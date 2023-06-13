Нидерланды — Хорватия: Модрич и Депай обязательно сообразят что-то вкусное для партнеров
Футбольные поля еще не успели остыть от заключительных клубных матчей сезона, как на смену им пришли игры национальных сборных. Так, 14 июня в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором Нидерланды примут Хорватию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Иштван Ковач из Румынии.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам. На победу сборной Нидерландов в основное время выставлен коэффициент 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (27%), успех Хорватии — за немногим большие 3.85 (23%).
Можете сделать ставку на триумфатора игры с учетом дополнительного времени и серии пенальти: Нидерланды — 1.52, Хорватия — 2.55.
Считаете, что «шашечные» снова преподнесут сюрприз? Вариант Х2 доступен за 1.83.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.70. В четырех последних матчах с участием голландцев прошел «верх».
Условие «обе забьют» идет за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.85.
Приятный коэффициент на гол сборной Хорватии — 1.55. Команда Златко Далича поразила ворота соперников в пяти из шести последних матчей.
На проход Нидерландов и тотал больше 1.5 мяча котировка — 2.05.
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Нидерланды — Хорватия: прогноз и анализ полуфинала Лиги наций 14 июня 2023 года
Полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия явно не напрашивался исходя из составов групп Лиги А. Голландцы боролись за первое место с Бельгией и не были фаворитами, но блестяще воспользовались уязвимостью соперника и своеобразным бойкотом его лидеров. Кто не помнит, прошлым летом де Брейне и некоторые другие игроки были недовольны необходимостью играть за сборную после утомительного клубного сезона. В результате «оранье» обыграли «красных дьяволов» сначала 4:1, а затем 1:0. В промежутке команда Луи ван Гала набрала еще 10 очков в играх с Уэльсом и Польшей.
Позднее на волне того успеха голландцы солидно выступили на ЧМ: взяли семь баллов в играх с Сенегалом (2:0), Эквадором (1:1) и Катаром (2:0), прошли США, но в четвертьфинале в сумасшедшей борьбе проиграли будущим чемпионам — Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти). Тот матч стал последним в сборной для Луи ван Гала. Сменивший его на посту Роналд Куман уже успел сгореть в отборе к Евро Франции (0:4) и отыграться на Гибралтаре (3:0).
Хорватия же удивила в несколько раз больше. Во-первых, Модрич и компания в Лиге наций оставили с носом Францию. Они набрали всего одно очко в первых двух играх (0:3 с Австрией и 1:1 с Францией), но затем не оступились ни разу — 12 из 12 баллов принесли им первое место. Казалось бы, на этом с чудесами можно заканчивать, но «шашечные» на концентрированной магии доползли до полуфинала ЧМ и взяли бронзу — всего с двумя победами в основное время в шести играх. Как и голландцы, хорваты сошли с рельсов из-за Месси, но сами выкинули из турнира Бельгию и Бразилию, а в матче за третье место огорчили Марокко (2:1). В стартовавшем отборе Евро-2024 коллектив Далича набрал четыре балла — сыграл вничью с Уэльсом (1:1) и переиграл Турцию (2:0).
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Хорватия
Куман вызвал на решающие матчи Лиги наций весь цвет нидерландского футбола: например, в заявке нашлось место Депаю, Гакпо, Симмонсу, Вегхорсту, Малену и Бергвейну. Все они очень сильны и готовы в любой момент организовать гол. К слову, голландцы забили в 22 из 23 последних игр во всех турнирах, включая товарищеские.
При этом в защите у команды намечаются приличные проблемы. Хотя Аке и Думфрис попали в список на игру с Хорватией, вряд ли они сыграют: Натан всего за два дня до матча бурно отмечал победу в Лиге чемпионов, а Дензел — грустил из-за упущенной возможности стать триумфатором турнира. Оба едва ли будут в кондициях, а это значит минус два игрока основы на краях. Модрич и компания, которые отличились в пяти встречах из шести предыдущих, также должны доставить сопернику неприятности.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9