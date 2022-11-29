Прогнозы на спорт
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Германию спасет только победа, Месси нельзя проиграть Польше. Расклады перед последним туром группового этапа ЧМ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Бразилия, Франция и Португалия уже ждут имена соперников по плей-офф.

Группа A

В этом квартете на выход в плей-офф перед последним туром претендуют только три команды — Катар проиграл оба матча и выбыл из гонки. Две путевки разыграют Нидерланды, Эквадор и Сенегал.

Голландцы сыграют как раз с хозяевами первенства. Для прохода в 1/8 их устроит даже некрупное поражение — с разницей не более двух мячей. На успех Катара аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 17.0. Ничья (6.80) и тем более победа (1.22) гарантируют «Оранье» проход дальше. Правда, первое или второе место команды Луи ван Гала будет зависеть от результата параллельного матча.

В нем встретятся Сенегал и Эквадор. Победа гарантированно позволит африканцам во второй раз в истории сыграть в плей-офф, котировка на их успех — 3.20. Если выиграет Эквадор (2.47), тогда в плей-офф отправится именно он. Причем, если южноамериканцы победят крупнее, чем Нидерланды Катар, тогда они финишируют первыми. Ничья (3.20) устроит обе команды только при условии поражения голландцев со счетом 0:3 и крупнее.

Группа B

Как и в большинстве квартетов, аутсайдера группы B Уэльс в последнем матче устроит исключительно победа, причем крупная — минимум в четыре мяча (также устроит ничья в параллельной игре). Правда, добыть ее нужно в противостоянии с Англией, которую валлийцы никогда не обыгрывали. Успех Бэйла и компании в ближайшей встрече оценен в 8.20. Успех «Трех львов» (1.47) гарантирует им первое место, но и ничья (4.50) выведет в 1/8.

Англичане. Уэльс — Англия: Кейн, Сака и Стерлинг встрепенутся после скучного матча с США

США в битве с Ираном нужна только победа. Взять ее можно за 2.05. Если же успеха (4.00) добьются Азмун и Тареми, то в плей-офф залетят именно они. Ничью, которая тоже будет на руку иранцам, можно взять за 3.50. Правда, в случае «мирного» исхода «Персидским леопардам» нужно ждать отсутствия победы от Уэльса.

Группа C

В этом квартете на лидирует Польша, а значит, именно у нее самые комфортные условия для квалификации в 1/8. В случае победы над Аргентиной, которую предложено оформить за 8.00, Левандовски и компания выйдут в плей-офф с первого места. Также полякам будет достаточно ничьей (4.30). «Альбиселесте» в целом тоже устроит такой результат — если в параллельной встрече Мексика некрупно обыграет Саудовскую Аравию или эти соперники поделят очки. Успех Месси и партнеров (1.50) позволит аргентинцам занять первую строчку.

Мексике нужно обыграть саудовцев (1.69). Причем крупно, и тогда их устроит любой результат игры Аргентина — Польша. Коллектив Ренара тоже не против выиграть (4.90), но и ничья (4.30) в случае поражения аргентинцев или их крупной победы поможет Саудовской Аравии выйти в 1/8. Победа гарантирует «Орлам пустыни» выход в плей-офф.

Группа D

Франция уже пробилась в плей-офф, и только чудо помешает ей занять первую строчку — для этого Австралия должна с разницей более пяти мячей обыграть Данию, а сами французы проиграть Тунису.

Если говорить о более реальных раскладах, то Дании необходима победа над Австралией, котировка — 1.51. Причем обыграть «Соккеруз» нужно крупнее, чем Тунис Францию. Австралии же достаточно сыграть с бронзовыми призерами Евро вничью (4.40) и дождаться отсутствия трех очков у Туниса. Успех с разницей менее пяти мячей ничего для команды Грэма Арнольда не изменит — она все равно финиширует следом за действующими чемпионами мира. Любую победу австралийцев в противоборстве с датчанами можно взять за 7.30.

Тунис устроит победа (7.90) над Францией и ничья во встрече Дании и Австралии.

