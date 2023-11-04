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Новак Джокович — Андрей Рублев: подлянка от организаторов помешает россиянину обыграть легенду

Прогноз на матч ATP Париж Новак Джокович — Андрей Рублев 4 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

4 ноября в Париже состоятся полуфиналы парижского «мастерса», в одном из которых россиянин Андрей Рублев сразится с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» — Новаком Джоковичем. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:1 в пользу 36-летней легенды тенниса.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы Рублева победить довольно низкими. На его успех можно поставить с коэффициентом 3.16, что примерно 27% вероятности исхода. Триумф Джоковича предложен за 1.37 (73%).

Выигрыш Новака со счетом 2:0 увеличит ставку ровно в два раза. А если Андрей возьмет хотя бы партию, тогда сыграет котировка 1.75.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.89, ТМ 22.5 — за 1.94.

Будет ли в матче разгром? Победа Джоковича с форой (-3.5) гейма идет за 1.95, с форой (-4.5) — за 2.50. Подстраховать Рублева можно с гандикапом (+3.5) за 1.88.

Два сета в этой игре будут рассчитаны по коэффициенту 1.58, три — по 2.23.

Эксперты считают, что россиянин не станет дарить сербу очки просто так и допустит примерно одну-две двойные ошибки. На ТБ 1.5 котировка — 1.74, на ТМ 1.5 — 2.02.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Андрей Рублев

Рублев на «мастерсе» прошел Нисиоку, Ботика и де Минаура. Последний матч получился самым напряженным, где Андрею пришлось отыгрывать гандикап в сет, но он справился. Правда, закончил лишь во втором часу по парижскому времени — шансов восстановиться на 100% у него нет никаких. «Мне еще нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я лягу спать. В четыре? В пять? Прекрасное расписание. Спасибо», — саркастично заявил после четвертьфинала Рублев.

Джокович тоже отыграл три партии против Хольгера Руне, но закончил значительно раньше. Так что, помимо очевидной разницы в классе, в предстоящей встрече теннисисты будут находиться еще и в разных кондициях.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) гейма за 1.95.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Новак Джокович
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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
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Джон Кордоба

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