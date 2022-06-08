Португалия — Чехия: Роналду разделается с конкурентом за первое место в группе
9 июня 2022 года во второй группе элитного дивизиона Лиги наций состоится матч за лидерство. Португалия и Чехия после двух туров набрали по четыре очка и немного оторвались от конкурентов. Встреча на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом. Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.44, это около 68% вероятности. Успех Чехии оценен в 7.80 (11%). На ничью предложена котировка 4.70 (21%).
Чехи уже провели один матч с топ-сборной и сыграли вничью с Испанией (2:2), причем «красная фурия» отыгралась только на 90-й минуте. Верите, что Чехия снова не проиграет фавориту? Х2 можно взять с коэффициентом 2.90.
Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69;
• Ф1(-2.5) можно взять за 4.00, Ф2(+2.5) — за 1.24.
Рынок «обе забьют» доступен с приятной котировкой 2.08, обратная ставка оценена в 1.75.
Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 июня 2022 года
Чехия отлично стартовала в Лиге наций: в первом туре обыграла Швейцарию 2:1, во втором сковала Испанию (2:2). Португалия с трудом не проиграла испанцам (1:1) и уничтожила швейцарцев (4:0). Соперники по третьему туру — лидеры группы 2, у которых по четыре очка. В очном матче может определиться единоличный лидер квартета и главный претендент на выход в плей-офф.
Чехия собрала мощный состав и отлично показывает себя в последнее время. На чемпионате Европы сборная доехала до четвертьфинала, а квалификацию на ЧМ в Катаре закончила на третьем месте, но все равно попала в стыковые игры, где в экстра-таймах уступила Швеции (0:1).
В каждой линии «народной команды» есть топовые исполнители: в воротах играет опытный Томаш Вацлик, в защите — Давид Зима («Торино») и Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), в середине — Томаш Соучек («Вест Хэм»), в атаке носится Адам Хложек («Байер»). Из-за травмы сборной не помогает главный нападающий Патрик Шик, но и без него Чехия выжала по два забитых в стартовых турах. ИТБ2 (1.5) на игру с португальцами можно взять за 4.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.18.
Конечно, в составе португальцев намного больше звезд, но при этом результаты сборных не сильно отличаются. На Евро «команда избранных» проиграла бельгийцам уже в первом раунде плей-офф, а путевку на чемпионат мира добыла в стыковых играх.
Нападение португальцев с Криштиану Роналду, Диогу Жотой, Рафаэлем Леау и другими работает отлично. В последних пяти официальных матчах Португалия забила 11 мячей, в среднем — 2.2 гола за игру. ИТБ1 (1.5) на встречу с чехами доступен за 1.57, ИТМ (1.5) — за 2.40.
При этом команда Криштиану немало пропускает: за тот же промежуток — всего два «сухих» матча. Напористому нападению чехов вполне по силам продавить медлительную оборону португальцев с ветераном Пепе и номинальным опорником Данилу Перейрой.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Чехия
Португальцы имеют отличный шанс взобраться на первую строчку в группе: у них более мощный состав и стабильнее результаты, чем у чехов. При этом команда Ярослава Шилгавого умеет запираться в обороне и качественно реализовывать контратаки — чехи вонзили два мяча испанцам после двух попаданий в створ. Португалию ждет непростой матч, но домашние трибуны и класс исполнителей — хорошие аргументы против крепких чехов. Тем более что португальцы уже разобрали Швейцарию, которая примерно на одном уровне с Чехией.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) с коэффициентом 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0