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«Марсель» — «ПСЖ»: Месси не справится без Неймара и Мбаппе?

Прогноз и ставка на матч Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ» 8 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Бразилец и француз пропустят матч в Кубке из-за травм.

8 февраля в 1/8 Кубка Франции состоится матч между лидером лиги 1 «ПСЖ» и преследующим его «Марселем». Дерби Франции пройдет на стадионе «Велодром» и начнется в 23.10 по московскому времени. В России трансляция будет недоступна. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Франция. Кубок. 1/8 финала
08 февр, 23:10. Velodrome (Марсель)
Марсель
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ» 8 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить с коэффициентом 2.17, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «Марселя» — за 3.20 (31%).

Потеря Килиана Мбаппе станет критичной для чемпиона Франции? На то, что провансальцы не проиграют в основное время, котировка — 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.30.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.38.

Приятные 1.55 даются на то, что «ПСЖ» выиграет хотя бы один тайм. За 2.00 можно взять успех «Марселя» в одной из 45-минуток.

На то, что парижане забьют первыми и победят, котировка — 2.44. На такое же условие в пользу команды Игора Тудора коэффициент — 2.00.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 7.10;

  • 2:1 в пользу «ПСЖ» — 8.40;

  • 1:0 — за 9.50.

Проход «Марселя» в следующий раунд доступен за 2.24, «ПСЖ» — за 1.70.

«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Кубка Франции 8 февраля 2023 года

Главное дерби Франции пройдет в 104-й раз и выпало на 1/8 Кубка страны. Причем в последние годы парижане организовали солидный отрыв — довели количество побед до 47 против 33 у «Марселя». Сейчас у провансальцев есть возможность сократить отставание.

«ПСЖ» после паузы на чемпионат мира провел несколько неубедительных матчей: проиграл в чемпионате «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1) и поделил очки с «Реймсом» (1:1). Из-за этого в какой-то момент отрыв от преследователей сократился до трех очков, однако сейчас снова вырос и составляет восемь баллов.

Если в лиге 1 у парижан возникали проблемы, то в Кубке Франции их вообще не было. В 1/32 чемпион уверенно обыграл «Шатору» из третьей лиги (3:1), а в 1/16 расправился с любительской командой из региональной лиги «Пей де Кассель» (7:0). Шесть из этих мячей на счету Мбаппе и Неймара.

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Бразилец и француз — лидеры команды и в чемпионате: на их счету 12 и 13 голов соответственно. Однако в последних матчах они не играли из-за травм. Мбаппе вообще выбыл на несколько недель из-за повреждения бедра и не сыграет не только в предстоящей битве с «Марселем», но и с «Баварией» в ЛЧ. Неймар тоже еще не восстановился.

В отсутствие этих ребят атаку на своих плечах тащит Месси. В последнем туре лиги 1 против «Тулузы» он забил победный мяч. На то, что «ПСЖ» вместе с Лео закинет в ворота «Марселя» минимум два мяча, котировка — 1.88.

В среднем по сезону в чемпионате парижане забивают даже больше пары голов — 2.45 (54 в 22 встречах). Однако «Марсель» неплохо обороняется — пропустил всего 20 мячей (0.91 за 90 минут). Да и в предыдущих встречах с «ПСЖ» провансальцы много из ворот не вынимали — в шести предыдущих очных матчах бело-голубые лишь раз проиграли с разницей больше одного мяча.

В чемпионате команда Игора Тудора идет на второй позиции в восьми очках от парижан, а в Кубке также прошла двух соперников. Причем и любительский «Йер» и «Ренн» даже не забили провансальцам — 0:2 и 0:1 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «ПСЖ»

«ПСЖ» сыграет против принципиального соперника без двух лидеров — Неймара и Мбаппе. В то же время у парижан в атаке будет зажигать Месси, а это гарантия опасности у ворот соперника. Команды будут примерно в равных условиях, но парижане за счет фактора Лео должны как минимум не проиграть.

В то же время ждать от игры повышенной результативности не стоит. Только в двух из последних десяти очных матчей команды забили больше трех мячей. У «ПСЖ» ТБ 4.5 не прошел ни в одной из предыдущих трех встреч, у «Марселя» — в восьми.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.66.

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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
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8
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10
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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