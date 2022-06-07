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Уэльс — Нидерланды: команду Ван Гала ждет легкая прогулка после разгрома Бельгии

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Уэльс — Нидерланды 8 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Луи ван Гал, сборная Нидерландов.
Фото Global Look Press
Валлийцы измотаны матчем квалификации на ЧМ-2022.

8 июня 2022 года Уэльс в Лиге наций примет Нидерланды. Матч второго тура группового этапа турнира состоится на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен 33-летний Гленн Нюберг из Швеции.

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
Голландия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Уэльс — Нидерланды 8 июня 2022 года

Нидерланды — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луи ван Гала можно поставить с котировкой 1.54, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех Уэльса — за 6.40 (15%).

Валлийцы проиграли Польше в первом матче, а теперь проведут две подряд встречи против фаворитов группы. Считаете, что они не проиграют хотя бы в первом из них? Котировка — 2.43.

Команды провели результативные стартовые игры в Лиге наций и в обеих пробили «верх». На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

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Можно подбодрить Уэльс ставкой на победу с форой (+1.5) за 1.53. Ф2(-1.5) идет за 2.50.

Если Нидерланды забили четыре мяча Бельгии, то Уэльсу в ворота Уэльса должны отправить не меньше? На ИТБ2 (1.5) коэффициент 1.72, на ИТБ2 (2.5) — 3.30, а на ИТБ2 (3.5) — 7.40.

Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, обратный исход — за 1.73.

Уэльс — Нидерланды: прогноз и анализ матча второго тура Лиги наций 8 июня 2022 года

Голландцы очень удивили в первом матче турнира. Бельгия считалась фаворитом, но пропустила четыре мяча и ответила голом престижа только в добавленное время. Возможно, на настроении команды Роберто Мартинеса сказались слова Кевина де Брейне, который сравнил Лигу наций с товарищеским турниром, но это не отменяет того факта, что Нидерланды показали очень мощный и целостный футбол.

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Луи ван Гал не пожалел никого из лидеров и всех выставил в основе. Вероятно, кто-то из них получит отдых в игре против Уэльса, но даже в таком случае гости не должны сильно провиснуть в классе.

Тем более валлийцы вряд ли будут сильно сопротивляться. Они понимают, что им нечего ловить в элитном дивизионе Лиги наций, и сейчас важно восстановиться после матча квалификации ЧМ-2022. В решающем раунде команда Райана Гиггза со счетом 1:0 обыграла Украину и впервые за 64 года сыграет на мундиале. Конечно, этот результат — исторический для «драконов», поэтому они хорошенько его отметят и точно не будут готовы к Нидерландам на 100%.

Поэтому стоит рассмотреть не просто победу «оранье», а их успех с крупным счетом. П2 и тотал больше 2.5 гола идет за 2.55, П2 и ТБ 3.5 — за 4.60.

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Прогноз и ставка на матч Уэльс — Нидерланды

Голландцам важно набрать шесть очков, чтобы закрепиться на первом месте и не подпустить к себе озлобленную Бельгию. Вряд ли гости сразу понесутся вперед, но на дистанции в 90 минут обязательно докажут, что громкий успех в первом матче не был чудом.

Сейчас Уэльс и Нидерланды — команды разного уровня, а еще с учетом усталости хозяев это выльется для них в большие неприятности.

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ИТБ2 (1.5) за 1.93.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Краснодар

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И К Ж
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