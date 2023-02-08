Махачев — Волкановски: наследник Хабиба заставит Великого сдаться
12 февраля на RAC Arena в городе Перт, Австралия, состоится титульный поединок с участием российского бойца Ислама Махачева. Его соперником в схватке за звание чемпиона в легком весе станет австралиец Александр Волкановски. Турнир UFC 284 стартует в 02.00 по московскому времени, бои основного карда — в 06.00 мск. Махачев и Волкановски выйдут в клетку приблизительно в 07.30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец».
Коэффициенты букмекеров на матч бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски 12 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.15, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 65.0 (2%), успех Волкановски — за 6.00 (15%).
На досрочный триумф Ислама предложена котировка — 1.30, выигрыш его соперника идет за 8.50.
Бой за чемпионский титул проходит в пятираундовом формате. Можете выбрать количество пятиминуток, которые пройдут спортсмены:
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на два и более раунда можно поставить за 1.35, на ТМ 1.5 — за 3.20;
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Последние пять поединков в UFC Махачев выиграл досрочно: четырежды сдачей и один раз техническим нокаутом. На его успех в бою с Волкановски болевым, удушающим или добровольной сдачей предложено поставить за 1.85. На триумф КО/ТКО/дисквалификацией — за 5.50.
У австралийца те же условия доступны за 30.0 и 10.0 соответственно.
На то, что бой завершится в стартовые 60 секунд первого раунда, котировка — 20.0.
Где смотреть бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски
В прямом эфире бои турнира UFC 284 покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Поединки основного карда начнутся приблизительно в 6.00 мск, Махачев и Волкановски выйдут в клетку не ранее 7.30 мск.
Махачев — Волкановски: прогноз и анализ боя UFC 8 февраля 2023 года
Еще совсем недавно, в октябре 2022 года, Ислам Махачев красиво разобрался с Чарльзом Оливейрой и стал четвертым в истории России чемпионом UFC. Прошло всего четыре месяца, а обладателю пояса в легком весе предстоит первая защита. Причем соперником станет лучший боец вне весовых категорий, австралиец Алекс Волкановски.
Для Махачева этот поединок окажется непривычным по двум причинам. Во-первых, рядом не будет Хабиба. «Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», — написал Нурмагомедов в соцсетях. Во-вторых, бой пройдет на территории Волкановски — в Австралии.
Алекс — чемпион в полулегком весе. Он еще ни разу не проигрывал в UFC и идет на серии из 12 успешных поединков. Всего он не знает поражений в последних 22 боях — предыдущая и единственная неудача Великого пришлась на встречу с Кори Нельсоном в мае 2013 года на турнире Australian Fighting Championship 5. Из 25 побед 12 Волкановски одержал нокаутом, а 10 — решением. При этом в UFC он доверил судьям исход восьми поединков и каждый раз оказывался сильнее противников.
Чтобы справиться с Махачевым, который хорош в партере, Волкановски даже позвал в лагерь борца. «Главное оружие Ислама — это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле. Он настолько хорошо их держит, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», — заявил австралиец. Правда, сам Махачев уверен, что Алексу этот ход не поможет, как не помог Оливейре.
Не зря из 23 побед за карьеру 11 Ислам добыл сдачей. В UFC российский боец завершил таким образом в свою пользу ровно половину поединков — шесть из 12.
Прогноз и ставка на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски
Три последних соперника Махачева — Дэн Хукер, Бобби Грин и Чарльз Оливейра — не продержались против российского бойца и двух раундов. Причем австралийца и бразильца Ислам победил сдачей, а американца — техническим нокаутом. Тем самым Махачев доказал свой универсализм.
Волкановски пять раз участвовал в пятираундовых поединках и четырежды победил решением. Однако таких сильных борцов, как Ислам, у него в оппозиции не было. А приглашенный борец за короткий отрезок времени вряд ли научит его идеально противодействовать тейкдаунам. Махачев обязательно поймает соперника и не отпустит, пока не услышит стук ладони по настилу.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2