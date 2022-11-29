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Тунис — Франция: действующие чемпионы мира раздавят африканцев даже без Мбаппе и Гризманна

Свободное пространство — роскошь для птенцов Дешама.
Евгений Коростелев
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Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и Адриен Рабьо.
Фото Global Look Press

Сборная Франции 30 ноября проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира в Катаре. Ее соперником станет идущий последним в квартете, но еще не потерявший шансы на плей-офф, Тунис. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в городе Эр-Райян и начнется в 18.00 по московскому времени. Стартовый свисток даст арбитр из Новой Зеландии Мэттью Конгер. Насладиться игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Тунис
Франция

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Тунис — Франция 30 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что три очка в этом матче наберет Франция. На победу действующих чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 1.46, что приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), а успех Туниса — за 8.40 (10%).

Африканцам для сохранения шансов на выход в плей-офф необходима победа, а Франция уже и так квалифицировалась в 1/8. Воспользуются ли африканцы пониженной мотивацией соперника? 1Х идет за 2.90.

В обеих играх ЧМ с участием «Трехцветных» прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 можно оформить за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.07.

Забьет ли Мбаппе четвертый мяч на турнире в Катаре? Гол в его исполнении доступен за 2.10.

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Вариант «обе забьют» предложено взять за 2.03, «обе забьют — нет» — за 1.79.

11-метровый в предстоящей игре доступен за 2.70, удаление — за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу Франции — 6.30;

  • 1:0 — 6.40;

  • 2:1 — за 8.10.

Тунис — Франция: прогноз и анализ матча ЧМ 30 ноября 2022 года

Сборная Франции, несмотря на многочисленные травмы, очень уверенно смотрится на полях Катара. В первых двух матчах «Трехцветные» добились двух убедительных побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1) и стали первыми с 2006 года действующими чемпионами мира, оформившими выход в плей-офф на следующем мундиале.

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Невероятный футбол показывают Мбаппе и Гризманн. На счету Килиана уже три гола и ассист — с точки зрения полезности и важности результативных действий ему не уступает разве что Бруну Фернандеш (2+2). Нападающий «ПСЖ» играет не просто очень ярко, но и вдохновенно: пасует, открывается, создает и расстраивается каждому неиспользованному моменту — у него бешеное желание быть лучшим. Антуан же хорош своей мобильностью и вариативностью: он покрывает огромные пространства и раскрылся в роли плеймейкера.

Его гол в предстоящей встрече можно взять за 2.80, ТБ 2.5 ударов по воротам — за 1.85, ТБ 1.5 удара в створ — за 2.55.

Правда, Дешам вполне может оставить лидеров на ничего не значащий матч с Тунисом в запасе. Французы потеряют первую строчку только в случае крупного поражения и победы Австралии над Данией — что один результат, что другой маловероятны.

Тем более первый из них, потому что Тунис уступил даже Австралии (0:1). Африканцы имели игровое преимущество, но так и не смогли воплотить его хотя бы в один забитый мяч. А с Францией отличиться будет еще сложнее. И тем более победить: в сентябре «Карфагенские орлы» встречались с сопоставимыми по силам с французами бразильцами и уступили им 1:5.

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Прогноз и ставка на матч Тунис — Франция

Если даже Мбаппе и Гризманн не выйдут на поле, то у Франции достаточно опытных и ярких игроков в заявке, чтобы справиться со средненькой по меркам ЧМ командой. Тот же Жиру заряжен на то, чтобы наконец опередить по голам за сборную Анри (сейчас у обоих по 51 мячу). Есть Тюрам, который неплохо вышел против Дании, Коман, Камавинга.

Победа нужна Тунису, а значит, именно он пойдет с первых минут вперед. Для молодых и быстрых французов это возможность забить не один мяч на контратаках.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.76.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
3.03 00:00
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