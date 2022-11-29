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Польша — Аргентина: Месси сойдется с Левандовски в кровавой битве за плей-офф ЧМ

Прогноз на матч Польша — Аргентина в рамках чемпионата мира по футболу 30 ноября 2022 года в Катаре
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
От одного из нападающих стоит ждать голов.

30 ноября в третьем туре группового этапа чемпионата мира Лионель Месси со сборной Аргентины постарается сделать последний шаг в сторону плей-офф. Мешать ему будут Польша с Робертом Левандовски. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на «Стадионе 974», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа C
30 нояб, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Польша
Аргентина

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Польша — Аргентина 30 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных гостей. Поставить на сборную Аргентины можно за 1.48, это примерно 67% вероятности. Ничья оценена в 4.40 (22%), победа поляков — в 8.20 (11%).

Во втором туре европейцы разобрались с саудовцами и набрали первые уже четыре очка на ЧМ. Если считаете, что Аргентину Левандовски и Ко остановить тоже по силам, оформите ставку Х2 за 2.85.

Можете подстраховать поляков с помощью форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.57, Ф2(-1.5) — за 2.40.

На двоих команды сыграли на этом ЧМ четыре матча, но «верх» по голам прошел лишь в одном. Тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.80.

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Вариант «обе забьют — нет» встретился в трех играх команд на этом мундиале, поставить на него можно за 1.62.

Главные герои сборных оправдывают надежды: Месси забил два из трех голов аргентинцев, а Левандовски — один из двух польских. Точный удар Лео в предстоящей игре предложен за 2.10, Роберта — за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Аргентины за 5.30.

Польша — Аргентина: прогноз и анализ матча чемпионата мира 30 ноября 2022 года

Польша начинала турнир третьим фаворитом своей группы, но после двух матчей возглавляет ее с четырьмя очками. Более того, если саудовцы не победят Мексику, а сами поляки сыграют с Аргентиной хотя бы вничью, то отправятся в плей-офф с первого места.

При этом нельзя сказать, что красно-белые на 100% этого достойны. В матче с мексиканцами они не владели преимуществом и нанесли всего два удара в створ ворот Очоа при 40% владения. Сильнее других провалил ту встречу Левандовски — заработал сомнительный пенальти и не реализовал его.

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Саудовцы тоже доставили полякам множество проблем, однако на этот раз их вытащили Роберт и Войцех Щенсны. Форвард «Барсы» отдал великолепный ассист и забил сам, а голкипер отразил 11-метровый и отстоял на ноль второй матч на турнире.

Верите, что вратарь «Ювентуса» всухую отыграет весь групповой турнир? Тогда поставьте на то, что Аргентина не забьет, за 5.40.

«Альбиселеста» показала характер в матче с Мексикой. А если быть точнее, это сделал Месси. Аргентинцы 60% времени владели мячом, но почти не давили на ворота соперника — подходы заканчивались безадресными навесами в штрафную Очоа. Но на 64-й минуте Лео взял слово — хлестким ударом из-за штрафной поразил дальний нижний угол. А на 87-й ассистировал Энцо Фернандесу. Судя по тому, насколько игра южноамериканцев подчинена лидеру, именно от него будет зависеть судьба команды в противостоянии с Польшей.

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Прогноз и ставка на матч Польша — Аргентина

В этой игре разумно рассмотреть ставку на персональные успехи лидеров команд — Левандовски и Месси. За четыре матча на мундиале они забили уже три мяча на двоих (и еще оформили по голевому пасу). В каждой встрече они были главными действующими лицами сборных Польши и Аргентины в атаке, оба исполняют стандарты и в случае чего подойдут к точке.

Рекомендуемая ставка: Левандовски или Месси забьют за 1.54.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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