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Германия — Англия: Кейн и Вернер не спасут результативность матча

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Харри Кейн в матче против Венгрии.
Фото Global Look Press
Сборным нужно еще поработать над улучшением игры.

7 июня во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Германии примет команду Англии. Матч начнется в 21.45 по московскому времени на «Альянц Арене». В прямом эфире его можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу Германии можно поставить за 2.40, это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех англичан — 3.30 (30%), на ничью — 3.20 (29%).

Вариант «обе забьют» редко заходит у обеих команд — всего три раза за последние десять встреч у Англии и четыре раза у Германии. На то, что команды не обменяются голами, котировка — 1.90.

В шести из прошедших десяти матчей с участием Германии было забито три и больше мяча, у Англии таких игр было семь. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.13, на ТМ 2.5 — за 1.79.

Обе команды сверхрезультативны и за последние десять матчей забивали в среднем 3.5 мяча. ИТБ1 (2.5) можно взять за 5.30, ИТБ2 (2.5) — за 8.20.

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Германия — Англия: прогноз и анализ матча Лиги наций 7 июня 2022 года

Матч первого тура группового этапа сборная Германии не выиграла. Помешал Роберто Манчини — несмотря на то что итальянцы играли с немцами всего через три дня после изнурительной Финалиссимы, команда Ханса-Дитера Флика ничем хорошим не запомнилась. Единственный гол «Бундестим» получился корявым, а пропущенный от Лоренцо Пеллегрини мяч сделал актуальной проблему с обороной.

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Тревожить поклонников немецкой сборной должна тенденция — Германия пока не выиграла ни одного матча у топ-сборной. Да, Флик громил Лихтенштейн со счетом 9:0, но тех же голландцев в марте обыграть не смог. Впрочем, «Бундестим» также ни разу не проиграла.

Сборная Англии внезапно уступила Венгрии со счетом 0:1. А могла спокойно проиграть 0:3 — настолько плохо «Львы» выглядели в гостях, хозяева просто разрывали их на скорости. В чем проблема, сказать сложно — Гарет Саутгейт особо не экспериментирует с составом, выпускает практически всех лучших на поле, но даже на гол англичане не наиграли. Перед встречей с Германией это неприятно. Хотя даже против топовых соперников Англия обычно выглядит достойно — поражение от Венгрии стало первым с ноября 2020 года. Поставить на то, что англичане не проиграют, можно за 1.66.

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Прогноз и ставка на матч Германия — Англия

Стартовые матчи показали, что обе сборные далеки от своей лучшей формы. Германия при Флике еще ищет себя и мало что показала даже против разобранной Италии. А Англию вовсе побила Венгрия, при том что на поле находились почти все лучшие игроки «Трех львов». Предстоящий матч — классика футбола, отдыхать в нем точно никто не будет, но при этом не видно, за счет чего одна из сборных победит.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.

Футбол
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Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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Италия — Венгрия: последний шанс для Манчини исправиться за провальный сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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