Прогноз и ставка на матч серии А «Сампдория» — «Рома» 17 октября 2022 года

Хотя Станкович уже дал результат.

17-го октября в матче 10-го тура серии А «Рома» попробует подняться в топ-4, но «Сампдория» готова ей помешать. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Луиджи Феррарис», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Сампдория» — «Рома» 17 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на победу «Ромы» можно за 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.70 (27%), успех «Сампдории» — в 5.40 (16%).

Если считаете, что хозяева не проиграют второй матч подряд в серии А, оформите ставку за 2.18.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.32, Ф2(0) — за 3.40.

Минимум два мяча от «Сампдории» это редкость, ИТБ1 (1.5) идет за солидные 3.70. А вот от команды Моуриньо дождаться двух и больше голов вполне можно, котировка на это 1.92.

Эксперты сомневаются в результативности встречи — тотал меньше 2.5 мяча оценили в 1.83, в то время как обратный исход — в 2.04.

Голов от двух команд также ожидать не стоит — вариант «обе забьют» предлагают за 1.96.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Ромы» за 6.20.

«Сампдория» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 17 октября 2022 года

Жуть и мрак — вот как можно описать начало сезона для генуэзцев. Старт без единой победы за девять туров, промежуточное 20-е место и тренерская отставка — такой получился набор. Хотя все выглядело многообещающе в первых играх, ведь «Сампдории» удалось затормозить «Ювентус» (0:0) и «Лацио» (1:1). Но на данный момент две эти игры так и остались лучшими достижениями генуэзцев в новом чемпионате.

После унизительного поражения от «Монцы» (0:3, три удара по воротам против 12), Марко Джампаоло отправили в отставку. На его место оперативно пригласили Деяна Станковича, и легенда «Лацио» сходу поправил всем настроение — сыграл вничью с «Болоньей» на выезде (1:1). Это всего третье очко «Сампдории» в сезоне. Болельщиков должно радовать то, что генуэзцы в девятом туре не просто заработали балл, но и были лучше по игре, чем соперник. Больше били, больше подавали угловых, почти одинаково владели мячом.

«Рома» продолжает чередовать победы с потерями очков, втянувшись с головой в Лигу Европы. В октябре особняком стояло архиважное противостояние с «Бетисом», но его команде Жозе Моуринью за два матча так и не удалось выиграть — и теперь выход в плей-офф еврокубка под угрозой. Однако это не помешало победить между делом «Лечче», а до того взять верх над «Интером», оба раза со счетом 2:1. Римляне остаются самой скучной топовой командой Италии (разница 12:9 за девять туров), но это не мешает время от времени выдавать результат.

Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Рома»

По «Сампдории» еще очень рано делать выводы, Деян Станкович только приступил к работе. Пусть и начал он с неплохого результата, все же «Рома» это не «Болонья», против Пауло Дибалы с семью забитыми мячами будет гораздо тяжелее.

Впрочем, римляне и сами горазды споткнуться, разгром от «Специи» в сезоне у них уже случался, так что все может быть. Единственное, чего тяжело ожидать — результативность, команды на двоих забили 18 мячей за девять туров, то есть меньше, чем «Удинезе» или «Милан». Вряд ли что-то изменится в очной встрече.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.