«Ливерпуль» в сезоне-2022/23: команда Клоппа оформит ускользнувший квадрупл?

Красные остановились в одном шаге от космического достижения.

«Ливерпуль» в сезоне-2021/22 был настоящей машиной по завоеванию трофеев. До последних чисел мая мерсисайдцы претендовали на все без исключения титулы и кубки, но самые увесистые из них увильнули в сторону. «Манчестер Сити» за пять минут отыгрался с 0:2 против «Астон Виллы» и забрал АПЛ, а «Реал» усилиями Тибо Куртуа отбил все атаки противника и реализовал единственный момент в финале Лиги чемпионов.

В результате команда Юргена Клоппа осталась всего с двумя внутренними кубками. Но потенциал красных говорит о том, что в новом сезоне они снова будут бороться.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, на что будет претендовать один из сильнейших клубов Англии.

Квадрупл — несбыточная мечта?

Чтобы его оформить, нужно выиграть два национальных Кубка, чемпионат Англии и еврокубок. В случае с «Ливерпулем» — Лигу чемпионов. Разберемся с самым простым на первый взгляд — с кубковыми турнирами.

Красные выигрывают Кубок Англии и Кубок лиги не каждый год и не раз в два, как «Локомотив». До триумфа в этом году «Ливерпуль» праздновал победу в Кубке Англии в сезоне-2005/06. С тех пор мерсисайдцы всего раз вышли в финал, где уступили «Челси».

Кстати, пример синих доказывает, что можно ежегодно успешно участвовать в турнире — лондонцы играли в финале трех последних розыгрышей. Очень весомое достижение, которое пусть и не принесло им побед. То же самое можно провернуть с Кубком лиги, который большинство английских топовых команд не воспринимает всерьез. Если «Ливерпуль» со всей ответственностью подойдет к этим соревнованиям, то сможет защитить трофеи. На успех команды Клоппа в кубковых баталиях аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 70.0.

Удивительно, но соседняя котировка намного ниже, хотя уровень сложности турниров в несколько раз серьезнее. На победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и АПЛ можно поставить за 14.0. В чемпионате мерсисайдцы — главные претенденты на победу вместе с «Сити». «Горожане» в последние годы выступают чуть успешнее, но этот сезон показал, что пара мелочей или голов могли изменить историю.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» при Юргене Клоппе тоже частый гость. Красные играли в решающем матче в розыгрыше-2017/18, на следующий год подняли трофей, а в этом снова проиграли «Реалу». Кажется, в том, чтобы мерсисайдцы забрали АПЛ и ЛЧ, нет ничего невозможного.

Верите ли вы в то, что такой мощный и стремительный «Ливерпуль» не возьмет ни один из четырех трофеев? А вот аналитики верят и дают на это коэффициент 1.85. Возможно, расчет на то, что команду наконец настигнет кризис, который сломает игру и разрушит мечты о любых победах.

Ну и наконец, за самую космическую котировку 700 можно взять успех Салаха и Ко во всех четырех турнирах. Квадрупл — это что-то невероятное и волшебное. Игрокам и тренерам, которые когда-нибудь его соберут, должны поставить памятники и озолотить до конца жизни. Если у «Ливерпуля» получится это осуществить, то все будут рады, даже соперники. Красные заслуживают такого праздника.