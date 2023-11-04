Новак Джокович — Андрей Рублев: подлянка от организаторов помешает россиянину обыграть легенду
4 ноября в Париже состоятся полуфиналы парижского «мастерса», в одном из которых россиянин Андрей Рублев сразится с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» — Новаком Джоковичем. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:1 в пользу 36-летней легенды тенниса.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы Рублева победить довольно низкими. На его успех можно поставить с коэффициентом 3.16, что примерно 27% вероятности исхода. Триумф Джоковича предложен за 1.37 (73%).
Выигрыш Новака со счетом 2:0 увеличит ставку ровно в два раза. А если Андрей возьмет хотя бы партию, тогда сыграет котировка 1.75.
Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.89, ТМ 22.5 — за 1.94.
Будет ли в матче разгром? Победа Джоковича с форой (-3.5) гейма идет за 1.95, с форой (-4.5) — за 2.50. Подстраховать Рублева можно с гандикапом (+3.5) за 1.88.
Два сета в этой игре будут рассчитаны по коэффициенту 1.58, три — по 2.23.
Эксперты считают, что россиянин не станет дарить сербу очки просто так и допустит примерно одну-две двойные ошибки. На ТБ 1.5 котировка — 1.74, на ТМ 1.5 — 2.02.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Андрей Рублев
Рублев на «мастерсе» прошел Нисиоку, Ботика и де Минаура. Последний матч получился самым напряженным, где Андрею пришлось отыгрывать гандикап в сет, но он справился. Правда, закончил лишь во втором часу по парижскому времени — шансов восстановиться на 100% у него нет никаких. «Мне еще нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я лягу спать. В четыре? В пять? Прекрасное расписание. Спасибо», — саркастично заявил после четвертьфинала Рублев.
Джокович тоже отыграл три партии против Хольгера Руне, но закончил значительно раньше. Так что, помимо очевидной разницы в классе, в предстоящей встрече теннисисты будут находиться еще и в разных кондициях.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) гейма за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1