Гибралтар — Франция: Мбаппе затушит грусть от расставания с Месси пачкой голов в ворота карлика
16 июня сборная Франции проведет третий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Соперником чемпионов мира-2018 будет скромный Гибралтар. Игра состоится в Португалии на 30-тысячной арене «Алгарве». Она начнется в 21.45 по московскому времени и будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Гибралтар — Франция 16 июня 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet принимает ставки на победу Франции с минимально возможным коэффициентом — 1.01. По сути, вероятность успеха «Трехцветных» составляет примерно 99%. 1% (котировка — 27.0) заложен на ничью. А сенсационный триумф карлика доступен за 100 (меньше 1%).
Тотал больше 5.5 мяча оценен в 2.17, ТМ 5.5 — в 1.71. В первых двух турах Гибралтар пропустил по три гола от Нидерландов и Греции.
Выигрыш Франции с форой (-4.5) мяча идет за 1.80. Если считаете, что Мбаппе и Жиру не станут сильно терзать соперника, возьмите Ф1(+4.5) за 2.04.
На пять и более голов в исполнении гостей котировка — 1.71. На шесть и в гору — 2.42.
Автогол можно взять за 5.85. Может, гибралтарцы так перепугаются французских звезд, что будут забивать в свои ворота?
Гибралтар — Франция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 июня 2023 года
Хотя сборная Франции не выиграла чемпионат мира, она осталась безоговорочно лучшей командой континента. Мбаппе и компания провели очень яркий турнир в Катаре и заслуженно ворвались в финал, где на равных бились с Аргентиной. А в серии пенальти проиграть можно даже условным «Акрону» или «2Drots», не говоря уже о Месси и остальных.
Конечно, второе место вряд ли устроило «Трехцветных», но никаких апатичных настроений следующий сбор национальной команды у игроков не вызвал. В первом матче квалификации Евро-2024 французы растоптали Нидерланды: Гризманн, Упамекано и Мбаппе (у него в итоге дубль) воткнули три мяча уже к 20-й минуте. Следом они в более спокойном режиме добыли победу над Ирландией (1:0).
Сказать что-то позитивное о Гибралтаре, пожалуй, невозможно. Хотя поражение от Нидерландов со счетом 0:3 можно занести команде Хулио Рибаса в актив — наверное, 0:4 от Франции должны были вызвать у Депая и его партнеров особую кровожадность, но они ограничились тремя мячами. А в первом туре островитяне уступили с теми же 0:3 Греции.
За последний год у Гибралтара были и приятные моменты, например победы над Андоррой (1:0) и Лихтенштейном (2:0), но эти сборные, конечно, не идут ни в какое сравнение с Францией. Команды похожего уровня неизменно отправляют в их ворота ворох мячей.
Прогноз и ставка на матч Гибралтар — Франция
Судя по тому, кого Дешам вызвал на ближайшие матчи с Гибралтаром и Грецией, он хочет как минимум оформить серьезный задел перед Нидерландами и остальными по голам. Иначе невозможно понять, зачем в заявке оказались Мбаппе, Гризманн, Нкунку, Жиру, Дембеле, Коман, Тюрам и Коло-Муани. Даже если Дидье захочет выставить против несчастных гибралтарцев резерв, у него это не получится.
Вряд ли весь этот перечисленный цветник будет дурачиться и банально 90 минут перекатывать мяч в центре поля. Конечно, Мбаппе и остальные будут раз за разом ранить соперника. Тому же Жиру нужно улучшать рекорд по голам за сборную — наверняка именно он появится в старте. В общем, Гибралтар ничего хорошего в предстоящей игре не ждет.
Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-4.5) гола на 1.80.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9