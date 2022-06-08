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Португалия — Чехия: Роналду разделается с конкурентом за первое место в группе

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду в матче против сборной Испании.
Фото Global Look Press
Везение Чехии закончится против Португалии.

9 июня 2022 года во второй группе элитного дивизиона Лиги наций состоится матч за лидерство. Португалия и Чехия после двух туров набрали по четыре очка и немного оторвались от конкурентов. Встреча на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне начнется в 21.45 по московскому времени, прямой эфир включайте на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Чехия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом. Поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.44, это около 68% вероятности. Успех Чехии оценен в 7.80 (11%). На ничью предложена котировка 4.70 (21%).

Чехи уже провели один матч с топ-сборной и сыграли вничью с Испанией (2:2), причем «красная фурия» отыгралась только на 90-й минуте. Верите, что Чехия снова не проиграет фавориту? Х2 можно взять с коэффициентом 2.90.

Также на матч предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.17, Ф2(+1.5) — за 1.69;

• Ф1(-2.5) можно взять за 4.00, Ф2(+2.5) — за 1.24.

Рынок «обе забьют» доступен с приятной котировкой 2.08, обратная ставка оценена в 1.75.

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Португалия — Швейцария: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 июня 2022 года

Чехия отлично стартовала в Лиге наций: в первом туре обыграла Швейцарию 2:1, во втором сковала Испанию (2:2). Португалия с трудом не проиграла испанцам (1:1) и уничтожила швейцарцев (4:0). Соперники по третьему туру — лидеры группы 2, у которых по четыре очка. В очном матче может определиться единоличный лидер квартета и главный претендент на выход в плей-офф.

Чехия собрала мощный состав и отлично показывает себя в последнее время. На чемпионате Европы сборная доехала до четвертьфинала, а квалификацию на ЧМ в Катаре закончила на третьем месте, но все равно попала в стыковые игры, где в экстра-таймах уступила Швеции (0:1).

В каждой линии «народной команды» есть топовые исполнители: в воротах играет опытный Томаш Вацлик, в защите — Давид Зима («Торино») и Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), в середине — Томаш Соучек («Вест Хэм»), в атаке носится Адам Хложек («Байер»). Из-за травмы сборной не помогает главный нападающий Патрик Шик, но и без него Чехия выжала по два забитых в стартовых турах. ИТБ2 (1.5) на игру с португальцами можно взять за 4.80, ИТМ2 (1.5) — за 1.18.

Конечно, в составе португальцев намного больше звезд, но при этом результаты сборных не сильно отличаются. На Евро «команда избранных» проиграла бельгийцам уже в первом раунде плей-офф, а путевку на чемпионат мира добыла в стыковых играх.

Нападение португальцев с Криштиану Роналду, Диогу Жотой, Рафаэлем Леау и другими работает отлично. В последних пяти официальных матчах Португалия забила 11 мячей, в среднем — 2.2 гола за игру. ИТБ1 (1.5) на встречу с чехами доступен за 1.57, ИТМ (1.5) — за 2.40.

При этом команда Криштиану немало пропускает: за тот же промежуток — всего два «сухих» матча. Напористому нападению чехов вполне по силам продавить медлительную оборону португальцев с ветераном Пепе и номинальным опорником Данилу Перейрой.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Чехия

Португальцы имеют отличный шанс взобраться на первую строчку в группе: у них более мощный состав и стабильнее результаты, чем у чехов. При этом команда Ярослава Шилгавого умеет запираться в обороне и качественно реализовывать контратаки — чехи вонзили два мяча испанцам после двух попаданий в створ. Португалию ждет непростой матч, но домашние трибуны и класс исполнителей — хорошие аргументы против крепких чехов. Тем более что португальцы уже разобрали Швейцарию, которая примерно на одном уровне с Чехией.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) с коэффициентом 1.67.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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