«Ливерпуль» в сезоне-2022/23: команда Клоппа оформит ускользнувший квадрупл?
«Ливерпуль» в сезоне-2021/22 был настоящей машиной по завоеванию трофеев. До последних чисел мая мерсисайдцы претендовали на все без исключения титулы и кубки, но самые увесистые из них увильнули в сторону. «Манчестер Сити» за пять минут отыгрался с 0:2 против «Астон Виллы» и забрал АПЛ, а «Реал» усилиями Тибо Куртуа отбил все атаки противника и реализовал единственный момент в финале Лиги чемпионов.
В результате команда Юргена Клоппа осталась всего с двумя внутренними кубками. Но потенциал красных говорит о том, что в новом сезоне они снова будут бороться.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ проанализировали, на что будет претендовать один из сильнейших клубов Англии.
Квадрупл — несбыточная мечта?
Чтобы его оформить, нужно выиграть два национальных Кубка, чемпионат Англии и еврокубок. В случае с «Ливерпулем» — Лигу чемпионов. Разберемся с самым простым на первый взгляд — с кубковыми турнирами.
Красные выигрывают Кубок Англии и Кубок лиги не каждый год и не раз в два, как «Локомотив». До триумфа в этом году «Ливерпуль» праздновал победу в Кубке Англии в сезоне-2005/06. С тех пор мерсисайдцы всего раз вышли в финал, где уступили «Челси».
Кстати, пример синих доказывает, что можно ежегодно успешно участвовать в турнире — лондонцы играли в финале трех последних розыгрышей. Очень весомое достижение, которое пусть и не принесло им побед. То же самое можно провернуть с Кубком лиги, который большинство английских топовых команд не воспринимает всерьез. Если «Ливерпуль» со всей ответственностью подойдет к этим соревнованиям, то сможет защитить трофеи. На успех команды Клоппа в кубковых баталиях аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 70.0.
Удивительно, но соседняя котировка намного ниже, хотя уровень сложности турниров в несколько раз серьезнее. На победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и АПЛ можно поставить за 14.0. В чемпионате мерсисайдцы — главные претенденты на победу вместе с «Сити». «Горожане» в последние годы выступают чуть успешнее, но этот сезон показал, что пара мелочей или голов могли изменить историю.
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» при Юргене Клоппе тоже частый гость. Красные играли в решающем матче в розыгрыше-2017/18, на следующий год подняли трофей, а в этом снова проиграли «Реалу». Кажется, в том, чтобы мерсисайдцы забрали АПЛ и ЛЧ, нет ничего невозможного.
Верите ли вы в то, что такой мощный и стремительный «Ливерпуль» не возьмет ни один из четырех трофеев? А вот аналитики верят и дают на это коэффициент 1.85. Возможно, расчет на то, что команду наконец настигнет кризис, который сломает игру и разрушит мечты о любых победах.
Ну и наконец, за самую космическую котировку 700 можно взять успех Салаха и Ко во всех четырех турнирах. Квадрупл — это что-то невероятное и волшебное. Игрокам и тренерам, которые когда-нибудь его соберут, должны поставить памятники и озолотить до конца жизни. Если у «Ливерпуля» получится это осуществить, то все будут рады, даже соперники. Красные заслуживают такого праздника.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0