16 февраля состоится возвращение Лиги Европы. В раунде плей-офф путевки в следующий этап разыграют команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов, и клубы со вторых строчек ЛЕ. Самым ожидаемым противостоянием станет двухматчевая дуэль «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Может, кто-то из них в итоге заберет трофей? «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценили шансы участников на победу во втором по значимости еврокубке.

«Арсенал» идет сразу за двумя кубками?

Победители группового этапа Лиги Европы вступят в борьбу чуть позже. Одним из восьми счастливчиков, отсрочивших для себя рестарт турнира, стал лондонский «Арсенал». Именно его аналитики считают фаворитом всего соревнования. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 5.00.

Соперники не слишком сильно осложнили жизнь команде Микеля Артеты в группе — ПСВ, «Буде/Глимт» и «Цюрих» на всех в шести играх с англичанами набрали всего три очка. «Арсенал» уверенно вышел в плей-офф с 15 баллами и теперь ждет одного из победителей раунда плей-офф. Любому, кто бы это ни был, будет непросто. «Канониры» лидируют в АПЛ, где из 20 матчей выиграли 16 и потерпели всего два поражения. Также они избавились от внутренних Кубков, благодаря чему могут распределить силы между чемпионатом и Лигой Европы. Довольно плотная заявка позволит лондонцам подойти свежими к любому матчу и любому противнику.

Вторым претендентом на победу считается «Барселона» (6.00). Каталонцы неудачно выступили в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе смерти с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень». Однако с тех пор прошли 3,5 месяца, в течение которых каталонцы поменялись в лучшую сторону. Они шикарно играют в обороне (пропустили всего семь мячей в 20 турах ла лиги) и лидируют в чемпионате по забитым голам (42). Роберт Левандовски, Рафинья и другие новички освоились в команде и с каждым матчем приносят ей все больше пользы. Поэтому «Манчестер Юнайтед», который станет соперником сине-гранатовых по раунду плей-офф, можно только посочувствовать.

Сами манкунианцы занимают третью строчку рейтинга фаворитов Лиги Европы (10.0). Они тоже прибавили по сравнению с первой частью сезона: выиграли 11 из 13 последних матчей с разницей голов 27:4. Атмосфера и футбол команды улучшились сразу после разрыва контракта с Криштиану Роналду, а новым лидером стал Маркус Рэшфорд — после чемпионата мира он сделал 11+4 в 13 играх.

«Ювентус» удивит топов?

На победу «бьянконери» можно поставить за 13.0. При этом команда Массимилиано Аллегри сейчас испытывает серьезные проблемы — как игровые, так и нефутбольного характера. В последние недели туринцы крупно проиграли «Наполи» (1:5) и уступили «Монце» (0:2), а также сыграли вничью с «Аталантой» (3:3). Стабильности нет, а тут еще лига лишила клуб 15 очков за финансовые махинации и может забрать еще 20. Руководство на ушах, на игроках ситуация тоже складывается не лучшим образом. Возможно, в попытке сохранить лицо и прописку в серии А «Ювентус» не станет сильно напрягаться во втором по значимости еврокубке.

За 15.0 предложено взять успех «Аякса», который недавно сменил тренера, — на место Альфреда Схройдера пришел бывший защитник сборной Нидерландов и клуба Джон Хейтинга. Ему предстоит выстроить игру команды, которую бывший коуч сровнял с землей — при нем амстердамцы даже выдали серию из семи матчей без побед, чего с ними не случалось с 1965 года. К слову, в первых двух встречах при новом тренере «Аякс» показал уверенный и результативный футбол — обыграл 4:1 «Эксельсиор» и 5:0 — «Камбур». В раунде плей-офф уже 16 февраля чемпион Голландии стартует против «Унион Берлина».

Одинаковым коэффициентом 17.0 оценен возможный триумф «Бетиса» и «Реала Сосьедад». Эти команды идут в верхней половине чемпионата Испании и борются за попадание в Лигу чемпионов. Плюс нельзя забывать, что испанцы традиционно сильны в еврокубках, а особенно в Лиге Европы — с сезона-2009/10 команды из ла лиги выиграли турнир восемь раз.

Какие шансы у Головина и Черчесова?

За 20.0 предложен успех прошлогоднего победителя Лиги конференций — «Ромы». Сейчас римляне сражаются за место в тройке чемпионата Италии, но им явно не хватает стабильности. За 25.0 идут сразу три команды — «Байер», «Севилья» и «Фрайбург». Особое внимание приковывает коллектив из Испании, который за последние девять лет четырежды выиграл турнир.

На «Монако» Александра Головина можно поставить за 50.0. Монегаски вырвали путевку в плей-офф лишь в последнем матче группового этапа, разгромив «Црвену Звезду» (4:1). На следующей неделе российский полузащитник и его партнеры встретятся с «Байером».

Первую строчку в квартете «Монако» уступил ни кому-нибудь, а «Ференцварошу» Станислава Черчесова. Чемпионы Венгрии набрали 10 очков в сложнейшей группе и вопреки прогнозам (они отправляли их на последнее место) вышли в плей-офф. Правда, эксперты продолжают недооценивать «зеленых орлов» и считают их главными аутсайдерами турнира, котировка на победу — 200.