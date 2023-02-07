«Марсель» — «ПСЖ»: Месси не справится без Неймара и Мбаппе?
8 февраля в 1/8 Кубка Франции состоится матч между лидером лиги 1 «ПСЖ» и преследующим его «Марселем». Дерби Франции пройдет на стадионе «Велодром» и начнется в 23.10 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ» 8 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 2.17, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «Марселя» — за 3.20 (31%).
Потеря Килиана Мбаппе станет критичной для чемпиона Франции? На то, что провансальцы не проиграют в основное время, котировка — 1.74.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.30.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.38.
Приятные 1.55 даются на то, что «ПСЖ» выиграет хотя бы один тайм. За 2.00 можно взять успех «Марселя» в одной из 45-минуток.
На то, что парижане забьют первыми и победят, котировка — 2.44. На такое же условие в пользу команды Игора Тудора коэффициент — 2.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Проход «Марселя» в следующий раунд доступен за 2.24, «ПСЖ» — за 1.70.
«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Кубка Франции 8 февраля 2023 года
Главное дерби Франции пройдет в 104-й раз и выпало на 1/8 Кубка страны. Причем в последние годы парижане организовали солидный отрыв — довели количество побед до 47 против 33 у «Марселя». Сейчас у провансальцев есть возможность сократить отставание.
«ПСЖ» после паузы на чемпионат мира провел несколько неубедительных матчей: проиграл в чемпионате «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1) и поделил очки с «Реймсом» (1:1). Из-за этого в какой-то момент отрыв от преследователей сократился до трех очков, однако сейчас снова вырос и составляет восемь баллов.
Если в лиге 1 у парижан возникали проблемы, то в Кубке Франции их вообще не было. В 1/32 чемпион уверенно обыграл «Шатору» из третьей лиги (3:1), а в 1/16 расправился с любительской командой из региональной лиги «Пей де Кассель» (7:0). Шесть из этих мячей на счету Мбаппе и Неймара.
Бразилец и француз — лидеры команды и в чемпионате: на их счету 12 и 13 голов соответственно. Однако в последних матчах они не играли из-за травм. Мбаппе вообще выбыл на несколько недель из-за повреждения бедра и не сыграет не только в предстоящей битве с «Марселем», но и с «Баварией» в ЛЧ. Неймар тоже еще не восстановился.
В отсутствие этих ребят атаку на своих плечах тащит Месси. В последнем туре лиги 1 против «Тулузы» он забил победный мяч. На то, что «ПСЖ» вместе с Лео закинет в ворота «Марселя» минимум два мяча, котировка — 1.88.
В среднем по сезону в чемпионате парижане забивают даже больше пары голов — 2.45 (54 в 22 встречах). Однако «Марсель» неплохо обороняется — пропустил всего 20 мячей (0.91 за 90 минут). Да и в предыдущих встречах с «ПСЖ» провансальцы много из ворот не вынимали — в шести предыдущих очных матчах бело-голубые лишь раз проиграли с разницей больше одного мяча.
В чемпионате команда Игора Тудора идет на второй позиции в восьми очках от парижан, а в Кубке также прошла двух соперников. Причем и любительский «Йер» и «Ренн» даже не забили провансальцам — 0:2 и 0:1 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «ПСЖ»
«ПСЖ» сыграет против принципиального соперника без двух лидеров — Неймара и Мбаппе. В то же время у парижан в атаке будет зажигать Месси, а это гарантия опасности у ворот соперника. Команды будут примерно в равных условиях, но парижане за счет фактора Лео должны как минимум не проиграть.
В то же время ждать от игры повышенной результативности не стоит. Только в двух из последних десяти очных матчей команды забили больше трех мячей. У «ПСЖ» ТБ 4.5 не прошел ни в одной из предыдущих трех встреч, у «Марселя» — в восьми.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2