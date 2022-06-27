Молодежка «Трехцветных» широкими шагами движется к цели.

28 июня 2022 года состоятся полуфиналы чемпионата Европы для игроков до 19 лет. Во втором из них Франция на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве сыграет с Израилем. Матч начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы U-19 Франция — Израиль 28 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение французам. На победу «Трехцветных» в основное время небольшой коэффициент 1.34, это приблизительно 73% вероятности исхода. За 5.10 (17%) предложена ничья, а успех Израиля идет за самые крупные 9.00 (10%).

Если считаете, что Израиль чудом выстоит 90 минут и не проиграет, возьмите такой исход за 3.30.

Выход Франции в финал доступен за крохотные 1.18, Израиля — за 4.90.

Победа хозяев в экстра-таймах идет за 9.50, гостей — за 21.0. А вот выяснение отношений в серии пенальти сильно уравнивает шансы команд — успех фаворита оценен в 22.0, аутсайдера — в 21.0.

В каждом из трех матчей с участием Франции было забито больше 2.5 гола, у Израиля таких встреч две. ТБ 2.5 идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.40.

Также аналитики предположили, что соперникам удастся обменяться голами — «обе забьют» можно оформить за 1.82, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Самый вероятный точный счет — успех молодых «Трехцветных» за 6.80.

Франция — Израиль: прогноз и анализ полуфинала чемпионата Европы U-19 28 июня 2022 года

Французская молодежка на групповом этапе показала, почему именно она считается фаворитом чемпионата Европы. В первой встрече «Трехцветные» отправили пять безответных мячей в ворота Словакии, затем немного сбавили обороты и всего 2:1 обыграли Румынию, но в последнем туре были устрашающе хороши против Италии — покромсали молодую «Скуадру адзурру» 3:1.

Больше остальных впечатляет 18-летний нападающий французского «Ренна» Лум Чауна. В трех встречах он забил четыре мяча и уверенно лидирует в списке бомбардиров Евро. Кстати, на этом турнире он забил ровно на четыре мяча больше, чем в десяти играх за клуб. Возможно, парень очень хочет проявить себя, чтобы в следующем сезоне засверкать в составе более серьезной команды.

Конечно же, его усилия потребуются, чтобы уверенно пройти Израиль. Например, на ИТБ1 (2.5) коэффициент 2.27. Обратную ставку можно взять за 1.59.

Франции повезло со жребием, потому что в полуфинале соперник явно проще, чем мог бы случиться. Израиль в тяжелом первом матче поделил очки с Сербией (2:2), устроил жаркую перестрелку с Австрией (4:2) и благодаря этому успеху неожиданно пробился в плей-офф. Для команды Офира Хаима место в топ-4 — уже большое достижение, так что ребята вряд ли расстроятся, если уступят сильнейшему коллективу турнира.

Прогноз и ставка на матч Франция — Израиль

Безусловно, шансов составить достойную конкуренцию сопернику у Израиля почти нет. Учитывая, что оборона команды выглядела неважно на протяжении всего турнира, от самой яркой атаки израильтяне наверняка получат много и больно, но и сами постараются не уйти с поля без гола, чтобы хоть как-то скрасить горечь поражения.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.90.