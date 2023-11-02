«Сити», «МЮ» и «ПСЖ» — топ-жертвы «Ньюкасла» за последний месяц. «Арсеналу» гарантированы неприятности
4 ноября в АПЛ состоится матч между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Встреча между палачом манчестерских команд и вице-чемпионом прошлого сезона состоится на арене «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 4 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Арсенал» небольшим фаворитом предстоящего матча, хотя он для канониров будет гостевым. Их победу можно взять за 2.57, что примерно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.37 (26%), успех «Ньюкасла» — за 2.82 (35%).
За последний месяц «сороки» победили «МЮ», «Сити» и «ПСЖ», а также сыграли вничью с «Миланом». На то, что они не уступят лондонцам, котировка — 1.55.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88.
Обмен голами предложено взять за 1.74, вариант «обе забьют — нет» — за 2.10.
«Ньюкасл» не забил в девяти из 10 последних матчей против «Арсенала». На то, что это произойдет снова, коэффициент — 3.28.
Эксперты предполагают, что автором одного из голов станет нападающий хозяев Каллум Уилсон. Котировка на это — 2.65.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.11.
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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 11-го тура АПЛ 4 ноября 2023 года
На неделе перед очной встречей команды провели матчи в 1/8 финала Кубка английской лиги, но показали противоположные результаты. «Ньюкасл» блеснул очередной сенсацией — выбил из турнира «Манчестер Юнайтед», нанеся ему поражение со счетом 3:0. Для «сорок» это была вторая яркая победа подряд, ведь на предыдущей стадии они одолели «Манчестер Сити» (1:0). Таким образом парни Эдди Хау в очередной раз доказали, что с ними нужно считаться: осенью их жертвами, помимо манкунианцев, стал «ПСЖ» (4:1), а «Милан» в ЛЧ набрал лишь одно очко (0:0).
«Арсенал», напротив, удивил со знаком минус. Лондонцы в дерби схлестнулись с «Вест Хэмом» и потерпели второе поражение в сезоне (первое — от «Ланса» в ЛЧ). Микель Артета оставил на скамейке почти всех лидеров и допустил ошибку — Мартинелли, Сака и Эдегор появились на поле только при счете 0:3 и не сумели оформить камбэк (итог — 1:3). «Канониры» не дошли даже до четвертьфинала турнира, в котором могли рассчитывать на победу, особенно на фоне вылета команд из Манчестера.
Оправдать поражение в Кубке лиги будет проще в случае триумфа над «Ньюкаслом». «Арсенал» продолжает преследование «Тоттенхэма» и параллельно пытается сбросить с пяток «Сити», поэтому успехи в АПЛ ценятся значительно больше, чем в других внутренних турнирах. В чемпионате «канониры» выиграли семь матчей из 10 и трижды сыграли вничью. Помимо солидных результатов, команда Артеты выделяется броской разницей забитых и пропущенных мячей — 23:8 (+15). Правда, в этом «сороки» вообще не отстают — у них тоже +15 благодаря 26 забитым мячам и 11 пропущенным.
Казалось бы, для находящегося на скорости «Ньюкасла» домашний матч против «Арсенала» — отличный шанс набрать очки, но смущают два момента. Во-первых, у хозяев очень много недоступных игроков: Хау не может рассчитывать на Майли, Андерсона, Барнса, Ботмана, Исака (!), Мерфи и Тонали, а также, возможно, на Таргетта. У лондонцев не сыграют Тимбер, Смит-Роу, Парти и Габи Жезус.
К этим бедам стоит добавить ужасную статистику «сорок» против «канониров»: они проиграли им семь из 10 последних матчей при двух ничьих, забив на этом отрезке всего два мяча (причем оба случились в одной победной встрече). А вот пропустили они неприлично много — 18.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»
Хотя «Ньюкасл» не был в оптимальном составе, это не помешало ему трижды забить «МЮ». Таким образом, «сороки» отличились в восьми из девяти предыдущих встреч и не поразили лишь ворота «Боруссии». Впрочем, кто смотрел ту встречу или хотя бы обзор, знает, как хороша команда Хау была в атаке.
«Арсенал» ни разу не покинул поле без гола в этом сезоне, хотя большинство игр провел без Жезуса. У лондонцев отличная обойма исполнителей в атаке, которые способны справиться с любой обороной. Тем более слегка помятой, как у «Ньюкасла».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1