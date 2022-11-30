Хорватия — Бельгия: Модрич оставит Азара и де Брейне за бортом плей-офф
1 декабря пройдет предпоследний день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Главный матч состоится в группе F, где Хорватия встретится с Бельгией на стадионе «Ахмед бин Али». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 17.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита матча. Поставить на победу «Шашечных» можно с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» предложен с близкой котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 3.40 (29%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 — за 6.30;
• победа Бельгии 1:0 — за 8.00;
• успех хорватов с таким же счетом — за 8.10.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, хотя Хорватия во втором туре разгромила Канаду (4:1). Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.86.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно за 1.81. «Обе забьют — нет» идет за 2.00.
Также вы можете угадать игрока, который откроет счет в матче. По мнению экспертов, скорее всего, это будет Ромелу Лукаку. Рынок на то, что форвард вонзит первый гол в игре, доступен за 6.50.
Хорватия — Бельгия: прогноз и анализ матча чемпионата мира 1 декабря 2022 года
Хорватия — финалист прошлого чемпионата мира, но в катарский турнир вошла тяжело. В первом туре команда Златко Далича скатала унылую нулевую ничью с Марокко. Правда, уже в следующем матче хорваты показали мощь и разнесли Канаду (4:1). Перед последней игрой они лидируют в группе F с четырьмя очками: столько же набрали марокканцы, но у «Шашечных» лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
Положение Бельгии перед последним туром очень сложное. Коллективу Роберто Мартинеса для выхода в плей-офф необходима победа. В случае ничьей и поражения Марокко от Канады «Красные дьяволы» вряд ли пролезут в 1/8 — если только африканцы уступят с разницей в три и более мяча.
Спасать положение бельгийцев призван Лукаку. Форвард пропустил первый тур из-за травмы, а во втором вышел лишь на девять минут. С Хорватией Ромелу, вероятно, выскочит в основном составе, ведь его команде необходима победа, а пока на турнире она выжала лишь один забитый мяч. При этом до ЧМ «Красные дьяволы» забивали немало: в прошедшем сезоне Лиги наций оформили 10 мячей за шесть игр.
Индивидуальный тотал бельгийцев больше 1.5 мяча предложен за 2.46, ИТМ2 (1.5) — за 1.55.
Хорватия подходит к самому важному матчу группового этапа в отличном настроении после яркого разгрома Канады, которую Бельгия сломила лишь со счетом 1:0. Вообще 2022 год — успешный для команды Далича. В Лиге наций «Шашечные» заняли первое место в группе с Данией и Францией, а проиграли только Австрии в первом туре (0:3).
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года
«Красные дьяволы» подходят к матчу без права на ошибку — им необходимо побеждать. Но у них совершенно не получается атаковать на этом турнире. За два тура Бельгия нанесла лишь шесть ударов в створ, набрала суммарно 1.5 балла xG и забила один мяч, хотя в составе есть Кевин де Брейне, Эден Азар, Янник Карраско и другие звезды.
Хорватия же отлично обороняется: за 11 матчей во всех турнирах в 2022 году пропустила лишь шесть мячей, причем три из них — в одном матче. На чемпионате мира хорваты выхватили всего однажды — в прошлом туре от Альфонсо Дэвиса.
Рекомендуемая ставка: «Хорватия не проиграет» за 1.53.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2