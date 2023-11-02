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«Сити», «МЮ» и «ПСЖ» — топ-жертвы «Ньюкасла» за последний месяц. «Арсеналу» гарантированы неприятности

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 4 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Джо Уиллок и Мигел Альмирон.
Фото Getty Images
Лондонцы выбыли из Кубка лиги, чтобы лучше выступать в АПЛ и ЛЧ.

4 ноября в АПЛ состоится матч между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Встреча между палачом манчестерских команд и вице-чемпионом прошлого сезона состоится на арене «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 4 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Арсенал» небольшим фаворитом предстоящего матча, хотя он для канониров будет гостевым. Их победу можно взять за 2.57, что примерно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.37 (26%), успех «Ньюкасла» — за 2.82 (35%).

За последний месяц «сороки» победили «МЮ», «Сити» и «ПСЖ», а также сыграли вничью с «Миланом». На то, что они не уступят лондонцам, котировка — 1.55.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88.

Обмен голами предложено взять за 1.74, вариант «обе забьют — нет» — за 2.10.

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«Ньюкасл» не забил в девяти из 10 последних матчей против «Арсенала». На то, что это произойдет снова, коэффициент — 3.28.

Эксперты предполагают, что автором одного из голов станет нападающий хозяев Каллум Уилсон. Котировка на это — 2.65.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.11.

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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 11-го тура АПЛ 4 ноября 2023 года

На неделе перед очной встречей команды провели матчи в 1/8 финала Кубка английской лиги, но показали противоположные результаты. «Ньюкасл» блеснул очередной сенсацией — выбил из турнира «Манчестер Юнайтед», нанеся ему поражение со счетом 3:0. Для «сорок» это была вторая яркая победа подряд, ведь на предыдущей стадии они одолели «Манчестер Сити» (1:0). Таким образом парни Эдди Хау в очередной раз доказали, что с ними нужно считаться: осенью их жертвами, помимо манкунианцев, стал «ПСЖ» (4:1), а «Милан» в ЛЧ набрал лишь одно очко (0:0).

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«Арсенал», напротив, удивил со знаком минус. Лондонцы в дерби схлестнулись с «Вест Хэмом» и потерпели второе поражение в сезоне (первое — от «Ланса» в ЛЧ). Микель Артета оставил на скамейке почти всех лидеров и допустил ошибку — Мартинелли, Сака и Эдегор появились на поле только при счете 0:3 и не сумели оформить камбэк (итог — 1:3). «Канониры» не дошли даже до четвертьфинала турнира, в котором могли рассчитывать на победу, особенно на фоне вылета команд из Манчестера.

Оправдать поражение в Кубке лиги будет проще в случае триумфа над «Ньюкаслом». «Арсенал» продолжает преследование «Тоттенхэма» и параллельно пытается сбросить с пяток «Сити», поэтому успехи в АПЛ ценятся значительно больше, чем в других внутренних турнирах. В чемпионате «канониры» выиграли семь матчей из 10 и трижды сыграли вничью. Помимо солидных результатов, команда Артеты выделяется броской разницей забитых и пропущенных мячей — 23:8 (+15). Правда, в этом «сороки» вообще не отстают — у них тоже +15 благодаря 26 забитым мячам и 11 пропущенным.

Казалось бы, для находящегося на скорости «Ньюкасла» домашний матч против «Арсенала» — отличный шанс набрать очки, но смущают два момента. Во-первых, у хозяев очень много недоступных игроков: Хау не может рассчитывать на Майли, Андерсона, Барнса, Ботмана, Исака (!), Мерфи и Тонали, а также, возможно, на Таргетта. У лондонцев не сыграют Тимбер, Смит-Роу, Парти и Габи Жезус.

К этим бедам стоит добавить ужасную статистику «сорок» против «канониров»: они проиграли им семь из 10 последних матчей при двух ничьих, забив на этом отрезке всего два мяча (причем оба случились в одной победной встрече). А вот пропустили они неприлично много — 18.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

Хотя «Ньюкасл» не был в оптимальном составе, это не помешало ему трижды забить «МЮ». Таким образом, «сороки» отличились в восьми из девяти предыдущих встреч и не поразили лишь ворота «Боруссии». Впрочем, кто смотрел ту встречу или хотя бы обзор, знает, как хороша команда Хау была в атаке.

«Арсенал» ни разу не покинул поле без гола в этом сезоне, хотя большинство игр провел без Жезуса. У лондонцев отличная обойма исполнителей в атаке, которые способны справиться с любой обороной. Тем более слегка помятой, как у «Ньюкасла».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
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