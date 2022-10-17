«Динамо» — «Ростов»: Комличенко и Смолов сразятся за выход в следующий раунд Кубка России
18 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России сойдутся фавориты квартета C — «Динамо» и «Ростов». Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 20.00 мск. Москвичи занимают третье место в таблице (четыре очка), южане — второе (шесть).
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.10 (24%), а успех «Ростова» — за еще большие 4.80 (19%).
Если вам кажется, что гости не уступят в предстоящей встрече, возьмите вариант Х2 за 2.15.
В двух играх из трех в Кубке России команды оформляли «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 2.00.
Обмен голами можно взять за 1.81, обратный исход — за 2.00.
Кто откроет счет? На «Динамо» ставку предложено сделать за 1.61, на «Ростов» — за 2.70, на вариант «никто» — за 12.0.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Динамо» — «Ростов»: прогноз и анализ матча Кубка России 18 октября 2022 года
«Мы продолжаем доверять Йокановичу. Работаем, сегодня победили, хороший результат. Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа — позитивный знак для нас», — так прокомментировал успех в матче со скромным «Оренбургом» генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. Москвичи выиграли 3:2 и прервали серию из четырех игр без побед. Три очка — хорошо, но игра команды по-прежнему вряд ли радует фанатов, потому что соперник был агрессивнее и ярче в атаке.
Сложно сказать, что так кардинально повлияло на результаты команды Славиши Йокановича. После победы в дерби над «Спартаком» (тоже, кстати, не безоговорочной) «Динамо» выиграло всего три встречи и потерпело пять поражений. Одно из них — в первом туре Кубка от «Ростова» (2:0).
Тогда южане находились на пике, а в их пассиве не было еще ни одного поражения. Теперь коллектив Валерия Карпина попал в небольшую яму — апогеем стало домашнее поражение от «Урала» в последнем туре РПЛ (1:2). Ростовчане нанесли по воротам аутсайдера всего пять ударов и только дважды попали в створ — хуже показатель был только во встрече с «Зенитом» (1:3).
Несмотря на то, что желто-синие накопили в последних четырех матчах три поражения, нельзя назвать их игру уставшей. Они по-прежнему достаточно агрессивны и результативны — забивают на протяжении девяти встреч, а в Кубке в среднем оформляют по два гола за 90 минут. Их индивидуальный тотал больше 1.5 мяча в предстоящей игре котируется за солидные 3.20.
Обеим командам не помешает выход в следующий раунд турнира, поэтому можно ждать в основе главных форвардов — Комличенко и Смолова.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»
Хотя результаты соперников оставляют желать лучшего, в предстоящем матче им предстоит выжать максимум — поражение с огромной долей вероятности оставит что тех что других без попадания в верхнюю половину сетки плей-офф. А победа, наоборот, гарантирует первое или второе место.
Чтобы добыть три очка, придется забивать. Проблем с этим нет ни у одной из команд, как и нет отлаженной игры в обороне: «Динамо» пропускает 10 матчей подряд, «Ростов» — семь. Скорее всего, соперники порадуют фанатов голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1