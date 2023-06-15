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Сегодня, 12:15

Александра Саснович — Людмила Самсонова: прогноз на матч WTA Хертогенбос 16 июня 2023 года

Прогноз на матч WTA Хертогенбос Александра Саснович — Людмила Самсонова 16 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Людмила Самсонова.
Фото Getty Images

16 июня на турнире в голландском Хертогенбосе состоится матч 1/4 финала между белоруской Александрой Саснович и россиянкой Людмилой Самсоновой. Точное время начала встречи станет известно позднее, в России она показана не будет. В личном противостоянии впереди теннисистка из РФ — 1:0.

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Ее же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящего матча. На победу Самсоновой выставлен коэффициент 1.37, вероятность такого исхода — примерно 72%. Успех Саснович доступен за 3.03 (28%).

Ставка в 1000 рублей на Александру в случае ее выигрыша принесет выплату в 3030 рублей.

Предполагаете, что матч получится упорным? Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.88, ТМ 21.5 — за 1.89.

Единственный матч между девушками состоялся в прошлом году в Кливленде и завершился уверенной победой Самсоновой со счетом 6:1, 6:3. Ее успех с форой (-3.5) гейма в предстоящей игре оценен в 1.74, Ф1(+3.5) — в 2.06.

Солидный коэффициент на выигрыш Александрой хотя бы одного сета — 1.82. При этом на счет 2:0 в пользу Людмилы котировка — 1.92.

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Прогноз и ставка на матч Александра Саснович — Людмила Самсонова

Россиянка тяжело стартовала на турнире, лишь на решающем тай-брейке преодолев сопротивление немки Пападакис. Однако в следующем матче Самсонова уже раскрутила маховик — отдала всего пять геймов младшей сестре Вероники Кудерметовой — Полине. Видно, что она постепенно привыкает к покрытию и кортам, поэтому в предстоящей игре должна выступить еще сильнее.

Саснович провалила грунтовый сезон, ни на одном турнире не выиграв больше матча. А в Хертогенбосе взяла уже два, но при этом уже во втором круге намучилась с более-менее приличной соперницей — Грэт Миннен из Бельгии даже взяла сет. Думается, со значительно превосходящей Александру в скорости и мощи ударов Самсоновой ей придется совсем тяжко.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.89.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Людмила Самсонова
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Аслан Карацев — Тэйлор Фритц: прогноз на матч ATP Штутгарт 15 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Зенит

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Александр Соболев

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 20 1 4
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Спартак

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