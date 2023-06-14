«Странно, что букмекеры видят «низовую» игру». Павел Занозин верит в горячий матч между Испанией и Италией в Лиге наций
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин дал прогноз на полуфинал дивизиона А Лиги наций Испания — Италия. Игра начнется 15 июня в 21.45 по московскому времени.
В какой форме Испания
В четверке лучших команд Лиги наций испанцы оказались после того, как выиграли отборочную группу А2. В их активе оказались три победы (1:0 над Швейцарией, 2:0 над Чехией, 1:0 над Португалией), две ничьи (1:1 с Португалией, 2:2 с Чехией) и поражение (1:2 со Швейцарией). Хотя все висело на волоске: до 88-й минуты последнего матча группы в гостях против португальцев счет был 0:0 и в полуфинал выходил именно соперник. Однако гол Альваро Мораты вырвал для «Красной фурии» столь нужную победу.
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После этого успеха подопечные Луиса Энрике поехали на чемпионат мира, где вылетели в 1/8 финала от Марокко (0:0, 0:3 по пенальти). Неудача стоила тренеру работы, на посту его сменил Луис Де ла Фуэнте, до этого отвечавший за сборные Испании до 19 лет и до 21 года. При нем команда провела два матча в отборочном турнире Евро-2024, обыграв дома Норвегию (3:0) и уступив в гостях Шотландии (0:2) при владении мячом 75 на 25 в процентном соотношении.
Против Италии на поле выйдут всего шесть футболистов, которые в 2021 году добрались до финала Лиги наций.
В какой форме Италия
В октябре 2021 года Италия уступила Испании в полуфинале Лиги наций. Именно тогда прервалась их историческая 37-матчевая беспроигрышная серия. После этого результаты пошли на спад. Главной неудачей стало поражение от Северной Македонии (0:1) в стыковых матчах ЧМ-2022, из-за чего сборная пропустила мундиаль в Катаре. Единственный гол был пропущен на 92-й минуте. Два месяца спустя «адзурри» крупно уступили Аргентине в Финалиссиме (0:3).
Несмотря на два болезненных поражения, федерация решила не снимать с поста главного тренера Роберто Манчини. При нем итальянцы выиграли группу А3 в отборочном турнире Лиги наций, превзойдя Венгрию (2:1, 2:0), Германию (1:1, 2:5) и Англию (0:0, 1:0). Однако в марте стартовали в отборе на Евро-2024 с поражения от Англии (1:2) и победы над Мальтой (2:0). Сборная собралась после того, как сразу три итальянских клуба проиграли в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Доменико Берарди и Маттео Пессина отсутствуют из-за травм, а Алессандро Флоренци, Маттиа Дзакканьи и Федерико Баширотто исключены из изначального расширенного списка по решению Манчини.
Испания — Италия: статистика личных встреч
У Италии нет ни одной победы над Испанией в основное время четырех последних очных встреч — 1:1, 0:3, 1:1 и 4:2 по пенальти, 1:2. В полуфинале Лиги наций-2021 итальянцы уступили 1:2, оставшись в меньшинстве на 42-й минуте после удаления Леонардо Бонуччи. Последний раз «адзурри» удалось не пропустить в 1/8 финала Евро-2016, когда они победили со счетом 2:0.
Прогноз Павла Занозина на матч Испания — Италия 15 июня
«Мощнейшая вывеска, даже несмотря на то что итальянцы пропустили чемпионат мира. Они все равно остаются действующими чемпионами Европы и одной из самых мощных сборных. Но о чем можно точно сказать: обе команды в данный момент не находятся в сумасшедшей форме. Испания в отборочном турнире Евро-2024 проиграла Шотландии, а Италия уступила Англии.
«Итальянцы переживают обновление. Например, в двух матчах подряд отличился Матео Ретеги, но, честно говоря, все равно не кажется, что он топ-нападающий. Испанцы после ухода целого ряда ветеранов пытаются построить что-то новое под руководством умеющего работать с молодежью Луиса Де ла Фуэнте. Вряд ли мы увидим безупречный матч с точки зрения игры в обороне. Странно, что букмекеры видят «низовую» игру. Я думаю, что все будет наоборот, потому что в атаке и те и другие выглядят лучше», — считает Занозин.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9