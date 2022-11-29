Тунис — Франция: действующие чемпионы мира раздавят африканцев даже без Мбаппе и Гризманна
Сборная Франции 30 ноября проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира в Катаре. Ее соперником станет идущий последним в квартете, но еще не потерявший шансы на плей-офф, Тунис. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр из Новой Зеландии Мэттью Конгер. Насладиться игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Тунис — Франция 30 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что три очка в этом матче наберет Франция. На победу действующих чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), а успех Туниса — за 8.40 (10%).
Африканцам для сохранения шансов на выход в плей-офф необходима победа, а Франция уже и так квалифицировалась в 1/8. Воспользуются ли африканцы пониженной мотивацией соперника? 1Х идет за 2.90.
В обеих играх ЧМ с участием «Трехцветных» прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 можно оформить за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.07.
Забьет ли Мбаппе четвертый мяч на турнире в Катаре? Гол в его исполнении доступен за 2.10.
Вариант «обе забьют» предложено взять за 2.03, «обе забьют — нет» — за 1.79.
11-метровый в предстоящей игре доступен за 2.70, удаление — за 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Тунис — Франция: прогноз и анализ матча ЧМ 30 ноября 2022 года
Сборная Франции, несмотря на многочисленные травмы, очень уверенно смотрится на полях Катара. В первых двух матчах «Трехцветные» добились двух убедительных побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1) и стали первыми с 2006 года действующими чемпионами мира, оформившими выход в плей-офф на следующем мундиале.
Невероятный футбол показывают Мбаппе и Гризманн. На счету Килиана уже три гола и ассист — с точки зрения полезности и важности результативных действий ему не уступает разве что Бруну Фернандеш (2+2). Нападающий «ПСЖ» играет не просто очень ярко, но и вдохновенно: пасует, открывается, создает и расстраивается каждому неиспользованному моменту — у него бешеное желание быть лучшим. Антуан же хорош своей мобильностью и вариативностью: он покрывает огромные пространства и раскрылся в роли плеймейкера.
Его гол в предстоящей встрече можно взять за 2.80, ТБ 2.5 ударов по воротам — за 1.85, ТБ 1.5 удара в створ — за 2.55.
Правда, Дешам вполне может оставить лидеров на ничего не значащий матч с Тунисом в запасе. Французы потеряют первую строчку только в случае крупного поражения и победы Австралии над Данией — что один результат, что другой маловероятны.
Тем более первый из них, потому что Тунис уступил даже Австралии (0:1). Африканцы имели игровое преимущество, но так и не смогли воплотить его хотя бы в один забитый мяч. А с Францией отличиться будет еще сложнее. И тем более победить: в сентябре «Карфагенские орлы» встречались с сопоставимыми по силам с французами бразильцами и уступили им 1:5.
Прогноз и ставка на матч Тунис — Франция
Если даже Мбаппе и Гризманн не выйдут на поле, то у Франции достаточно опытных и ярких игроков в заявке, чтобы справиться со средненькой по меркам ЧМ командой. Тот же Жиру заряжен на то, чтобы наконец опередить по голам за сборную Анри (сейчас у обоих по 51 мячу). Есть Тюрам, который неплохо вышел против Дании, Коман, Камавинга.
Победа нужна Тунису, а значит, именно он пойдет с первых минут вперед. Для молодых и быстрых французов это возможность забить не один мяч на контратаках.
Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2