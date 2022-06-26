Товарищеское южное дерби обещает быть интересным.

28 июня 2022 года в рамках предсезонной подготовки состоится южное дерби — «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Краснодар».

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов» 28 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера «Ростова» — считают фаворитом встречи хозяев поля. На победу команды Александра Сторожука можно поставить с котировкой 2.28, это примерно 43% вероятности. На успех ростовчан коэффициент чуть выше — 3.00 (33%), на ничью — 3.20 (24%).

Вариант «гости не проиграют» можно взять с коэффициентом 1.58.

В прошлом сезоне «Ростов» стал одной из самых результативных и самых пропускающих команд одновременно. Можно поставить на «обе забьют» с хорошим коэффициентом 1.63.

В последних десяти матчах с участием «быков» тотал больше 2.5 был пробит всего два раза. А во встречах желто-синих — семь раз. ТБ 2.5 идет за 1.75, обратный исход — за 2.00.

2:2 — счет, с которым регулярно заканчиваются игры между «Краснодаром» и «Ростовом». Из 32 встреч пять раз на табло горели именно эти цифры. Хотите рискнуть и взять точный исход? Котировка на него — 12.5.

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ товарищеского матча 28 июня 2022 года

«Быки» традиционно закрыты от прессы и очень мало рассказывают о ходе подготовки. Известно, что клуб вышел из отпуска 6 июня, игроки прошли медобследование и приступили к тренировкам. Еще известно, что из турецкой аренды вернулся Шапи, в «Ахмат» перешел Владимир Ильин, а также клуб Галицкого подписал трех легионеров из «Ботева». Речь о нигерийцах Ндуку, Окоронкво и Олусегуне.

Возможно, подобными манипуляциями «Краснодару» удастся сохранить статус-кво и продолжить выступать на уровне предыдущего сезона — перспектив для резкого усиления не видно. И статистика для хозяев неприятная — за десять прошедших матчей они забили всего девять мячей. Если все продолжится так же, то Карпин может не переживать за результат, а ставку можно сделать на ИТМ1 (1.5) за 1.71.

«Ростов» в межсезонье усилился интереснее соперника. К желто-синим перебрался лучший исполнитель штрафных России Данил Уткин. У него будет дополнительная мотивация, ведь перешел он как раз из «Краснодара». Также в оборону ростовчан добавлен Данила Прохин. «Ростов» купил его у «Зенита» и в прошлом сезоне отдал в аренду в «Сочи». На курорте защитник отыграл очень неплохо и теперь усилит команду Карпина.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

«Ростов» с возвращения Валерия Карпина показывает значительно более интересный футбол, нежели «Краснодар». Более того, желто-синие не стоят на месте, работают на трансферном рынке и уже начали подготовку к сезону, сыграв две товарищеские встречи. Общий счет в этих играх — 7:1 в пользу «Ростова», форма у команды хорошая. А у «Краснодара» неизвестно какая, последняя актуальная была далека от идеала. Поэтому гости — однозначные фавориты.

Рекомендуемая ставка: победа «Ростова» за 3.00.