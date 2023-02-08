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Месси — Мбаппе или Хвича — Осимхен? Какой дуэт выиграет Лигу чемпионов

Евгений Коростелев
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Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press
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Оценили шансы всех 16 команд.

14 февраля стартует долгожданный плей-офф Лиги чемпионов. Борьбу продолжат 16 сильнейших команд группового этапа, которые мечтают 10 мая в Стамбуле поднять кубок чемпионов. Кто станет победителем турнира? «СЭ» совместно с БЕТСИТИ рассказывают о раскладах гонки за заветным трофеем.

Месси после ЧМ возьмет еще и ЛЧ?

Евросезон возобновится двумя матчами: «ПСЖ» примет в Париже «Баварию», а «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом». Однако главным фаворитом, по мнению аналитиков букмекерской компании, считается «Манчестер Сити». На его победу можно поставить с коэффициентом 2.90. Такая скромная котировка удивляет, исходя из того, что сейчас творится с клубом. Во-первых, «горожане» не показывают тот мощный и эффективный футбол, которого от них ждут. Например, в последнем туре АПЛ они проиграли «Тоттенхэму» (0:1), а в январе уступили сразу в двух играх подряд — «МЮ» в АПЛ (1:2) и «Саутгемптону» в Кубке лиги (0:2).

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Плюс команду Пепа Гвардиолы схватили за шкирку боссы лиги. Они обвинили «Сити» в более чем 100 случаях нарушений финансовых правил и грозятся не только снять с чемпиона очки, но и низвергнуть его в низший дивизион. На фоне такого громкого скандала впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов «горожанам» будет очень непросто. Даже несмотря на наличие невероятного Эрлинга Холанна, который забил 31 мяч в 28 матчах сезона.

Вторым после англичан претендентом на победу в ЛЧ идет «Бавария» (7.50), у которой тоже не все гладко. Во второй половине января мюнхенцы трижды подряд сыграли вничью и только в начале февраля вернулись на победную тропу. Как и в случае с «Сити», команду не обошли стороной скандалы. Сначала руководство в открытую выразило недовольство поведением Сержа Гнабри, который в единственный выходной отправился в Париж на Неделю моды. Затем Мануэль Нойер раскритиковал клуб за увольнение тренера вратарей и поднял новую волну негатива. Когда в коллективе все неспокойно и с игровой, и с эмоциональной точек зрения, добиваться больших результатов сложно. Тем более в 1/8 мюнхенцам предстоит сыграть с «ПСЖ».

К слову, именно парижане — третьи фавориты на победу в турнире (8.00). Команда с Месси, Мбаппе и Неймаром уверенно лидирует в чемпионате и движется к триумфу в Кубке — вроде бы все гладко. Однако в Лиге чемпионов «ПСЖ» может быть наказан за излишнюю самоуверенность. В последнем туре группового раунда красно-синие не стали добивать «Ювентус» и рассчитывали выиграть группу, но в параллельном матче «Бенфика» разгромила «Маккаби» и обошла коллектив Галтье по разнице мячей. В результате португальцы попали в плей-офф на скромный «Брюгге», а «ПСЖ» выпала смертоносная «Бавария».

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За последние три сезона команды дважды играли друг с другом. И хотя парижане прошли мюнхенцев в 1/4 розыгрыша-2020/21, за год до этого они уступили им в финале турнира, поэтому реванш получился неполноценным. Сейчас же пройти этого соперника будет еще сложнее, учитывая отсутствие Неймара и Мбаппе. Бразилец только приступил к тренировкам, а лучший бомбардир прошедшего ЧМ точно пропустит первый матч.

Где прошлогодние финалисты?

В сезоне-2021/22 в решающем матче бились «Реал» и «Ливерпуль». Мадридцы победили с минимальным счетом, хотя соперник имел массу моментов и был значительно лучше. Теперь команды снова входят в пул фаворитов, хотя у каждой есть масса проблем.

На «Ливерпуль» можно поставить за 10.0. Команда Юргена Клоппа идет только 10-й в АПЛ и вылетела из всех внутренних Кубков.

После паузы на чемпионат мира красные проиграли пять из десяти матчей, а болельщики требуют отставки главного тренера. Плюс мерсисайдцы разбиты многочисленными травмами ведущих игроков: долгое время не играют Жота, Фирмино и Луис Диас, отсутствует босс обороны ван Дейк. В последнем туре вице-чемпионы Англии проиграли «Вулверхэмптону» (0:3), а в первом раунде плей-офф им играть с «Реалом».

Сами мадридцы занимают пятую строчку по котировкам (12.0). Они тоже в последние недели находятся не в лучшем настроении: уступили Суперкубок Испании «Барселоне» и отстают от каталонцев на восемь очков в чемпионате. В крайнем матче ла лиги им не покорилась даже скромная «Мальорка» (0:1), а еще отсутствуют важные футболисты — Бензема и Куртуа. Конечно, к 21 февраля, когда состоится первый матч с «Ливерпулем», они могут быть готовы, но сейчас положение команды также выглядит печально.

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При этом ограниченное количество игроков не единственная проблема мадридцев. У «бланкос» очень плотный график: после стартовой части сезона подавляющее большинство футболистов участвовало в чемпионате мира, затем был Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, а теперь — Клубный ЧМ в Марокко. К противостоянию с «Ливерпулем» игроки подойдут солидно выхолощенные.

Какие шансы у «Наполи» с Хвичей?

На лидеров чемпионата Италии можно поставить за 13.0. Команда Лучано Спаллетти поражает ярким, результативным футболом и почти не теряет очки в чемпионате — оступились только в трех из 21 матча в сезоне. На групповом этапе «Наполи» обскакал «Ливерпуль» и теперь намерен пошуметь в плей-офф с Виктором Осимхеном и Хвичей Кварацхелией. На счету самой результативной пары европейского футбола 27 голов в 18 ассистов во всех турнирах.

На седьмой и восьмой позициях расположились клубы из АПЛ — «Тоттенхэм» (20.0) и «Челси» (22.0). «Шпоры» в последнем туре победили «Сити» (1:0) и идут неподалеку от лидеров, а синие выиграли всего два из последних десяти матчей, но в зимнее трансферное окно закупились игроками на 329 млн евро.

Энцо Фернандес. Фото Global Look Press
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press

«Бенфика», которая рассталась с лидером команды Энцо Фернандесом, идет девятой (25.0). На групповом этапе «орлы» дерзко бились с «ПСЖ» и «Ювентусом» — наградой стало первое место и попадание на «Брюгге» в стартовом раунде плей-офф. Португальцы опережают даже «Интер» (30.0) и «Милан» (40.0). Причем если нерадзурри показывают приличный футбол и бегут в Италии следом за «Наполи», то россонери развалились — они проиграли четыре последних матча с общим счетом 2:13.

  • за 55.0 можно взять успех дортмундской «Боруссии»;

  • за 80.0 — «Порту»;

  • за 90.0 — «Лейпцига»;

  • коэффициентом 150 оценен успех «Айтрахта»;

  • аутсайдер — «Брюгге» (200).

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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