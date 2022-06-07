Валлийцы измотаны матчем квалификации на ЧМ-2022.

8 июня 2022 года Уэльс в Лиге наций примет Нидерланды. Матч второго тура группового этапа турнира состоится на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен 33-летний Гленн Нюберг из Швеции.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Уэльс — Нидерланды 8 июня 2022 года

Нидерланды — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луи ван Гала можно поставить с котировкой 1.54, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех Уэльса — за 6.40 (15%).

Валлийцы проиграли Польше в первом матче, а теперь проведут две подряд встречи против фаворитов группы. Считаете, что они не проиграют хотя бы в первом из них? Котировка — 2.43.

Команды провели результативные стартовые игры в Лиге наций и в обеих пробили «верх». На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

Можно подбодрить Уэльс ставкой на победу с форой (+1.5) за 1.53. Ф2(-1.5) идет за 2.50.

Если Нидерланды забили четыре мяча Бельгии, то Уэльсу в ворота Уэльса должны отправить не меньше? На ИТБ2 (1.5) коэффициент 1.72, на ИТБ2 (2.5) — 3.30, а на ИТБ2 (3.5) — 7.40.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, обратный исход — за 1.73.

Уэльс — Нидерланды: прогноз и анализ матча второго тура Лиги наций 8 июня 2022 года

Голландцы очень удивили в первом матче турнира. Бельгия считалась фаворитом, но пропустила четыре мяча и ответила голом престижа только в добавленное время. Возможно, на настроении команды Роберто Мартинеса сказались слова Кевина де Брейне, который сравнил Лигу наций с товарищеским турниром, но это не отменяет того факта, что Нидерланды показали очень мощный и целостный футбол.

Луи ван Гал не пожалел никого из лидеров и всех выставил в основе. Вероятно, кто-то из них получит отдых в игре против Уэльса, но даже в таком случае гости не должны сильно провиснуть в классе.

Тем более валлийцы вряд ли будут сильно сопротивляться. Они понимают, что им нечего ловить в элитном дивизионе Лиги наций, и сейчас важно восстановиться после матча квалификации ЧМ-2022. В решающем раунде команда Райана Гиггза со счетом 1:0 обыграла Украину и впервые за 64 года сыграет на мундиале. Конечно, этот результат — исторический для «драконов», поэтому они хорошенько его отметят и точно не будут готовы к Нидерландам на 100%.

Поэтому стоит рассмотреть не просто победу «оранье», а их успех с крупным счетом. П2 и тотал больше 2.5 гола идет за 2.55, П2 и ТБ 3.5 — за 4.60.

Прогноз и ставка на матч Уэльс — Нидерланды

Голландцам важно набрать шесть очков, чтобы закрепиться на первом месте и не подпустить к себе озлобленную Бельгию. Вряд ли гости сразу понесутся вперед, но на дистанции в 90 минут обязательно докажут, что громкий успех в первом матче не был чудом.

Сейчас Уэльс и Нидерланды — команды разного уровня, а еще с учетом усталости хозяев это выльется для них в большие неприятности.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ИТБ2 (1.5) за 1.93.