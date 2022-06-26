«Рубин» — «Крылья Советов»: самарцы справятся даже без Зиньковского и Сарвели
28 июня 2022 года «Крылья Советов» и «Рубин» встретятся в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки. Матч на стадионе «Центральный» в Казани начнется в 16.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Крылья Советов» 28 июня 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, клуб из Самары — безусловный фаворит встречи: поставить на победу «Крыльев» можно с коэффициентом 2.07, вероятность — около 45%. На успех «Рубина» предложена котировка 3.40 (27%), ничья идет за 3.30 (28%).
Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, результата матча говорят о преимуществе самарцев:
В сезоне-2021/22 РПЛ клуб из Самары впечатлил классной игрой в атаке, казанцы же оказались одной из самых пропускающих команд лиги: 56 пропущенных мячей в 30 играх, больше — только у тульского «Арсенала». ТБ 2.5 на предстоящий матч можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.00.
Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.10.
«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ товарищеского матча 28 июня 2022 года
«Рубин» — одно из главных разочарований прошедшего сезона РПЛ. Команда с мощным бюджетом, хорошим составом и топовым русским тренером Леонидом Слуцким заняла 15-е место и напрямую вылетела в ФНЛ. «Крылья» же, наоборот, одно из главных открытий сезона. Команда Игоря Осинькина поднялась из «лучшей лиги мира» и завершила сезон в верхней половине таблицы элитного дивизиона. Самарцы финишировали восьмыми и запомнились стильной атакующей игрой.
Правда, исходя из прошлогодних результатов, межсезонье у команд выходит разным: «Рубин» не жалеет денег на усиление, «Крылья» — теряют сверкнувших игроков. Команда Леонида Слуцкого уже усилилась восемью футболистами, коллектив Осинькина — лишился двух лидеров. Лучший ассистент РПЛ Антон Зиньковский перебрался в «Спартак», лучший бомбардир команды Владислав Сарвели — в «Сочи».
К счастью для «Крыльев», они все-таки сохранили одного сверкнувшего молодого футболиста. 22-летний Максим Глушенков провел прошлый год в Самаре на правах аренды из «Спартака» и оформил за 28 матчей в РПЛ 7+2. Самарцы уже оформили полноценный трансфер вингера.
Считаете, что он поможет атаке «Крыльев» в игре с «Рубином»? Индивидуальный тотал самарцев больше 1.5 гола можно взять за 1.90, на казанцев этот рынок доступен за 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Крылья Советов»
Новый сезон РПЛ стартует 15 июля, ФНЛ — 17-го. Командам уже надо приходить в оптимальную форму, поэтому наверняка в матче серьезные минуты на поле вместе с запасными и молодыми получат игроки основного состава. Но, скорее всего, главный упор тренеры сделают на обкатку стартовой обоймы.
«Крылья» впечатлили атакующей игрой в прошлом сезоне: забивать по многу получалось не в каждом матче, но с «Рубином» команда добыла два положительных результата — ничью 1:1 и победу 2:0. Вероятно, в товарищеской игре самарцы будут исходить из своих сильных сторон и попытаются завладеть инициативой. Для казанцев встреча будет сложной: слишком много новичков, которых необходимо вписывать в тактику.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -