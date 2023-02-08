Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Махачев — Волкановски: наследник Хабиба заставит Великого сдаться

Прогноз и ставка на бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото Getty Images
Граффити Алекса Волкановски.
Фото Getty Images
1/2
Австралийцу не поможет даже приглашенный в лагерь борец.

12 февраля на RAC Arena в городе Перт, Австралия, состоится титульный поединок с участием российского бойца Ислама Махачева. Его соперником в схватке за звание чемпиона в легком весе станет австралиец Александр Волкановски. Турнир UFC 284 стартует в 02.00 по московскому времени, бои основного карда — в 06.00 мск. Махачев и Волкановски выйдут в клетку приблизительно в 07.30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец».

Лионель Месси. «Марсель» — «ПСЖ»: Месси не справится без Неймара и Мбаппе?

Коэффициенты букмекеров на матч бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски 12 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.15, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 65.0 (2%), успех Волкановски — за 6.00 (15%).

На досрочный триумф Ислама предложена котировка — 1.30, выигрыш его соперника идет за 8.50.

Бой за чемпионский титул проходит в пятираундовом формате. Можете выбрать количество пятиминуток, которые пройдут спортсмены:

  • на два и более раунда можно поставить за 1.35, на ТМ 1.5 — за 3.20;

  • на ТБ 2.5 — за 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.24;

  • на ТБ 3.5 — за 2.08, на ТМ 3.5 — за 1.75;

  • на максимум раундов — за 2.91, на ТМ 4.5 — за 1.41.

Последние пять поединков в UFC Махачев выиграл досрочно: четырежды сдачей и один раз техническим нокаутом. На его успех в бою с Волкановски болевым, удушающим или добровольной сдачей предложено поставить за 1.85. На триумф КО/ТКО/дисквалификацией — за 5.50.

Граффити Алекса Волкановски. Фото Getty Images
Граффити Алекса Волкановски.
Фото Getty Images

У австралийца те же условия доступны за 30.0 и 10.0 соответственно.

На то, что бой завершится в стартовые 60 секунд первого раунда, котировка — 20.0.

Где смотреть бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски

В прямом эфире бои турнира UFC 284 покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Поединки основного карда начнутся приблизительно в 6.00 мск, Махачев и Волкановски выйдут в клетку не ранее 7.30 мск.

Махачев — Волкановски: прогноз и анализ боя UFC 8 февраля 2023 года

Еще совсем недавно, в октябре 2022 года, Ислам Махачев красиво разобрался с Чарльзом Оливейрой и стал четвертым в истории России чемпионом UFC. Прошло всего четыре месяца, а обладателю пояса в легком весе предстоит первая защита. Причем соперником станет лучший боец вне весовых категорий, австралиец Алекс Волкановски.

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Месси — Мбаппе или Хвича — Осимхен? Какой дуэт выиграет Лигу чемпионов

Для Махачева этот поединок окажется непривычным по двум причинам. Во-первых, рядом не будет Хабиба. «Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», — написал Нурмагомедов в соцсетях. Во-вторых, бой пройдет на территории Волкановски — в Австралии.

Алекс — чемпион в полулегком весе. Он еще ни разу не проигрывал в UFC и идет на серии из 12 успешных поединков. Всего он не знает поражений в последних 22 боях — предыдущая и единственная неудача Великого пришлась на встречу с Кори Нельсоном в мае 2013 года на турнире Australian Fighting Championship 5. Из 25 побед 12 Волкановски одержал нокаутом, а 10 — решением. При этом в UFC он доверил судьям исход восьми поединков и каждый раз оказывался сильнее противников.

Чтобы справиться с Махачевым, который хорош в партере, Волкановски даже позвал в лагерь борца. «Главное оружие Ислама — это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле. Он настолько хорошо их держит, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», — заявил австралиец. Правда, сам Махачев уверен, что Алексу этот ход не поможет, как не помог Оливейре.

Не зря из 23 побед за карьеру 11 Ислам добыл сдачей. В UFC российский боец завершил таким образом в свою пользу ровно половину поединков — шесть из 12.

Тибо Куртуа. «Аль-Ахли» — «Реал»: без Бензема и Куртуа у Мадрида нет шансов?

Прогноз и ставка на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

Три последних соперника Махачева — Дэн Хукер, Бобби Грин и Чарльз Оливейра — не продержались против российского бойца и двух раундов. Причем австралийца и бразильца Ислам победил сдачей, а американца — техническим нокаутом. Тем самым Махачев доказал свой универсализм.

Волкановски пять раз участвовал в пятираундовых поединках и четырежды победил решением. Однако таких сильных борцов, как Ислам, у него в оппозиции не было. А приглашенный борец за короткий отрезок времени вряд ли научит его идеально противодействовать тейкдаунам. Махачев обязательно поймает соперника и не отпустит, пока не услышит стук ладони по настилу.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.75.

Прогнозы на спорт
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси — Мбаппе или Хвича — Осимхен? Какой дуэт выиграет Лигу чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости