Прогноз и ставки на товарищеский матч «Рубин» — «Крылья Советов» 28 июня 2022 года

«Крылья» — проверка для восьми новичков «Рубина».

28 июня 2022 года «Крылья Советов» и «Рубин» встретятся в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки. Матч на стадионе «Центральный» в Казани начнется в 16.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Крылья Советов» 28 июня 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, клуб из Самары — безусловный фаворит встречи: поставить на победу «Крыльев» можно с коэффициентом 2.07, вероятность — около 45%. На успех «Рубина» предложена котировка 3.40 (27%), ничья идет за 3.30 (28%).

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, результата матча говорят о преимуществе самарцев:

ничья 1:1 идет за 6.60 ;

победа «Крыльев» 1:0 — за 7.90 ;

успех 2:1 — за 8.10 .

В сезоне-2021/22 РПЛ клуб из Самары впечатлил классной игрой в атаке, казанцы же оказались одной из самых пропускающих команд лиги: 56 пропущенных мячей в 30 играх, больше — только у тульского «Арсенала». ТБ 2.5 на предстоящий матч можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.00.

Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.10.

«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ товарищеского матча 28 июня 2022 года

«Рубин» — одно из главных разочарований прошедшего сезона РПЛ. Команда с мощным бюджетом, хорошим составом и топовым русским тренером Леонидом Слуцким заняла 15-е место и напрямую вылетела в ФНЛ. «Крылья» же, наоборот, одно из главных открытий сезона. Команда Игоря Осинькина поднялась из «лучшей лиги мира» и завершила сезон в верхней половине таблицы элитного дивизиона. Самарцы финишировали восьмыми и запомнились стильной атакующей игрой.

Правда, исходя из прошлогодних результатов, межсезонье у команд выходит разным: «Рубин» не жалеет денег на усиление, «Крылья» — теряют сверкнувших игроков. Команда Леонида Слуцкого уже усилилась восемью футболистами, коллектив Осинькина — лишился двух лидеров. Лучший ассистент РПЛ Антон Зиньковский перебрался в «Спартак», лучший бомбардир команды Владислав Сарвели — в «Сочи».

К счастью для «Крыльев», они все-таки сохранили одного сверкнувшего молодого футболиста. 22-летний Максим Глушенков провел прошлый год в Самаре на правах аренды из «Спартака» и оформил за 28 матчей в РПЛ 7+2. Самарцы уже оформили полноценный трансфер вингера.

Считаете, что он поможет атаке «Крыльев» в игре с «Рубином»? Индивидуальный тотал самарцев больше 1.5 гола можно взять за 1.90, на казанцев этот рынок доступен за 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Крылья Советов»

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля, ФНЛ — 17-го. Командам уже надо приходить в оптимальную форму, поэтому наверняка в матче серьезные минуты на поле вместе с запасными и молодыми получат игроки основного состава. Но, скорее всего, главный упор тренеры сделают на обкатку стартовой обоймы.

«Крылья» впечатлили атакующей игрой в прошлом сезоне: забивать по многу получалось не в каждом матче, но с «Рубином» команда добыла два положительных результата — ничью 1:1 и победу 2:0. Вероятно, в товарищеской игре самарцы будут исходить из своих сильных сторон и попытаются завладеть инициативой. Для казанцев встреча будет сложной: слишком много новичков, которых необходимо вписывать в тактику.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.