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Нидерланды — Хорватия: Модрич и Депай обязательно сообразят что-то вкусное для партнеров

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Лука Модрич и Златко Далич.
Фото Getty Images
Полуфинал Лиги наций точно не будет скучным.

Футбольные поля еще не успели остыть от заключительных клубных матчей сезона, как на смену им пришли игры национальных сборных. Так, 14 июня в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором Нидерланды примут Хорватию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Иштван Ковач из Румынии.

Лига наций A. 1/2 финала
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
Хорватия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Хорватия 14 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали предпочтение хозяевам. На победу сборной Нидерландов в основное время выставлен коэффициент 2.00, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (27%), успех Хорватии — за немногим большие 3.85 (23%).

Можете сделать ставку на триумфатора игры с учетом дополнительного времени и серии пенальти: Нидерланды — 1.52, Хорватия — 2.55.

Считаете, что «шашечные» снова преподнесут сюрприз? Вариант Х2 доступен за 1.83.

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Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.70. В четырех последних матчах с участием голландцев прошел «верх».

Условие «обе забьют» идет за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Приятный коэффициент на гол сборной Хорватии — 1.55. Команда Златко Далича поразила ворота соперников в пяти из шести последних матчей.

На проход Нидерландов и тотал больше 1.5 мяча котировка — 2.05.

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Нидерланды — Хорватия: прогноз и анализ полуфинала Лиги наций 14 июня 2023 года

Полуфинал Лиги наций Нидерланды — Хорватия явно не напрашивался исходя из составов групп Лиги А. Голландцы боролись за первое место с Бельгией и не были фаворитами, но блестяще воспользовались уязвимостью соперника и своеобразным бойкотом его лидеров. Кто не помнит, прошлым летом де Брейне и некоторые другие игроки были недовольны необходимостью играть за сборную после утомительного клубного сезона. В результате «оранье» обыграли «красных дьяволов» сначала 4:1, а затем 1:0. В промежутке команда Луи ван Гала набрала еще 10 очков в играх с Уэльсом и Польшей.

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Позднее на волне того успеха голландцы солидно выступили на ЧМ: взяли семь баллов в играх с Сенегалом (2:0), Эквадором (1:1) и Катаром (2:0), прошли США, но в четвертьфинале в сумасшедшей борьбе проиграли будущим чемпионам — Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти). Тот матч стал последним в сборной для Луи ван Гала. Сменивший его на посту Роналд Куман уже успел сгореть в отборе к Евро Франции (0:4) и отыграться на Гибралтаре (3:0).

Хорватия же удивила в несколько раз больше. Во-первых, Модрич и компания в Лиге наций оставили с носом Францию. Они набрали всего одно очко в первых двух играх (0:3 с Австрией и 1:1 с Францией), но затем не оступились ни разу — 12 из 12 баллов принесли им первое место. Казалось бы, на этом с чудесами можно заканчивать, но «шашечные» на концентрированной магии доползли до полуфинала ЧМ и взяли бронзу — всего с двумя победами в основное время в шести играх. Как и голландцы, хорваты сошли с рельсов из-за Месси, но сами выкинули из турнира Бельгию и Бразилию, а в матче за третье место огорчили Марокко (2:1). В стартовавшем отборе Евро-2024 коллектив Далича набрал четыре балла — сыграл вничью с Уэльсом (1:1) и переиграл Турцию (2:0).

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Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Хорватия

Куман вызвал на решающие матчи Лиги наций весь цвет нидерландского футбола: например, в заявке нашлось место Депаю, Гакпо, Симмонсу, Вегхорсту, Малену и Бергвейну. Все они очень сильны и готовы в любой момент организовать гол. К слову, голландцы забили в 22 из 23 последних игр во всех турнирах, включая товарищеские.

При этом в защите у команды намечаются приличные проблемы. Хотя Аке и Думфрис попали в список на игру с Хорватией, вряд ли они сыграют: Натан всего за два дня до матча бурно отмечал победу в Лиге чемпионов, а Дензел — грустил из-за упущенной возможности стать триумфатором турнира. Оба едва ли будут в кондициях, а это значит минус два игрока основы на краях. Модрич и компания, которые отличились в пяти встречах из шести предыдущих, также должны доставить сопернику неприятности.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

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Спартак

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П
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