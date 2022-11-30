Коста-Рика — Германия: одного Кейлора недостаточно, чтобы остановить озлобленных Гнабри и Мусиалу
1 декабря — день Х для сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. Команда Ханс-Дитера Флика в третьем туре группового этапа сыграет с Коста-Рикой — поражение или ничья приведут к вылету немцев из турнира. Матч состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 21.45 мск, встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Коста-Рика — Германия 1 декабря 2022 года
Германия — безоговорочный фаворит матча. На победу четырехкратных чемпионов мира можно поставить за небольшой коэффициент 1.12, что приблизительно 89% вероятности исхода. Ничья доступна за 11.0 (9%), а успех Коста-Рики — за огромные 23.0 (2%).
Костариканцы умеют творить сенсации — в 2014-м эта сборная дошла до четвертьфинала ЧМ. На то, что она не уступит Германии, котировка — 7.50.
При этом в первом туре североамериканцы пропустили сразу семь мячей от Испании. На успех немцев с форой (-1.5) можно поставить за 1.32, на Ф2(-2.5) — за 1.90.
Эксперты также считают, что игра получится очень результативной: тотал больше 3.5 идет за 1.82, ТМ 3.5 — за 2.10.
В том, что Германия забьет, сомнений ни у кого нет, а вот увидеть гол Коста-Рики шансы не такие большие. Коэффициент — 2.10.
Еще выше он на обмен результативными ударами — 2.20. На обратный исход — 1.67.
Команду Флика наверняка поведут вперед Серж Гнабри и Джамал Мусиала — гол первого предложено взять за 2.20, второго — за 2.30.
Пенальти оценен в 2.60, удаление — в 5.50.
Наиболее вероятный точный счет, конечно, в пользу Германии — 0:4 за 5.00.
Коста-Рика — Германия: прогноз и анализ матча ЧМ 1 декабря 2022 года
Сборная Германии на этом чемпионате мира дважды была на волосок от огромных проблем. После сенсационного проигрыша Японии в первом туре (1:2) немцам нужно было чудо — чтобы азиаты не обыграли Коста-Рику, а самим набрать хоть какие-то очки во встрече с Испанией. Проблемы возникли уже с первым пунктом, потому что японцы предприняли жесткую осаду ворот Кейлора Наваса и несколько раз были близки к голу. Однако костариканцы отбились, а сами отличились единственным ударом в створ после ошибки обороны соперника (1:0). В тот момент стало ясно, что в целом Германию устроит и минимальное поражение от испанцев.
Оно едва не случилось. «Красная фурия» забила во втором тайме усилиями Мораты и могла дожимать, но почему-то проявила милосердие. За что поплатилась: немцы почувствовали слабину противника и провели несколько острых атак, одну из которых точным ударом завершил дебютантов сборной — 29-летний нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг всего в третий раз вышел на поле в футболке национальной команды и забил второй мяч (1:1).
Форвард заслужил доверие Флика и наверняка получит еще один шанс проявить себя во встрече с Коста-Рикой. На то, что вместе с ним Германия забьет больше 3.5 мячей, котировка — 2.30.
Ничья с Испанией открыла для немцев большие перспективы. Теперь им достаточно победить одну из слабейших команд чемпионата и дождаться ничьей или поражения Японии во встрече с Испанией. Вероятность того, что так все и сложится, очень высока. А значит, Германия только благодаря космическому стечению обстоятельств может повторить результат четырехлетней давности, когда на ЧМ в России не вышла из группы с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
Прогноз и ставка на матч Коста-Рика — Германия
Коста-Рика в 2022 году выиграла 10 матчей из 14 и совсем немного пропускала — если не брать во внимание игру с Испанией, то в ее ворота в 13 играх влетели всего шесть мячей. Но именно по встрече с «Фурией роха» ее и стоит судить — североамериканцы были катастрофически плохи: получили семь голов и ни разу не пробили по воротам соперника.
Что-то похожее могло произойти и в матче против Японии, но азиатской команде не хватило завершающего удара, а где-то везения — в нескольких эпизодах мяч очень перспективно метался по штрафной Кейлора Наваса. Если бы не вратарь, то о шансах сборной Германии на плей-офф говорить не пришлось бы.
Однако в одиночку вратарь «ПСЖ» не сможет тащить против мощной и злой немецкой атаки. Да, она хандрила с Японией и не реализовала достаточно моментов с Испанией, но все-таки забить трижды такому слабому противнику ей точно по силам.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2