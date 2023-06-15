Немков — Ромеро: россиянин и кубинец проверят, чья голова крепче
В ночь с 16 на 17 июня состоится турнир Bellator 297, в главном событии которого боец из России Вадим Немков сразится с кубинцем Йоэлем Ромеро. Спортсмены поспорят за чемпионский пояс в полутяжелом весе — сейчас он принадлежит россиянину. Ивент пройдет в Чикаго на Wintrust Arena, поединок между Немковым и Ромеро начнется не раньше 06.00 по московскому времени. В России легально невозможно посмотреть этот ивент.
Вадим Немков
Аналитики букмекерской компании FONBET считают Вадима огромным фаворитом: на его триумф предложена котировка 1.17, что составляет примерно 83% вероятности. Неудивительно, что эксперты отдали предпочтение бойцу из Белгорода: он доминирующий чемпион полутяжелого дивизиона и не проигрывал с апреля 2016-го — тогда он еще даже не выступал в Bellator.
Россиянин — одна из главных звезд промоушена. Ученик Федора Емельяненко уже три раза подряд защитил пояс полутяжелого веса, что является рекордом организации. В предыдущем поединке он расправился с экс-бойцом UFC Кори Андерсоном. Победная серия 30-летнего Немкова длится уже 10 боев.
Вадим — яркий ударник: из 16 побед в карьере 10 он одержал нокаутами. За всю карьеру до решения судей он довел лишь четыре поединка из 19. Немков обладает солидными физическими данными — для выступлений в полутяжелом дивизионе ему приходится сгонять вес. Файтер даже допустил, что вскоре поднимется в тяжелую категорию. Тем более что в нынешней он уже стал легендой Bellator.
«Иногда я думаю о тяжелом весе. Это можно назвать целью. С каждым разом и год за годом гонять вес до 93 кг становится сложнее. Поэтому титул в тяжелом весе может стать моей главной целью», — рассказал Немков.
Россиянин может положиться не только на ударную технику, но и на борьбу. Три победы в карьере он завоевал приемами, причем последняя случилась совсем недавно — 16 октября 2021-го. Немков сделал кимуру литовцу Джулиусу Энгликасу во второй защите чемпионского титула.
О разносторонности бойца из России говорит и звание мастера спорта международного класса по боевому самбо. В этом виде единоборств важны навыки борьбы и джиу-джитсу.
Йоэль Ромеро
46-летний кубинец — явный андердог в глазах экспертов: на его викторию доступен коэффициент 5.05, это около 16% вероятности. При этом в Bellator ветеран идет на серии из двух побед нокаутами. Физические кондиции опытного бойца тоже должны быть в порядке — оба этих успеха он добыл во второй половине третьих раундов.
Ромеро провел заметную карьеру в UFC. В популярнейшей организации мира он сражался с 2013-го по 2020-й: в сумме провел 13 поединков, девять из которых выиграл. Йоэль совсем недавно покинул промоушен Дэйны Уайта, а в последнем бое боролся за чемпионский пояс в полутяжелом весе, но единогласным решением судей уступил Исраэлю Адесанье.
На стороне кубинца опыт. На карьерном пути Ромеро встречались мощные оппоненты: помимо Адесаньи, он рубился с Пауло Костой, Лиото Мачидой, Брэдом Таваресом, дважды с Робертом Уиттакером и другими бойцами.
Латиноамериканец тоже обладает нокаутирующей мощью: 13 из 15 побед в карьере он оформил нокаутами, но ни разу не выигрывал приемами. Йоэль полагается не только на огромные кулаки, один из главных хайлайтов его карьеры — удар в прыжке коленом в голову Криса Вайдмана на турнире UFC 205, после него американец не сразу пришел в себя.
При этом самого 46-летнего файтера вырубить крайне сложно: за всю его долгую карьеру это удалось только бразильцу Рафаэлу Кавалканти. Тот бой проходил в самом начале пути Ромеро в ММА — в организации Strikeforce.
Возможна ли ничья?
Ни Немков, ни Ромеро ни разу не сводили поединки к «мирному» результату. При этом в карьере россиянина есть бой, признанный несостоявшимся, — в апреле 2022-го он не смог продолжать сражение с Кори Андерсоном из-за сильнейшей сечки над глазом, которая открылась из-за столкновения головами.
Аналитики предлагают на ничью котировку 66.0 (1%).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9