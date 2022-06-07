Уэльс — Нидерланды: команду Ван Гала ждет легкая прогулка после разгрома Бельгии
8 июня 2022 года Уэльс в Лиге наций примет Нидерланды. Матч второго тура группового этапа турнира состоится на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен 33-летний Гленн Нюберг из Швеции.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Уэльс — Нидерланды 8 июня 2022 года
Нидерланды — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Луи ван Гала можно поставить с котировкой 1.54, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех Уэльса — за 6.40 (15%).
Валлийцы проиграли Польше в первом матче, а теперь проведут две подряд встречи против фаворитов группы. Считаете, что они не проиграют хотя бы в первом из них? Котировка — 2.43.
Команды провели результативные стартовые игры в Лиге наций и в обеих пробили «верх». На тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре коэффициент 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.
Можно подбодрить Уэльс ставкой на победу с форой (+1.5) за 1.53. Ф2(-1.5) идет за 2.50.
Если Нидерланды забили четыре мяча Бельгии, то Уэльсу в ворота Уэльса должны отправить не меньше? На ИТБ2 (1.5) коэффициент 1.72, на ИТБ2 (2.5) — 3.30, а на ИТБ2 (3.5) — 7.40.
Вариант «обе забьют» доступен за 2.10, обратный исход — за 1.73.
Уэльс — Нидерланды: прогноз и анализ матча второго тура Лиги наций 8 июня 2022 года
Голландцы очень удивили в первом матче турнира. Бельгия считалась фаворитом, но пропустила четыре мяча и ответила голом престижа только в добавленное время. Возможно, на настроении команды Роберто Мартинеса сказались слова Кевина де Брейне, который сравнил Лигу наций с товарищеским турниром, но это не отменяет того факта, что Нидерланды показали очень мощный и целостный футбол.
Луи ван Гал не пожалел никого из лидеров и всех выставил в основе. Вероятно, кто-то из них получит отдых в игре против Уэльса, но даже в таком случае гости не должны сильно провиснуть в классе.
Тем более валлийцы вряд ли будут сильно сопротивляться. Они понимают, что им нечего ловить в элитном дивизионе Лиги наций, и сейчас важно восстановиться после матча квалификации ЧМ-2022. В решающем раунде команда Райана Гиггза со счетом 1:0 обыграла Украину и впервые за 64 года сыграет на мундиале. Конечно, этот результат — исторический для «драконов», поэтому они хорошенько его отметят и точно не будут готовы к Нидерландам на 100%.
Поэтому стоит рассмотреть не просто победу «оранье», а их успех с крупным счетом. П2 и тотал больше 2.5 гола идет за 2.55, П2 и ТБ 3.5 — за 4.60.
Прогноз и ставка на матч Уэльс — Нидерланды
Голландцам важно набрать шесть очков, чтобы закрепиться на первом месте и не подпустить к себе озлобленную Бельгию. Вряд ли гости сразу понесутся вперед, но на дистанции в 90 минут обязательно докажут, что громкий успех в первом матче не был чудом.
Сейчас Уэльс и Нидерланды — команды разного уровня, а еще с учетом усталости хозяев это выльется для них в большие неприятности.
Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов и ИТБ2 (1.5) за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0