Кейн привез в «Баварию» несчастье? Мюнхенцы упустили половину трофеев и могут отстать в чемпионате от «Байера»
4 ноября в Дортмунде состоится классика немецкого футбола — в 10-м туре бундеслиги «Боруссия» столкнется с «Баварией». Стартовый свисток на «Сигнал Идуна Парк» прозвучит в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире игра с 20.25 мск будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3».
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» 4 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что три очка в предстоящей встрече заберет «Бавария». На победу действующего чемпиона Германии можно поставить с коэффициентом 1.85, что приблизительно 54% вероятности исхода. Успех «Боруссии» предложен за 3.75 (27%), а ничья — за еще большие 4.50 (19%).
Вариант «Дортмунд» не проиграет» доступен за 1.95.
Тотал больше 2.5 мяча оценен жалкими 1.35, ТМ 2.5 — 3.15. Можете оформить ТБ 3.5 за 1.85 или ТМ 3.5 за 1.95.
Команды обменялись голами в восьми последних матчах. На то, что это произойдет снова, котировка — 1.40. На противоположный результат — 3.05.
Присмотритесь к ставке на удары в створ: ТБ 10.5 идет за 2.03, ТМ 10.5 — за 1.70.
Если мяч хотя бы раз попадет в штангу или перекладину, то сыграет пари за 2.15.
Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу «Баварии» за 9.50.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: прогноз и анализ матча 10-го тура бундеслиги 4 ноября 2023 года
«Бавария» в середине недели стала автором самой громкой сенсации в европейском футболе. Да, именно мюнхенцы, а не клуб «Саарбрюккен». На победу 15-й команды третьей лиги в матче Кубка Германии давали коэффициент выше 35.0, и они уступали 0:1, но победили с голом на 96-й минуте (2:1). Безусловно, фавориты обязаны были дожать соперника (Сане и компания нанесли девять ударов в створ), но они решили сыграть в кошки-мышки — и поплатились.
Кейн весь матч просидел на скамейке и с грустью наблюдал, как упускает очередной трофей. После его переезда на «Альянц Арену» «Бавария» проиграла половину соревнований — отдала «Лейпцигу» суперкубок Германии и выбыла из Кубка страны. При этом в чемпионате у коллектива Томаса Тухеля тоже получается не все: в девяти матчах чемпион дважды потерял очки и семь раз победил, но на два балла отстает от невероятного «Байера» (23 против 25). Команда Хаби Алонсо выиграла восемь встреч и не вышла победителем всего раз — именно в игре с «Баварией» (2:2).
За что можно похвалить Кейна и компанию, так это за крутую результативность: после победы 8:0 над «Дармштадтом» в последнем туре число голов мюнхенцев выросло до 34, 12 из которых на счету Харри. Проблема в том, что в той встрече Тухель из-за удаления потерял Киммиха, а после Кубка к нему добавились травмированные де Лигт и Коман, а еще приболевший Мазрауи — в обороне у гостей могут возникнуть проблемы.
«Боруссия» во внутренних турнирах также не знает поражений: в чемпионате на ее счету шесть побед и три ничьих, а также выход в 1/8 Кубка — в отличие от «Баварии», дортмундцы дожали «Хоффенхайм» (1:0). Что касается поражений, то единственное команде Эдина Терзича в Париже в первом туре группового этапа ЛЧ нанес «ПСЖ» (0:2).
Если у мюнхенцев в составе есть сразу несколько ярко выраженных бомбардиров (Кейн и Сане), то в «Боруссии» никто не перешагнул отметку в четыре гола, но при этом команда также результативна — отличилась 20 раз при 11 пропущенных. А единственной проблемой в предстоящей игре станет вероятное отсутствие Эмре Джана. Полузащитник неоднократно выручал свою команду в этом сезоне — например, сделал 1+1 в битве с «Хайденхаймом» (2:2), а еще ассистировал на единственный гол в противостоянии с «Вердером» (1:0). Плюс его характер всегда помогает партнерам взбодриться.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «Бавария»
У обеих команд есть весомые потери в оборонительной линии: у «Боруссии» не будет Джана, у «Баварии» — Киммиха, де Лигта и Мазрауи. При этом стоит отметить, что в девяти из 10 последних матчей соперники забивали по четыре и более мяча. Сейчас сделать это будет еще проще — учитывая, что не в лучшей форме находится даже железный Нойер — Ману только вернулся после травмы и ни разу не выручил в Кубке против «Саарбрюккена».
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 1.85.
Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1