Группа E

Чтобы и Испания, и Германия не вышли в плей-офф, должно случиться чудо. «Фурия роха» встретится в заключительном матче группы с Японией: победа (1.45) гарантирует ей первое место, ничья (4.70) позволит оказаться в 1/8, но и поражение (8.20) оставит шансы. Чтобы испанцы выбыли, в параллельной встрече Коста-Рика должна победить Германию или Германия должна обыграть костариканцев с разницей примерно +7 мячей.

Коди Гакпо и&nbsp;Дэйли Блинд. Нидерланды — Катар: кто-то верит, что хозяева ЧМ остановят Депая и Гакпо?

Япония пройдет в плей-офф в случае победы над Испанией (100%). При ничьей им нужно ждать либо «мира» в игре Коста-Рика — Германия, либо некрупной победы немцев. Поражение их нейтрализует как участника турнира.

Победа над немцами выведет Коста-Рику в 1/8. Только вот шансов для этого очень мало, котировка на успех — 26.0. Ничья (11.5) также сыграет на руку, если Япония уступит Испании.

Германии нужна исключительно победа над Коста-Рикой (1.11). Если японцы проигрывают в параллельном матче, тогда немцы выходят со второго места. Если азиатская сборная играет вничью, тогда команде Флика нужна победа в два мяча. Успех Японии оставит бундесманшафт минимальные шансы на плей-офф — им нужно будет забить больше шести голов.

Группа F

В этом квартете на 1/8 осталось только три претендента — Канада после двух поражений выбыла из борьбы. В заключительном туре она сыграет с Марокко. В случае победы африканцы наберут семь баллов и точно сыграют в плей-офф, коэффициент на это 2.17. Также они станут одними из двух счастливчиков, если сведут матч к ничьей — 3.50. Если же в параллельной встрече Хорватия обыграет Бельгию, то марокканцев устроит даже поражение с любым счетом (3.60).

Бельгийцы железно залетят в топ-16 ЧМ в случае победы над Хорватией — такой исход можно взять за 2.70. Ничья (3.40) позволит обеим командам квалифицироваться дальше, если Марокко уступит Канаде с разницей в четыре мяча. Модрич и компания катапультируются в 1/8 в случае выигрыша (2.75) или ничьей. Поражение оставит им шансы, только если марокканцы проиграют канадцам.

Группа G

Вторую следом за Бразилией путевку в плей-офф от этого квартета в очном матче разыграют Швейцария и Сербия. Команде Драгана Стойковича нужна только победа, которую можно взять за 2.55. Успех Швейцарии (3.00) позволит ей выйти в 1/8, но и ничья (3.30) — неплохой вариант для «Красных крестоносцев». При таком исходе они завершат выступление на мундиале только в том случае, если Камерун обыграет Бразилию с разницей в два и более мяча.

Мехди Тареми. Иран — США: Азмун и Тареми расскажут Пулишичу, что такое голы?

Самим пентакампеонам достаточно набрать один балл, чтобы точно закончить групповой турнир первыми. На ничью главного фаворита с Камеруном котировка — 6.10. Африканцев же устроит (и то не факт) крупная победа — любой их выигрыш доступен за 11.5.

Группа H

Сборной Уругвая для четвертого кряду выхода в плей-офф ЧМ в последнем туре нужно непременно обыграть Гану. Котировка на успех южноамериканцев — 1.70. Правда, им также необходимо следить за развитием параллельной встречи Португалия — Южная Корея и надеяться, что азиаты не одержат крупную победу. Гана в случае триумфа (5.50) в битве с Кавани и Суаресом 100% нырнет в плей-офф. Ничья (3.90) также позволит им пройти дальше, но в том случае, если Португалия не проиграет Корее с разницей более одного мяча.

Португалия уже в 1/8, и ей ничего не нужно — даже в случае поражения от корейцев она едва ли потеряет первую строчку. А вот ребятам Сон Хын Мина победа нужна как воздух, причем чем крупнее, тем лучше. Коэффициент — 4.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
0
Читайте также
Сколько миллионов получили Роналду и Месси за съемку друг с другом? И знают ли они фотографа, который их снимал?
Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»
Барбашов: на правобережье Херсонской области насмерть забили мать и сына из-за денег
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Как поддерживают бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды — Катар: кто-то верит, что хозяева ЧМ остановят Депая и Гакпо?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости