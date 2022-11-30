1 декабря пройдет предпоследний день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Главный матч состоится в группе F, где Хорватия встретится с Бельгией на стадионе «Ахмед бин Али». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 17.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита матча. Поставить на победу «Шашечных» можно с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» предложен с близкой котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 3.40 (29%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 6.30;

• победа Бельгии 1:0 — за 8.00;

• успех хорватов с таким же счетом — за 8.10.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, хотя Хорватия во втором туре разгромила Канаду (4:1). Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.86.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 1.81. «Обе забьют — нет» идет за 2.00.

Также вы можете угадать игрока, который откроет счет в матче. По мнению экспертов, скорее всего, это будет Ромелу Лукаку. Рынок на то, что форвард вонзит первый гол в игре, доступен за 6.50.

Хорватия — Бельгия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 1 декабря 2022 года

Хорватия — финалист прошлого чемпионата мира, но в катарский турнир вошла тяжело. В первом туре команда Златко Далича скатала унылую нулевую ничью с Марокко. Правда, уже в следующем матче хорваты показали мощь и разнесли Канаду (4:1). Перед последней игрой они лидируют в группе F с четырьмя очками: столько же набрали марокканцы, но у «Шашечных» лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Положение Бельгии перед последним туром очень сложное. Коллективу Роберто Мартинеса для выхода в плей-офф необходима победа. В случае ничьей и поражения Марокко от Канады «Красные дьяволы» вряд ли пролезут в 1/8 — если только африканцы уступят с разницей в три и более мяча.

Спасать положение бельгийцев призван Лукаку. Форвард пропустил первый тур из-за травмы, а во втором вышел лишь на девять минут. С Хорватией Ромелу, вероятно, выскочит в основном составе, ведь его команде необходима победа, а пока на турнире она выжала лишь один забитый мяч. При этом до ЧМ «Красные дьяволы» забивали немало: в прошедшем сезоне Лиги наций оформили 10 мячей за шесть игр.

Индивидуальный тотал бельгийцев больше 1.5 мяча предложен за 2.46, ИТМ2 (1.5) — за 1.55.

Хорватия подходит к самому важному матчу группового этапа в отличном настроении после яркого разгрома Канады, которую Бельгия сломила лишь со счетом 1:0. Вообще 2022 год — успешный для команды Далича. В Лиге наций «Шашечные» заняли первое место в группе с Данией и Францией, а проиграли только Австрии в первом туре (0:3).

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

«Красные дьяволы» подходят к матчу без права на ошибку — им необходимо побеждать. Но у них совершенно не получается атаковать на этом турнире. За два тура Бельгия нанесла лишь шесть ударов в створ, набрала суммарно 1.5 балла xG и забила один мяч, хотя в составе есть Кевин де Брейне, Эден Азар, Янник Карраско и другие звезды.

Хорватия же отлично обороняется: за 11 матчей во всех турнирах в 2022 году пропустила лишь шесть мячей, причем три из них — в одном матче. На чемпионате мира хорваты выхватили всего однажды — в прошлом туре от Альфонсо Дэвиса.

Рекомендуемая ставка: «Хорватия не проиграет» за 1.53.