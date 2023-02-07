«Аль-Ахли» — «Реал»: без Бензема и Куртуа у Мадрида нет шансов?
8 февраля мадридский «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира сыграет с египетским «Аль-Ахли». Встреча состоится в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. Стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом. На победу мадридского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — 75%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Аль-Ахли» — за 9.90 (6%).
Считаете, что 42-кратные чемпионы Египта не уступят по итогам 90 минут? Вариант 1Х предложен за 3.30.
Также можете подстраховать африканцев с помощью форы: Ф1(+1.5) оценена в 1.90, Ф1(+2.5) — в 1.33. Гандикап (-1.5) гола на «Реал» идет также за 1.90.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, тотал меньше 2.5 — за 2.13.
Вариант «обе забьют» можно взять за 2.16, «обе забьют — нет» — за 1.70.
Эксперты предполагают, что «Аль-Ахли» не вскроет ворота соперника, на гол номинальных хозяев коэффициент — 1.93.
Высока вероятность, что «Реал» отличится дважды подряд (1.61). На три гола в ряд от мадридцев котировка — 2.80.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «бланкос» за 5.70.
Выход команды Карло Анчелотти в финал можно взять за скромные 1.14, коллектива Марселя Коллера — за 5.80.
«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз и анализ полуфинала Клубного ЧМ 8 февраля 2023 года
«Реал» подходит к полуфиналу Клубного чемпионата мира в неважном состоянии и настроении. 29 января мадридцы не справились в чемпионате с «Реалом Сосьедад» (0:0) и отпустили «Барселону» на пять очков. А в последнем туре команда Карло Анчелотти вовсе проиграла середняку — скромной «Мальорке» (0:1). Теперь каталонцы опережают «бланкос» на восемь баллов, а эксперты считают, что борьба за чемпионство в Испании окончена.
Руководство и футболисты «Реала» вряд ли согласятся с таким утверждением и продолжат борьбу за трофей, но взять его будет действительно тяжело. Поэтому мадридцам выгоднее будет сосредоточиться за трех других турнирах: на Лиге чемпионов, Кубке Испании и Клубном ЧМ. Победить в последнем из них будет проще всего: здесь нет «Барселоны» и других европейских топ-клубов, а для успеха необходимо выиграть всего два матча. Первый мадридцы проведут против финалиста Лиги чемпионов КАФ-2021/22 египетского «Аль-Ахли».
«Красные дьяволы», как называют команду Марселя Коллера, не проигрывают с 27 августа 2022 года. На этом отрезке они провели 23 матча во всех турнирах — выиграли 18 из них и пять раз сыграли вничью. В этих встречах коллектив из Каира забил 42 мяча (в среднем — 1.82) и пропустил всего семь голов (0.30 за 90 минут). В последних четырех матчах «Аль-Ахли» отыграл на ноль, в том числе в двух встречах КЧМ — против «Окленд Сити» (3:0) и «Сиэтл Саундерс» (1:0). При этом все четыре мяча на турнире забили разные футболисты.
Этот факт подтверждает силу командной игры египтян — у них может забить любой. Даже в чемпионате, где «Аль-Ахли» лидирует после 15 туров с шестиочковым отрывом и отличился уже 26 раз (лучший показатель в лиге наряду с «Пирамидс»), у него нет ни одного игрока в топ-5 бомбардиров. Сильнейшие цифры показывает 27-летний форвард Мохамед Шериф — на его счету пять голов.
У «Реала», который чаще всех выигрывал КЧМ (четыре раза), могут возникнуть серьезные сложности из-за кадровых проблем. Мадридцы не смогут рассчитывать на Тибо Куртуа и Карима Бензема, которые не полетели в Марокко и остались в Испании. Также травмированы Менди, Васкес и Азар с Милитао. А вернувшийся в последнем матче Алаба еще не готов на 100%.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Ахли» — «Реал»
«Реал» не только играет нестабильно в последнее время, но и часто пропускает: отыграл на ноль только пять из 13 матчей во всех турнирах после возобновления сезона. «Аль-Ахли» не располагает топовым составом, но эта команда будет биться изо всех сил за престиж — терять ей нечего, от нее никто не ждет победы. При этом ее успехи в чемпионате и в двух матчах КЧМ (четыре гола) доказывают, что египтяне могут потрепать нервы Тибо Куртуа и измученному травмами составу «Реала».
Рекомендуемая ставка: «Аль-Ахли» забьет за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2