Аслан Карацев — Тэйлор Фритц: прогноз на матч ATP Штутгарт 15 июня 2023 года
15 июня российский теннисист Аслан Карацев во втором круге турнира в Штутгарте сыграет с американцем Тэйлором Фритцем. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. До этого спортсмены ни разу друг с другом не встречались.
Фритц — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 83% вероятности исхода. Успех Карацева доступен за 4.27 (17%).
Считаете, что Аслан одержит вторую в сезоне победу над игроком топ-10? Ставка в 1000 рублей на него в случае положительного результата принесет выплату в 4270 рублей.
Можете подстраховать российского теннисиста с помощью форы (+3.5) гейма за 2.03. Если же больше верите в разгромный триумф американца, тогда сделайте ставку на Ф2(-3.5) за 1.76.
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.92, ТМ 22.5 — за 1.85.
Счет 2:0 в пользу Фритца доступен за 1.62. При этом на победу Карацева хотя бы в одном сете котировка — 2.20.
В матче первого круга Аслан на пару с Корентеном Муте оформили пять брейков. На ТБ 3.5 в предстоящей встрече коэффициент — 2.25, на ТМ 3.5 — 1.57.
Прогноз и ставка на матч Аслан Карацев — Тэйлор Фритц
В матче против Муте Карацев одержал всего третью победу уровня ATP на траве в карьере. Причем досталась она ему непросто, в трех сетах. Выполз Аслан за счет отличной игры на брейк-пойнтах (отыграл 12 из 14) и активности в розыгрышах. При этом допустил сумасшедшие 14 двойных ошибок — по сути, это 3,5 вчистую проигранных гейма.
Для Фритца предстоящая игра с Асланом станет первой на траве в сезоне. При этом в прошлом году американец удивил на этом покрытии: выиграл турнир в Исбурне, а на Уимблдоне дошел до 1/4 финала, где лишь на решающем тай-брейке уступил Надалю. То есть класс игры на быстрых кортах у Тэйлора есть, а это значит, что Аслан испытает еще больше проблем, чем в стартовом раунде.
Рекомендуемая ставка: победа Фритца 2:0 по сетам за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9