2.20 и 1.67 соответственно.
«Динамо» до последнего времени тоже испытывало дисбаланс в результатах: с начала сентября проиграло четыре матча из девяти во всех турнирах и один раз сыграло вничью. Как и железнодорожникам, команде Йокановича удалось минимально преодолеть проблемы: «Оренбург» в чемпионате был бит 3:2, а «Ростов» в Кубке — 3:1.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»
Хедлайнером «Динамо» в последних матчах стал Вячеслав Грулев, на счету которого голы в ворота «Оренбурга» и «Ростова». Также в последней встрече хорош был Федор Смолов. Именно от этих ребят, а еще от вечно мобильного и яркого Захаряна стоит ждать волшебства в предстоящей игре. Не зря бело-голубые забивают на протяжение пяти матчей подряд.
У «Локомотива» тоже довольно мощная линия нападения: Керк, неравнодушный к решениям ВАР Изидор, Камано, Педриньо, Миранчук и вернувшийся из небытия Игнатьев. Пропускающему на протяжении 11 последних матчей «Динамо» они способны организовать проблемы.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1