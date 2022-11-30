Япония — Испания: команда Энрике проиграет, чтобы не встретиться с Бразилией уже в 1/4?
1 декабря сборная Испании в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре сразится с командой Японии. Встреча квартета E состоится на стадионе «Халифа» в Дохе и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Япония — Испания 1 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию безоговорочным фаворитом матча. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), а успех Японии — за еще большие 8.70 (10%).
«Синие самураи» стали авторами одной из самых громких сенсаций группового этапа — одолели в стартовом туре Германию (2:1). На то, что они не уступят еще и Испании, котировка — 3.10.
Команда Луиса Энрике в двух матчах на турнире забила восемь мячей. Правда, семь из них пришлись на игру с Коста-Рикой. ИТБ2 (1.5) идет за 1.51, ИТБ2 (2.5) — за 2.60.
У Японии даже один забитый мяч доступен за приличные 1.78.
Общий тотал матча больше 2.5 гола оценен коэффициентом 1.77, ТМ 2.5 — 2.17.
Обменяются ли команды точными ударами? На вариант «обе забьют» можно поставить за 2.00, на «обе забьют — нет» — за 1.80.
Эксперты в первую очередь ждут гола от Феррана Торреса (2.25). За 2.50 можно взять забитый мяч Марко Асенсио, за 3.50 — Дани Ольмо.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Испании за 6.30.
Япония — Испания: прогноз и анализ матча ЧМ 1 декабря 2022 года
Сборная Испании благодаря победе над Германией могла обеспечить себе не просто выход в плей-офф, но и первое место. Однако ребята Луиса Энрике слишком рано поверили в успех: при счете 1:0 перестали активно двигать мяч и бежать в атаку, за что поплатились — Никлас Фюллькруг принес немцам столь необходимый балл (1:1). В результате, чтобы гарантированно отобраться в 1/8 с первой строчки, «Фурии роха» нужна победа над Японией.
Впрочем, у чемпионов мира-2010 есть подушка безопасности: преимущество в три очка над Германией и разница мячей +7. Немцам, чтобы опередить противника, в случае его минимального поражения нужно будет забить минимум семь голов Коста-Рике. Впрочем, испанцы вряд ли подарят японцам три очка — с 2021 года они проиграли всего дважды, и то мощной Франции и крепкой Швейцарией.
На этом чемпионате мира Испания уже показала силу: разбила Коста-Рику (7:0) и до счета 1:0 выглядела лучше Германии. Когда ребята Энрике хотят, они показывают зрелищный и поглощающий соперника футбол. Поэтому даже на их победу над Японией с форой (-1.5) котировка вполне достойная — 2.08.
«Синие самураи» очень непредсказуемы: не владели преимуществом, но обыграли Германию; давили Коста-Рику, но проиграли. Преподносили сюрпризы они и на ЧМ-2018 — в 1/8 вели 2:0 у Бельгии, но уступили 2:3. То же самое отражают их результаты в этом году: максимальная победная серия состоит из тех матчей, а в основном азиаты чередуют успешные игры с провальными. В этой же все будет зависеть от желания испанцев — диктовать свою игру Япония не в силах.
Прогноз и ставка на матч Япония — Испания
Откровенно говоря, Японии повезло во встрече с Германией: если бы немцы бережнее отнеслись к шансам в первом тайме, то решили бы исход игры задолго до камбэка соперника. Испания вряд ли будет так расточительна — семь мячей Коста-Рике она забила семью ударами в створ.
Единственное, что может помочь Японии, — желание «Фурии роха» стать второй в группе, чтобы потенциально в 1/4 не попасть на Бразилию. Только в таком случае Испания может минимально проиграть азиатам (при условии, если Германия не разгромит Коста-Рику). Однако одна из лучших команд турнира вряд ли ведет такие подсчеты и искусственно подбирает соперников послабее — чтобы стать сильнейшим на ЧМ, все равно в какой-то момент придется играть с равными противниками.
Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2