Германию спасет только победа, Месси нельзя проиграть Польше. Расклады перед последним туром группового этапа ЧМ
Группа A
В этом квартете на выход в плей-офф перед последним туром претендуют только три команды — Катар проиграл оба матча и выбыл из гонки. Две путевки разыграют Нидерланды, Эквадор и Сенегал.
Голландцы сыграют как раз с хозяевами первенства. Для прохода в 1/8 их устроит даже некрупное поражение — с разницей не более двух мячей. На успех Катара аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 17.0. Ничья (6.80) и тем более победа (1.22) гарантируют «Оранье» проход дальше. Правда, первое или второе место команды Луи ван Гала будет зависеть от результата параллельного матча.
В нем встретятся Сенегал и Эквадор. Победа гарантированно позволит африканцам во второй раз в истории сыграть в плей-офф, котировка на их успех — 3.20. Если выиграет Эквадор (2.47), тогда в плей-офф отправится именно он. Причем, если южноамериканцы победят крупнее, чем Нидерланды Катар, тогда они финишируют первыми. Ничья (3.20) устроит обе команды только при условии поражения голландцев со счетом 0:3 и крупнее.
Группа B
Как и в большинстве квартетов, аутсайдера группы B Уэльс в последнем матче устроит исключительно победа, причем крупная — минимум в четыре мяча (также устроит ничья в параллельной игре). Правда, добыть ее нужно в противостоянии с Англией, которую валлийцы никогда не обыгрывали. Успех Бэйла и компании в ближайшей встрече оценен в 8.20. Успех «Трех львов» (1.47) гарантирует им первое место, но и ничья (4.50) выведет в 1/8.
США в битве с Ираном нужна только победа. Взять ее можно за 2.05. Если же успеха (4.00) добьются Азмун и Тареми, то в плей-офф залетят именно они. Ничью, которая тоже будет на руку иранцам, можно взять за 3.50. Правда, в случае «мирного» исхода «Персидским леопардам» нужно ждать отсутствия победы от Уэльса.
Группа C
В этом квартете на лидирует Польша, а значит, именно у нее самые комфортные условия для квалификации в 1/8. В случае победы над Аргентиной, которую предложено оформить за 8.00, Левандовски и компания выйдут в плей-офф с первого места. Также полякам будет достаточно ничьей (4.30). «Альбиселесте» в целом тоже устроит такой результат — если в параллельной встрече Мексика некрупно обыграет Саудовскую Аравию или эти соперники поделят очки. Успех Месси и партнеров (1.50) позволит аргентинцам занять первую строчку.
Мексике нужно обыграть саудовцев (1.69). Причем крупно, и тогда их устроит любой результат игры Аргентина — Польша. Коллектив Ренара тоже не против выиграть (4.90), но и ничья (4.30) в случае поражения аргентинцев или их крупной победы поможет Саудовской Аравии выйти в 1/8. Победа гарантирует «Орлам пустыни» выход в плей-офф.
Группа D
Франция уже пробилась в плей-офф, и только чудо помешает ей занять первую строчку — для этого Австралия должна с разницей более пяти мячей обыграть Данию, а сами французы проиграть Тунису.
Если говорить о более реальных раскладах, то Дании необходима победа над Австралией, котировка — 1.51. Причем обыграть «Соккеруз» нужно крупнее, чем Тунис Францию. Австралии же достаточно сыграть с бронзовыми призерами Евро вничью (4.40) и дождаться отсутствия трех очков у Туниса. Успех с разницей менее пяти мячей ничего для команды Грэма Арнольда не изменит — она все равно финиширует следом за действующими чемпионами мира. Любую победу австралийцев в противоборстве с датчанами можно взять за 7.30.
Тунис устроит победа (7.90) над Францией и ничья во встрече Дании и Австралии.
Группа E
Чтобы и Испания, и Германия не вышли в плей-офф, должно случиться чудо. «Фурия роха» встретится в заключительном матче группы с Японией: победа (1.45) гарантирует ей первое место, ничья (4.70) позволит оказаться в 1/8, но и поражение (8.20) оставит шансы. Чтобы испанцы выбыли, в параллельной встрече Коста-Рика должна победить Германию или Германия должна обыграть костариканцев с разницей примерно +7 мячей.
Япония пройдет в плей-офф в случае победы над Испанией (100%). При ничьей им нужно ждать либо «мира» в игре Коста-Рика — Германия, либо некрупной победы немцев. Поражение их нейтрализует как участника турнира.
Победа над немцами выведет Коста-Рику в 1/8. Только вот шансов для этого очень мало, котировка на успех — 26.0. Ничья (11.5) также сыграет на руку, если Япония уступит Испании.
Германии нужна исключительно победа над Коста-Рикой (1.11). Если японцы проигрывают в параллельном матче, тогда немцы выходят со второго места. Если азиатская сборная играет вничью, тогда команде Флика нужна победа в два мяча. Успех Японии оставит бундесманшафт минимальные шансы на плей-офф — им нужно будет забить больше шести голов.
Группа F
В этом квартете на 1/8 осталось только три претендента — Канада после двух поражений выбыла из борьбы. В заключительном туре она сыграет с Марокко. В случае победы африканцы наберут семь баллов и точно сыграют в плей-офф, коэффициент на это 2.17. Также они станут одними из двух счастливчиков, если сведут матч к ничьей — 3.50. Если же в параллельной встрече Хорватия обыграет Бельгию, то марокканцев устроит даже поражение с любым счетом (3.60).
Бельгийцы железно залетят в топ-16 ЧМ в случае победы над Хорватией — такой исход можно взять за 2.70. Ничья (3.40) позволит обеим командам квалифицироваться дальше, если Марокко уступит Канаде с разницей в четыре мяча. Модрич и компания катапультируются в 1/8 в случае выигрыша (2.75) или ничьей. Поражение оставит им шансы, только если марокканцы проиграют канадцам.
Группа G
Вторую следом за Бразилией путевку в плей-офф от этого квартета в очном матче разыграют Швейцария и Сербия. Команде Драгана Стойковича нужна только победа, которую можно взять за 2.55. Успех Швейцарии (3.00) позволит ей выйти в 1/8, но и ничья (3.30) — неплохой вариант для «Красных крестоносцев». При таком исходе они завершат выступление на мундиале только в том случае, если Камерун обыграет Бразилию с разницей в два и более мяча.
Самим пентакампеонам достаточно набрать один балл, чтобы точно закончить групповой турнир первыми. На ничью главного фаворита с Камеруном котировка — 6.10. Африканцев же устроит (и то не факт) крупная победа — любой их выигрыш доступен за 11.5.
Группа H
Сборной Уругвая для четвертого кряду выхода в плей-офф ЧМ в последнем туре нужно непременно обыграть Гану. Котировка на успех южноамериканцев — 1.70. Правда, им также необходимо следить за развитием параллельной встречи Португалия — Южная Корея и надеяться, что азиаты не одержат крупную победу. Гана в случае триумфа (5.50) в битве с Кавани и Суаресом 100% нырнет в плей-офф. Ничья (3.90) также позволит им пройти дальше, но в том случае, если Португалия не проиграет Корее с разницей более одного мяча.
Португалия уже в 1/8, и ей ничего не нужно — даже в случае поражения от корейцев она едва ли потеряет первую строчку. А вот ребятам Сон Хын Мина победа нужна как воздух, причем чем крупнее, тем лучше. Коэффициент — 4.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2