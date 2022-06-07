Прогноз и ставка на бой UFC Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка 12 июня 2022 года

Претенденту потребовалось всего два поединка, чтобы получить чемпионский бой.

12 июня 2022 года состоится бой за чемпионский пояс в полутяжелом весе UFC. Действующий чемпион, бразилец Гловер Тейшейра сразится с дерзким чехом Иржи Прохазкой. Турнир UFC 275 пройдет в спортивном комплексе Singapore Indoor Stadium в Сингапуре.

Где смотреть прямую трансляцию боя Тейшейра — Прохазка?

Главное событие вечера начнется не раньше 5.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

Гловер Тейшера

42-летний бразилец завоевал первый в карьере чемпионский пояс UFC только 30 октября 2021-го в возрасте 42 лет. Тейшейра — самый возрастной чемпион организации, который забрал пояс впервые. При этом Гловер выступает в UFC с 2012 года, а карьеру начал еще в 2002-м.

База чемпиона — бразильское джиу-джитсу: в этом виде он добрался до черного пояса второй степени. В поединке за титул Гловер разделался с Яном Блаховичем как раз сабмишеном — эффектно задушил поляка. Сейчас он идет на серии из шести побед, четыре из которых добыл как раз благодаря навыкам борьбы. Всего за карьеру во всех организациях бразилец оформил 11 побед болевыми или удушающими приемами.

При этом ветеран — неплохой ударник, и большинство успешных поединков завершил нокаутами (18 из 35). До решения бои с участием Тейшеры доходят крайне редко: пять побед и четыре поражения.

С возрастом стиль бойца изменился: он стал реже биться в стойке и значительно чаще затаскивает соперников в партер. Бразилец действительно неплох в борьбе: по данным сайта UFC, 40% тейкдаунов чемпиона — успешные, а за 15 минут он проводит в среднем 2.11 успешных перевода и оформляет 1.09 попытку сабмишена.

Практически нет сомнений, что в поединке с ярким панчером Прохазкой чемпион поборется.

Правда, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Тейшейру аутсайдером: коэффициент на его победу — 2.60, примерно 37% вероятности. При ставке в 1000 рублей на триумф Гловера возможный выигрыш составит 2600 рублей.

Иржи Прохазка

29-летний чех ворвался в UFC только в июле 2020-го, но после двух боев заслужил титульный поединок. Иржи побил двух именитых соперников из топ-10 полутяжелого веса, чем и добился резкого взлета.

Жертвы Прохазки — Волкан Оздемир и Доминик Рейес. Обоих чех вырубил во втором раунде и дважды забрал бонус за выступление вечера. Особенно эффектным получился нокаут американца: Иржи рассек его лицо локтями, а выключил резким ударом с разворота.

В отличие от Тейшейры, Прохазка — яркий ударник. 90% побед (26) в карьере он оформил нокаутами, еще один раз чех победил решением и дважды — сабмишеном. В UFC Иржи выбрасывает в среднем 7.19 акцентированных удара за минуту — очень мощная статистика. Претендент неплохо доносит удары — 53% выпадов долетают до соперников.

При этом у Прохазки поставлена неплохая защита от тейкдаунов — он блокирует 50% переводов в партер. Правда, чех еще ни разу не встречался с борцами уровня Тейшейры: поединок с бразильцем станет настоящей проверкой его джиу-джитсу. Сам Иржи практически не лезет в борьбу: за два боя в UFC оформил только одну, но успешную попытку тейкдауна.

По мнению аналитиков, чех — однозначный фаворит поединка. Поставить на успех Прохазки можно с котировкой 1.49, вероятность — около 63%. Ставка в 1000 рублей на претендента в случае выигрыша принесет 1490 рублей.

Возможна ли ничья?

На двоих бойцы провели уже 72 поединка, из которых только один закончился ничьей. «Мирный» результат случился в поединке Прохазки с россиянином Михаилом Мохнаткиным в 2014 году.

Коэффициент на ничью — 70.0: это лишь 0.01% вероятности. Ставка в 1 000 рублей на этот исход принесет 70 000 рублей.