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Коста-Рика — Германия: одного Кейлора недостаточно, чтобы остановить озлобленных Гнабри и Мусиалу

Немцам желательно нужна крупная победа.
Евгений Коростелев
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Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press

1 декабря — день Х для сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. Команда Ханс-Дитера Флика в третьем туре группового этапа сыграет с Коста-Рикой — поражение или ничья приведут к вылету немцев из турнира. Матч состоится на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире, который начнется в 21.45 мск, встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Коста-Рика
Германия

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Коста-Рика — Германия 1 декабря 2022 года

Германия — безоговорочный фаворит матча. На победу четырехкратных чемпионов мира можно поставить за небольшой коэффициент 1.12, что приблизительно 89% вероятности исхода. Ничья доступна за 11.0 (9%), а успех Коста-Рики — за огромные 23.0 (2%).

Костариканцы умеют творить сенсации — в 2014-м эта сборная дошла до четвертьфинала ЧМ. На то, что она не уступит Германии, котировка — 7.50.

При этом в первом туре североамериканцы пропустили сразу семь мячей от Испании. На успех немцев с форой (-1.5) можно поставить за 1.32, на Ф2(-2.5) — за 1.90.

Эксперты также считают, что игра получится очень результативной: тотал больше 3.5 идет за 1.82, ТМ 3.5 — за 2.10.

В том, что Германия забьет, сомнений ни у кого нет, а вот увидеть гол Коста-Рики шансы не такие большие. Коэффициент — 2.10.

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Еще выше он на обмен результативными ударами — 2.20. На обратный исход — 1.67.

Команду Флика наверняка поведут вперед Серж Гнабри и Джамал Мусиала — гол первого предложено взять за 2.20, второго — за 2.30.

Пенальти оценен в 2.60, удаление — в 5.50.

Наиболее вероятный точный счет, конечно, в пользу Германии — 0:4 за 5.00.

Коста-Рика — Германия: прогноз и анализ матча ЧМ 1 декабря 2022 года

Сборная Германии на этом чемпионате мира дважды была на волосок от огромных проблем. После сенсационного проигрыша Японии в первом туре (1:2) немцам нужно было чудо — чтобы азиаты не обыграли Коста-Рику, а самим набрать хоть какие-то очки во встрече с Испанией. Проблемы возникли уже с первым пунктом, потому что японцы предприняли жесткую осаду ворот Кейлора Наваса и несколько раз были близки к голу. Однако костариканцы отбились, а сами отличились единственным ударом в створ после ошибки обороны соперника (1:0). В тот момент стало ясно, что в целом Германию устроит и минимальное поражение от испанцев.

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Оно едва не случилось. «Красная фурия» забила во втором тайме усилиями Мораты и могла дожимать, но почему-то проявила милосердие. За что поплатилась: немцы почувствовали слабину противника и провели несколько острых атак, одну из которых точным ударом завершил дебютантов сборной — 29-летний нападающий «Вердера» Никлас Фюллькруг всего в третий раз вышел на поле в футболке национальной команды и забил второй мяч (1:1).

Форвард заслужил доверие Флика и наверняка получит еще один шанс проявить себя во встрече с Коста-Рикой. На то, что вместе с ним Германия забьет больше 3.5 мячей, котировка — 2.30.

Ничья с Испанией открыла для немцев большие перспективы. Теперь им достаточно победить одну из слабейших команд чемпионата и дождаться ничьей или поражения Японии во встрече с Испанией. Вероятность того, что так все и сложится, очень высока. А значит, Германия только благодаря космическому стечению обстоятельств может повторить результат четырехлетней давности, когда на ЧМ в России не вышла из группы с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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Прогноз и ставка на матч Коста-Рика — Германия

Коста-Рика в 2022 году выиграла 10 матчей из 14 и совсем немного пропускала — если не брать во внимание игру с Испанией, то в ее ворота в 13 играх влетели всего шесть мячей. Но именно по встрече с «Фурией роха» ее и стоит судить — североамериканцы были катастрофически плохи: получили семь голов и ни разу не пробили по воротам соперника.

Что-то похожее могло произойти и в матче против Японии, но азиатской команде не хватило завершающего удара, а где-то везения — в нескольких эпизодах мяч очень перспективно метался по штрафной Кейлора Наваса. Если бы не вратарь, то о шансах сборной Германии на плей-офф говорить не пришлось бы.

Однако в одиночку вратарь «ПСЖ» не сможет тащить против мощной и злой немецкой атаки. Да, она хандрила с Японией и не реализовала достаточно моментов с Испанией, но все-таки забить трижды такому слабому противнику ей точно по силам.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.90.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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