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«Динамо» — «Ростов»: Комличенко и Смолов сразятся за выход в следующий раунд Кубка России

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Николай Комличенко.
Фото Global Look Press
Голы полетят.

18 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России сойдутся фавориты квартета C — «Динамо» и «Ростов». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 20.00 мск. Москвичи занимают третье место в таблице (четыре очка), южане — второе (шесть).

Кубок России. Группа C
18 окт, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), а успех «Ростова» — за еще большие 4.80 (19%).

Если вам кажется, что гости не уступят в предстоящей встрече, возьмите вариант Х2 за 2.15.

В двух играх из трех в Кубке России команды оформляли «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.

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Обмен голами можно взять за 1.81, обратный исход — за 2.00.

Кто откроет счет? На «Динамо» ставку предложено сделать за 1.61, на «Ростов» — за 2.70, на вариант «никто» — за 12.0.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.90;

  • победа «Динамо» 1:0 — за 7.00;

  • 2:1 — за 8.00.

«Динамо» — «Ростов»: прогноз и анализ матча Кубка России 18 октября 2022 года

«Мы продолжаем доверять Йокановичу. Работаем, сегодня победили, хороший результат. Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа — позитивный знак для нас», — так прокомментировал успех в матче со скромным «Оренбургом» генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. Москвичи выиграли 3:2 и прервали серию из четырех игр без побед. Три очка — хорошо, но игра команды по-прежнему вряд ли радует фанатов, потому что соперник был агрессивнее и ярче в атаке.

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Сложно сказать, что так кардинально повлияло на результаты команды Славиши Йокановича. После победы в дерби над «Спартаком» (тоже, кстати, не безоговорочной) «Динамо» выиграло всего три встречи и потерпело пять поражений. Одно из них — в первом туре Кубка от «Ростова» (2:0).

Тогда южане находились на пике, а в их пассиве не было еще ни одного поражения. Теперь коллектив Валерия Карпина попал в небольшую яму — апогеем стало домашнее поражение от «Урала» в последнем туре РПЛ (1:2). Ростовчане нанесли по воротам аутсайдера всего пять ударов и только дважды попали в створ — хуже показатель был только во встрече с «Зенитом» (1:3).

Несмотря на то, что желто-синие накопили в последних четырех матчах три поражения, нельзя назвать их игру уставшей. Они по-прежнему достаточно агрессивны и результативны — забивают на протяжении девяти встреч, а в Кубке в среднем оформляют по два гола за 90 минут. Их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча в предстоящей игре котируется за солидные 3.20.

Обеим командам не помешает выход в следующий раунд турнира, поэтому можно ждать в основе главных форвардов — Комличенко и Смолова.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

Хотя результаты соперников оставляют желать лучшего, в предстоящем матче им предстоит выжать максимум — поражение с огромной долей вероятности оставит что тех что других без попадания в верхнюю половину сетки плей-офф. А победа, наоборот, гарантирует первое или второе место.

Чтобы добыть три очка, придется забивать. Проблем с этим нет ни у одной из команд, как и нет отлаженной игры в обороне: «Динамо» пропускает 10 матчей подряд, «Ростов» — семь. Скорее всего, соперники порадуют фанатов голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.

Футбол
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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