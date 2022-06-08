Везение Чехии закончится против Португалии.

9 июня 2022 года во второй группе элитного дивизиона Лиги наций состоится матч за лидерство. Португалия и Чехия после двух туров набрали по четыре очка и немного оторвались от конкурентов. Встреча на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом. Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.44, это около 68% вероятности. Успех Чехии оценен в 7.80 (11%). На ничью предложена котировка 4.70 (21%).

Чехи уже провели один матч с топ-сборной и сыграли вничью с Испанией (2:2), причем «красная фурия» отыгралась только на 90-й минуте. Верите, что Чехия снова не проиграет фавориту? Х2 можно взять с коэффициентом 2.90.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69;

• Ф1(-2.5) можно взять за 4.00, Ф2(+2.5) — за 1.24.

Рынок «обе забьют» доступен с приятной котировкой 2.08, обратная ставка оценена в 1.75.

Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 июня 2022 года

Чехия отлично стартовала в Лиге наций: в первом туре обыграла Швейцарию 2:1, во втором сковала Испанию (2:2). Португалия с трудом не проиграла испанцам (1:1) и уничтожила швейцарцев (4:0). Соперники по третьему туру — лидеры группы 2, у которых по четыре очка. В очном матче может определиться единоличный лидер квартета и главный претендент на выход в плей-офф.

Чехия собрала мощный состав и отлично показывает себя в последнее время. На чемпионате Европы сборная доехала до четвертьфинала, а квалификацию на ЧМ в Катаре закончила на третьем месте, но все равно попала в стыковые игры, где в экстра-таймах уступила Швеции (0:1).

В каждой линии «народной команды» есть топовые исполнители: в воротах играет опытный Томаш Вацлик, в защите — Давид Зима («Торино») и Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), в середине — Томаш Соучек («Вест Хэм»), в атаке носится Адам Хложек («Байер»). Из-за травмы сборной не помогает главный нападающий Патрик Шик, но и без него Чехия выжала по два забитых в стартовых турах. ИТБ2 (1.5) на игру с португальцами можно взять за 4.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.18.

Конечно, в составе португальцев намного больше звезд, но при этом результаты сборных не сильно отличаются. На Евро «команда избранных» проиграла бельгийцам уже в первом раунде плей-офф, а путевку на чемпионат мира добыла в стыковых играх.

Нападение португальцев с Криштиану Роналду, Диогу Жотой, Рафаэлем Леау и другими работает отлично. В последних пяти официальных матчах Португалия забила 11 мячей, в среднем — 2.2 гола за игру. ИТБ1 (1.5) на встречу с чехами доступен за 1.57, ИТМ (1.5) — за 2.40.

При этом команда Криштиану немало пропускает: за тот же промежуток — всего два «сухих» матча. Напористому нападению чехов вполне по силам продавить медлительную оборону португальцев с ветераном Пепе и номинальным опорником Данилу Перейрой.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Чехия

Португальцы имеют отличный шанс взобраться на первую строчку в группе: у них более мощный состав и стабильнее результаты, чем у чехов. При этом команда Ярослава Шилгавого умеет запираться в обороне и качественно реализовывать контратаки — чехи вонзили два мяча испанцам после двух попаданий в створ. Португалию ждет непростой матч, но домашние трибуны и класс исполнителей — хорошие аргументы против крепких чехов. Тем более что португальцы уже разобрали Швейцарию, которая примерно на одном уровне с Чехией.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) с коэффициентом 1.67.