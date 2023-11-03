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3 ноября, 23:55

Кейн привез в «Баварию» несчастье? Мюнхенцы упустили половину трофеев и могут отстать в чемпионате от «Байера»

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 4 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Дер-классикер — очень важный матч в первой половине сезона.

4 ноября в Дортмунде состоится классика немецкого футбола — в 10-м туре бундеслиги «Боруссия» столкнется с «Баварией». Стартовый свисток на «Сигнал Идуна Парк» прозвучит в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире игра с 20.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3».

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 4 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что три очка в предстоящей встрече заберет «Бавария». На победу действующего чемпиона Германии можно поставить с коэффициентом 1.85, что приблизительно 54% вероятности исхода. Успех «Боруссии» предложен за 3.75 (27%), а ничья — за еще большие 4.50 (19%).

Вариант «Дортмунд» не проиграет» доступен за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча оценен жалкими 1.35, ТМ 2.5 — 3.15. Можете оформить ТБ 3.5 за 1.85 или ТМ 3.5 за 1.95.

Команды обменялись голами в восьми последних матчах. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.40. На противоположный результат — 3.05.

Присмотритесь к ставке на удары в створ: ТБ 10.5 идет за 2.03, ТМ 10.5 — за 1.70.

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Если мяч хотя бы раз попадет в штангу или перекладину, то сыграет пари за 2.15.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу «Баварии» за 9.50.

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«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз и анализ матча 10-го тура бундеслиги 4 ноября 2023 года

«Бавария» в середине недели стала автором самой громкой сенсации в европейском футболе. Да, именно мюнхенцы, а не клуб «Саарбрюккен». На победу 15-й команды третьей лиги в матче Кубка Германии давали коэффициент выше 35.0, и они уступали 0:1, но победили с голом на 96-й минуте (2:1). Безусловно, фавориты обязаны были дожать соперника (Сане и компания нанесли девять ударов в створ), но они решили сыграть в кошки-мышки — и поплатились.

Кейн весь матч просидел на скамейке и с грустью наблюдал, как упускает очередной трофей. После его переезда на «Альянц Арену» «Бавария» проиграла половину соревнований — отдала «Лейпцигу» суперкубок Германии и выбыла из Кубка страны. При этом в чемпионате у коллектива Томаса Тухеля тоже получается не все: в девяти матчах чемпион дважды потерял очки и семь раз победил, но на два балла отстает от невероятного «Байера» (23 против 25). Команда Хаби Алонсо выиграла восемь встреч и не вышла победителем всего раз — именно в игре с «Баварией» (2:2).

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За что можно похвалить Кейна и компанию, так это за крутую результативность: после победы 8:0 над «Дармштадтом» в последнем туре число голов мюнхенцев выросло до 34, 12 из которых на счету Харри. Проблема в том, что в той встрече Тухель из-за удаления потерял Киммиха, а после Кубка к нему добавились травмированные де Лигт и Коман, а еще приболевший Мазрауи — в обороне у гостей могут возникнуть проблемы.

«Боруссия» во внутренних турнирах также не знает поражений: в чемпионате на ее счету шесть побед и три ничьих, а также выход в 1/8 Кубка — в отличие от «Баварии», дортмундцы дожали «Хоффенхайм» (1:0). Что касается поражений, то единственное команде Эдина Терзича в Париже в первом туре группового этапа ЛЧ нанес «ПСЖ» (0:2).

Если у мюнхенцев в составе есть сразу несколько ярко выраженных бомбардиров (Кейн и Сане), то в «Боруссии» никто не перешагнул отметку в четыре гола, но при этом команда также результативна — отличилась 20 раз при 11 пропущенных. А единственной проблемой в предстоящей игре станет вероятное отсутствие Эмре Джана. Полузащитник неоднократно выручал свою команду в этом сезоне — например, сделал 1+1 в битве с «Хайденхаймом» (2:2), а еще ассистировал на единственный гол в противостоянии с «Вердером» (1:0). Плюс его характер всегда помогает партнерам взбодриться.

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Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»

У обеих команд есть весомые потери в оборонительной линии: у «Боруссии» не будет Джана, у «Баварии» — Киммиха, де Лигта и Мазрауи. При этом стоит отметить, что в девяти из 10 последних матчей соперники забивали по четыре и более мяча. Сейчас сделать это будет еще проще — учитывая, что не в лучшей форме находится даже железный Нойер — Ману только вернулся после травмы и ни разу не выручил в Кубке против «Саарбрюккена».

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.85.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
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