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«Ливерпуль» в сезоне-2022/23: команда Клоппа оформит ускользнувший квадрупл?

Ставки на результаты «Ливерпуля» в сезоне-2022/23
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп и Мохамед Салах, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press
Красные остановились в одном шаге от космического достижения.

«Ливерпуль» в сезоне-2021/22 был настоящей машиной по завоеванию трофеев. До последних чисел мая мерсисайдцы претендовали на все без исключения титулы и кубки, но самые увесистые из них увильнули в сторону. «Манчестер Сити» за пять минут отыгрался с 0:2 против «Астон Виллы» и забрал АПЛ, а «Реал» усилиями Тибо Куртуа отбил все атаки противника и реализовал единственный момент в финале Лиги чемпионов.

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В результате команда Юргена Клоппа осталась всего с двумя внутренними кубками. Но потенциал красных говорит о том, что в новом сезоне они снова будут бороться.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, на что будет претендовать один из сильнейших клубов Англии.

Квадрупл — несбыточная мечта?

Чтобы его оформить, нужно выиграть два национальных Кубка, чемпионат Англии и еврокубок. В случае с «Ливерпулем» — Лигу чемпионов. Разберемся с самым простым на первый взгляд — с кубковыми турнирами.

Красные выигрывают Кубок Англии и Кубок лиги не каждый год и не раз в два, как «Локомотив». До триумфа в этом году «Ливерпуль» праздновал победу в Кубке Англии в сезоне-2005/06. С тех пор мерсисайдцы всего раз вышли в финал, где уступили «Челси».

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Кстати, пример синих доказывает, что можно ежегодно успешно участвовать в турнире — лондонцы играли в финале трех последних розыгрышей. Очень весомое достижение, которое пусть и не принесло им побед. То же самое можно провернуть с Кубком лиги, который большинство английских топовых команд не воспринимает всерьез. Если «Ливерпуль» со всей ответственностью подойдет к этим соревнованиям, то сможет защитить трофеи. На успех команды Клоппа в кубковых баталиях аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 70.0.

Удивительно, но соседняя котировка намного ниже, хотя уровень сложности турниров в несколько раз серьезнее. На победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и АПЛ можно поставить за 14.0. В чемпионате мерсисайдцы — главные претенденты на победу вместе с «Сити». «Горожане» в последние годы выступают чуть успешнее, но этот сезон показал, что пара мелочей или голов могли изменить историю.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» при Юргене Клоппе тоже частый гость. Красные играли в решающем матче в розыгрыше-2017/18, на следующий год подняли трофей, а в этом снова проиграли «Реалу». Кажется, в том, чтобы мерсисайдцы забрали АПЛ и ЛЧ, нет ничего невозможного.

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Верите ли вы в то, что такой мощный и стремительный «Ливерпуль» не возьмет ни один из четырех трофеев? А вот аналитики верят и дают на это коэффициент 1.85. Возможно, расчет на то, что команду наконец настигнет кризис, который сломает игру и разрушит мечты о любых победах.

Ну и наконец, за самую космическую котировку 700 можно взять успех Салаха и Ко во всех четырех турнирах. Квадрупл — это что-то невероятное и волшебное. Игрокам и тренерам, которые когда-нибудь его соберут, должны поставить памятники и озолотить до конца жизни. Если у «Ливерпуля» получится это осуществить, то все будут рады, даже соперники. Красные заслуживают такого праздника.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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