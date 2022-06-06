Германия — Англия: Кейн и Вернер не спасут результативность матча
7 июня во втором туре группового этапа Лиги наций сборная Германии примет команду Англии. Матч начнется в 21.45 по московскому времени на «Альянц Арене». В прямом эфире его можно будет посмотреть на «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. На победу Германии можно поставить за 2.40, это примерно 41% вероятности. Коэффициент на успех англичан — 3.30 (30%), на ничью — 3.20 (29%).
Вариант «обе забьют» редко заходит у обеих команд — всего три раза за последние десять встреч у Англии и четыре раза у Германии. На то, что команды не обменяются голами, котировка — 1.90.
В шести из прошедших десяти матчей с участием Германии было забито три и больше мяча, у Англии таких игр было семь. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 2.13, на ТМ 2.5 — за 1.79.
Обе команды сверхрезультативны и за последние десять матчей забивали в среднем 3.5 мяча. ИТБ1 (2.5) можно взять за 5.30, ИТБ2 (2.5) — за 8.20.
Германия — Англия: прогноз и анализ матча Лиги наций 7 июня 2022 года
Матч первого тура группового этапа сборная Германии не выиграла. Помешал Роберто Манчини — несмотря на то что итальянцы играли с немцами всего через три дня после изнурительной Финалиссимы, команда Ханса-Дитера Флика ничем хорошим не запомнилась. Единственный гол «Бундестим» получился корявым, а пропущенный от Лоренцо Пеллегрини мяч сделал актуальной проблему с обороной.
Тревожить поклонников немецкой сборной должна тенденция — Германия пока не выиграла ни одного матча у топ-сборной. Да, Флик громил Лихтенштейн со счетом 9:0, но тех же голландцев в марте обыграть не смог. Впрочем, «Бундестим» также ни разу не проиграла.
Сборная Англии внезапно уступила Венгрии со счетом 0:1. А могла спокойно проиграть 0:3 — настолько плохо «Львы» выглядели в гостях, хозяева просто разрывали их на скорости. В чем проблема, сказать сложно — Гарет Саутгейт особо не экспериментирует с составом, выпускает практически всех лучших на поле, но даже на гол англичане не наиграли. Перед встречей с Германией это неприятно. Хотя даже против топовых соперников Англия обычно выглядит достойно — поражение от Венгрии стало первым с ноября 2020 года. Поставить на то, что англичане не проиграют, можно за 1.66.
Прогноз и ставка на матч Германия — Англия
Стартовые матчи показали, что обе сборные далеки от своей лучшей формы. Германия при Флике еще ищет себя и мало что показала даже против разобранной Италии. А Англию вовсе побила Венгрия, при том что на поле находились почти все лучшие игроки «Трех львов». Предстоящий матч — классика футбола, отдыхать в нем точно никто не будет, но при этом не видно, за счет чего одна из сборных победит.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0