Польша — Аргентина: Месси сойдется с Левандовски в кровавой битве за плей-офф ЧМ
30 ноября в третьем туре группового этапа чемпионата мира Лионель Месси со сборной Аргентины постарается сделать последний шаг в сторону плей-офф. Мешать ему будут Польша с Робертом Левандовски. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на «Стадионе 974», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных гостей. Поставить на сборную Аргентины можно за 1.48, это примерно 67% вероятности. Ничья оценена в 4.40 (22%), победа поляков — в 8.20 (11%).
Во втором туре европейцы разобрались с саудовцами и набрали первые уже четыре очка на ЧМ. Если считаете, что Аргентину Левандовски и Ко остановить тоже по силам, оформите ставку Х2 за 2.85.
Можете подстраховать поляков с помощью форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.57, Ф2(-1.5) — за 2.40.
На двоих команды сыграли на этом ЧМ четыре матча, но «верх» по голам прошел лишь в одном. Тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.80.
Вариант «обе забьют — нет» встретился в трех играх команд на этом мундиале, поставить на него можно за 1.62.
Главные герои сборных оправдывают надежды: Месси забил два из трех голов аргентинцев, а Левандовски — один из двух польских. Точный удар Лео в предстоящей игре предложен за 2.10, Роберта — за 3.00.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Аргентины за 5.30.
Польша — Аргентина: прогноз и анализ матча чемпионата мира 30 ноября 2022 года
Польша начинала турнир третьим фаворитом своей группы, но после двух матчей возглавляет ее с четырьмя очками. Более того, если саудовцы не победят Мексику, а сами поляки сыграют с Аргентиной хотя бы вничью, то отправятся в плей-офф с первого места.
При этом нельзя сказать, что красно-белые на 100% этого достойны. В матче с мексиканцами они не владели преимуществом и нанесли всего два удара в створ ворот Очоа при 40% владения. Сильнее других провалил ту встречу Левандовски — заработал сомнительный пенальти и не реализовал его.
Саудовцы тоже доставили полякам множество проблем, однако на этот раз их вытащили Роберт и Войцех Щенсны. Форвард «Барсы» отдал великолепный ассист и забил сам, а голкипер отразил 11-метровый и отстоял на ноль второй матч на турнире.
Верите, что вратарь «Ювентуса» всухую отыграет весь групповой турнир? Тогда поставьте на то, что Аргентина не забьет, за 5.40.
«Альбиселеста» показала характер в матче с Мексикой. А если быть точнее, это сделал Месси. Аргентинцы 60% времени владели мячом, но почти не давили на ворота соперника — подходы заканчивались безадресными навесами в штрафную Очоа. Но на 64-й минуте Лео взял слово — хлестким ударом из-за штрафной поразил дальний нижний угол. А на 87-й ассистировал Энцо Фернандесу. Судя по тому, насколько игра южноамериканцев подчинена лидеру, именно от него будет зависеть судьба команды в противостоянии с Польшей.
Прогноз и ставка на матч Польша — Аргентина
В этой игре разумно рассмотреть ставку на персональные успехи лидеров команд — Левандовски и Месси. За четыре матча на мундиале они забили уже три мяча на двоих (и еще оформили по голевому пасу). В каждой встрече они были главными действующими лицами сборных Польши и Аргентины в атаке, оба исполняют стандарты и в случае чего подойдут к точке.
Рекомендуемая ставка: Левандовски или Месси забьют за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2