Сборным нужно еще поработать над улучшением игры.

7 июня во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Германии примет команду Англии. Матч начнется в 21.45 по московскому времени на «Альянц Арене». В прямом эфире его можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу Германии можно поставить за 2.40, это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех англичан — 3.30 (30%), на ничью — 3.20 (29%).

Вариант «обе забьют» редко заходит у обеих команд — всего три раза за последние десять встреч у Англии и четыре раза у Германии. На то, что команды не обменяются голами, котировка — 1.90.

В шести из прошедших десяти матчей с участием Германии было забито три и больше мяча, у Англии таких игр было семь. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.13, на ТМ 2.5 — за 1.79.

Обе команды сверхрезультативны и за последние десять матчей забивали в среднем 3.5 мяча. ИТБ1 (2.5) можно взять за 5.30, ИТБ2 (2.5) — за 8.20.

Германия — Англия: прогноз и анализ матча Лиги наций 7 июня 2022 года

Матч первого тура группового этапа сборная Германии не выиграла. Помешал Роберто Манчини — несмотря на то что итальянцы играли с немцами всего через три дня после изнурительной Финалиссимы, команда Ханса-Дитера Флика ничем хорошим не запомнилась. Единственный гол «Бундестим» получился корявым, а пропущенный от Лоренцо Пеллегрини мяч сделал актуальной проблему с обороной.

Тревожить поклонников немецкой сборной должна тенденция — Германия пока не выиграла ни одного матча у топ-сборной. Да, Флик громил Лихтенштейн со счетом 9:0, но тех же голландцев в марте обыграть не смог. Впрочем, «Бундестим» также ни разу не проиграла.

Сборная Англии внезапно уступила Венгрии со счетом 0:1. А могла спокойно проиграть 0:3 — настолько плохо «Львы» выглядели в гостях, хозяева просто разрывали их на скорости. В чем проблема, сказать сложно — Гарет Саутгейт особо не экспериментирует с составом, выпускает практически всех лучших на поле, но даже на гол англичане не наиграли. Перед встречей с Германией это неприятно. Хотя даже против топовых соперников Англия обычно выглядит достойно — поражение от Венгрии стало первым с ноября 2020 года. Поставить на то, что англичане не проиграют, можно за 1.66.

Прогноз и ставка на матч Германия — Англия

Стартовые матчи показали, что обе сборные далеки от своей лучшей формы. Германия при Флике еще ищет себя и мало что показала даже против разобранной Италии. А Англию вовсе побила Венгрия, при том что на поле находились почти все лучшие игроки «Трех львов». Предстоящий матч — классика футбола, отдыхать в нем точно никто не будет, но при этом не видно, за счет чего одна из сборных победит.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.