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«Аль-Ахли» — «Реал»: без Бензема и Куртуа у Мадрида нет шансов?

Прогноз и ставка на матч Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
Египтяне не проигрывают с августа 2022 года 23 матча.

8 февраля мадридский «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира сыграет с египетским «Аль-Ахли». Встреча состоится в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. Стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Клубный ЧМ. 1/2 финала
08 февр, 22:00. Prince Moulay Abdellah Stadium (Рабат)
Аль-Ахли Каир
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом. На победу мадридского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — 75%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Аль-Ахли» — за 9.90 (6%).

Считаете, что 42-кратные чемпионы Египта не уступят по итогам 90 минут? Вариант 1Х предложен за 3.30.

Также можете подстраховать африканцев с помощью форы: Ф1(+1.5) оценена в 1.90, Ф1(+2.5) — в 1.33. Гандикап (-1.5) гола на «Реал» идет также за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, тотал меньше 2.5 — за 2.13.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.16, «обе забьют — нет» — за 1.70.

Эксперты предполагают, что «Аль-Ахли» не вскроет ворота соперника, на гол номинальных хозяев коэффициент — 1.93.

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Высока вероятность, что «Реал» отличится дважды подряд (1.61). На три гола в ряд от мадридцев котировка — 2.80.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «бланкос» за 5.70.

Выход команды Карло Анчелотти в финал можно взять за скромные 1.14, коллектива Марселя Коллера — за 5.80.

«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз и анализ полуфинала Клубного ЧМ 8 февраля 2023 года

«Реал» подходит к полуфиналу Клубного чемпионата мира в неважном состоянии и настроении. 29 января мадридцы не справились в чемпионате с «Реалом Сосьедад» (0:0) и отпустили «Барселону» на пять очков. А в последнем туре команда Карло Анчелотти вовсе проиграла середняку — скромной «Мальорке» (0:1). Теперь каталонцы опережают «бланкос» на восемь баллов, а эксперты считают, что борьба за чемпионство в Испании окончена.

Руководство и футболисты «Реала» вряд ли согласятся с таким утверждением и продолжат борьбу за трофей, но взять его будет действительно тяжело. Поэтому мадридцам выгоднее будет сосредоточиться за трех других турнирах: на Лиге чемпионов, Кубке Испании и Клубном ЧМ. Победить в последнем из них будет проще всего: здесь нет «Барселоны» и других европейских топ-клубов, а для успеха необходимо выиграть всего два матча. Первый мадридцы проведут против финалиста Лиги чемпионов КАФ-2021/22 египетского «Аль-Ахли».

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«Красные дьяволы», как называют команду Марселя Коллера, не проигрывают с 27 августа 2022 года. На этом отрезке они провели 23 матча во всех турнирах — выиграли 18 из них и пять раз сыграли вничью. В этих встречах коллектив из Каира забил 42 мяча (в среднем — 1.82) и пропустил всего семь голов (0.30 за 90 минут). В последних четырех матчах «Аль-Ахли» отыграл на ноль, в том числе в двух встречах КЧМ — против «Окленд Сити» (3:0) и «Сиэтл Саундерс» (1:0). При этом все четыре мяча на турнире забили разные футболисты.

Этот факт подтверждает силу командной игры египтян — у них может забить любой. Даже в чемпионате, где «Аль-Ахли» лидирует после 15 туров с шестиочковым отрывом и отличился уже 26 раз (лучший показатель в лиге наряду с «Пирамидс»), у него нет ни одного игрока в топ-5 бомбардиров. Сильнейшие цифры показывает 27-летний форвард Мохамед Шериф — на его счету пять голов.

У «Реала», который чаще всех выигрывал КЧМ (четыре раза), могут возникнуть серьезные сложности из-за кадровых проблем. Мадридцы не смогут рассчитывать на Тибо Куртуа и Карима Бензема, которые не полетели в Марокко и остались в Испании. Также травмированы Менди, Васкес и Азар с Милитао. А вернувшийся в последнем матче Алаба еще не готов на 100%.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Ахли» — «Реал»

«Реал» не только играет нестабильно в последнее время, но и часто пропускает: отыграл на ноль только пять из 13 матчей во всех турнирах после возобновления сезона. «Аль-Ахли» не располагает топовым составом, но эта команда будет биться изо всех сил за престиж — терять ей нечего, от нее никто не ждет победы. При этом ее успехи в чемпионате и в двух матчах КЧМ (четыре гола) доказывают, что египтяне могут потрепать нервы Тибо Куртуа и измученному травмами составу «Реала».

Рекомендуемая ставка: «Аль-Ахли» забьет за 1.93.

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ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Реал
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Факел – Химки
 - : -
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