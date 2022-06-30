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Первый матч сезона КХЛ: «Магнитка» отомстит ЦСКА за поражение в Кубке Гагарина?

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск 1 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Егор Яковлев («Металлург») и Виталий Абрамов (ЦСКА).
Фото Global Look Press
Финалисты Кубка Гагарина — одни из самых результативных в КХЛ.

КХЛ опубликовала календарь нового сезона. Матч открытия состоится 1 сентября 2022 года, и в нем встретятся финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, начало в 19.30 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск 1 сентября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев больше шансов на победу: коэффициент на успех ЦСКА — 2.20, около 44% вероятности. Выигрыш «Металлурга» в основное время идет за 2.80 (34%), ничья — за 4.20 (22%).

Также на матч предложены рынки результата с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.34;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.21.

Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина нередко выдают результативные матчи: тотал больше 4.5 гола на предстоящую игру можно оформить с коэффициентом 1.94, ТМ 4.5 — за 1.86.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 1.17, «обе забьют — нет» доступен за 4.70. В прошлом сезоне в одном из матчей регулярного чемпионата «Металлург» всухую обыграл ЦСКА, а в финальной серии Кубка Гагарина сделал это дважды.

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ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск: прогноз и анализ матча 1 сентября 2022 года

Команды встречались в финале Кубка Гагарина, в котором армейцы одержали волевую победу: «Магнитка» вела 3:1, но не трансформировала преимущество в титул, хотя имела две возможности закончить серию на домашнем льду. Армейцев не считали фаворитом турнира после неубедительной регулярки, но команда сначала в семи матчах разделалась с СКА, а потом с «Металлургом».

К новому сезону команды подходят практически без изменений в составе, но они вполне могут еще произойти — предсезонка только началась. «Металлург» укрепил вратарскую позицию: взял вратаря «Локомотива» — канадца Эдди Паскуале. ЦСКА обменялся игроками с «Северсталью» и получил 21-летнего защитника Ивана Рогова. Зато в Москве под вопросом главный тренер: по слухам, Сергей Федоров может возглавить «Детройт».

В прошлом сезоне команды тоже встретились достаточно рано — в конце сентября. «Металлург» выиграл 4:0. В целом матчи между соперниками получаются результативными. За две игры в прошлом регулярном чемпионате они настреляли 14 шайб на двоих. В плей-офф начали с горячих 1:3 и 6:4 и успокоились только в более поздних играх.

Считаете, что ЦСКА и «Магнитка» снова подарят зрелище? Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 2.70, ТМ 5.5 — в 1.43.

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Также в прошлой регулярке «Металлург» оказался самой результативной командой: оформил 164 шайбы за 48 матчей, в среднем — 3.4 гола за матч. ЦСКА отличался реже, зато разошелся в плей-офф: в среднем клепал по три гола за игру. Индивидуальный тотал армейцев больше 2.5 шайбы идет за 2.10, ИТБ2 (2.5) — за 2.50.

К тому же в начале прошлого сезона обе команды выдавали чересчур результативные матчи: «Металлург» в первых трех встречах оформил 6:2 с «Автомобилистом» и 2:7 с «Салаватом Юлаевым». В матчах ЦСКА за этот же отрезок всего однажды тотал упал меньше пяти шайб.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск

Всего два месяца назад два матча на «ЦСКА Арене» закончились для «Металлурга» победами и мощно прокачали шансы на победу в Кубке Гагарина, которой в итоге не случилось. Теперь у «Магнитки» появился шанс отомстить армейцам за обидное поражение в финале. В самом первом матче сезона мы вполне можем увидеть множество голов, тем более что соперники — принципиальные.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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