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Сегодня, 12:15

Япония — Испания: команда Энрике проиграет, чтобы не встретиться с Бразилией уже в 1/4?

А вы верите в заговор?
Евгений Коростелев
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Луис Энрике и Альваро Мората.
Фото Global Look Press

1 декабря сборная Испании в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сразится с командой Японии. Встреча квартета E состоится на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Япония
Испания

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Япония — Испания 1 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию безоговорочным фаворитом матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), а успех Японии — за еще большие 8.70 (10%).

«Синие самураи» стали авторами одной из самых громких сенсаций группового этапа — одолели в стартовом туре Германию (2:1). На то, что они не уступят еще и Испании, котировка — 3.10.

Команда Луиса Энрике в двух матчах на турнире забила восемь мячей. Правда, семь из них пришлись на игру с Коста-Рикой. ИТБ2 (1.5) идет за 1.51, ИТБ2 (2.5) — за 2.60.

У Японии даже один забитый мяч доступен за приличные 1.78.

Общий тотал матча больше 2.5 гола оценен коэффициентом 1.77, ТМ 2.5 — 2.17.

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Обменяются ли команды точными ударами? На вариант «обе забьют» можно поставить за 2.00, на «обе забьют — нет» — за 1.80.

Эксперты в первую очередь ждут гола от Феррана Торреса (2.25). За 2.50 можно взять забитый мяч Марко Асенсио, за 3.50 — Дани Ольмо.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Испании за 6.30.

Япония — Испания: прогноз и анализ матча ЧМ 1 декабря 2022 года

Сборная Испании благодаря победе над Германией могла обеспечить себе не просто выход в плей-офф, но и первое место. Однако ребята Луиса Энрике слишком рано поверили в успех: при счете 1:0 перестали активно двигать мяч и бежать в атаку, за что поплатились — Никлас Фюллькруг принес немцам столь необходимый балл (1:1). В результате, чтобы гарантированно отобраться в 1/8 с первой строчки, «Фурии роха» нужна победа над Японией.

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Впрочем, у чемпионов мира-2010 есть подушка безопасности: преимущество в три очка над Германией и разница мячей +7. Немцам, чтобы опередить противника, в случае его минимального поражения нужно будет забить минимум семь голов Коста-Рике. Впрочем, испанцы вряд ли подарят японцам три очка — с 2021 года они проиграли всего дважды, и то мощной Франции и крепкой Швейцарией.

На этом чемпионате мира Испания уже показала силу: разбила Коста-Рику (7:0) и до счета 1:0 выглядела лучше Германии. Когда ребята Энрике хотят, они показывают зрелищный и поглощающий соперника футбол. Поэтому даже на их победу над Японией с форой (-1.5) котировка вполне достойная — 2.08.

«Синие самураи» очень непредсказуемы: не владели преимуществом, но обыграли Германию; давили Коста-Рику, но проиграли. Преподносили сюрпризы они и на ЧМ-2018 — в 1/8 вели 2:0 у Бельгии, но уступили 2:3. То же самое отражают их результаты в этом году: максимальная победная серия состоит из тех матчей, а в основном азиаты чередуют успешные игры с провальными. В этой же все будет зависеть от желания испанцев — диктовать свою игру Япония не в силах.

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Прогноз и ставка на матч Япония — Испания

Откровенно говоря, Японии повезло во встрече с Германией: если бы немцы бережнее отнеслись к шансам в первом тайме, то решили бы исход игры задолго до камбэка соперника. Испания вряд ли будет так расточительна — семь мячей Коста-Рике она забила семью ударами в створ.

Единственное, что может помочь Японии, — желание «Фурии роха» стать второй в группе, чтобы потенциально в 1/4 не попасть на Бразилию. Только в таком случае Испания может минимально проиграть азиатам (при условии, если Германия не разгромит Коста-Рику). Однако одна из лучших команд турнира вряд ли ведет такие подсчеты и искусственно подбирает соперников послабее — чтобы стать сильнейшим на ЧМ, все равно в какой-то момент придется играть с равными противниками.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.66.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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