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16 октября, 18:15

«Сампдория» — «Рома»: новый тренер соперника не проблема для Моуринью

Прогноз и ставка на матч серии А «Сампдория» — «Рома» 17 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью, «Рома».
Фото Global Look Press
Хотя Станкович уже дал результат.

17-го октября в матче 10-го тура серии А «Рома» попробует подняться в топ-4, но «Сампдория» готова ей помешать. Игра начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Луиджи Феррарис», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 19.25 мск.

Италия. Серия А. 10-й тур
17 окт, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Сампдория» — «Рома» 17 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи гостей. Поставить на победу «Ромы» можно за 1.73, это примерно 57% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.70 (27%), успех «Сампдории» — в 5.40 (16%).

Если считаете, что хозяева не проиграют второй матч подряд в серии А, оформите ставку за 2.18.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.32, Ф2(0) — за 3.40.

Минимум два мяча от «Сампдории» это редкость, ИТБ1 (1.5) идет за солидные 3.70. А вот от команды Моуриньо дождаться двух и больше голов вполне можно, котировка на это 1.92.

Эксперты сомневаются в результативности встречи — тотал меньше 2.5 мяча оценили в 1.83, в то время как обратный исход — в 2.04.

Голов от двух команд также ожидать не стоит — вариант «обе забьют» предлагают за 1.96.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Ромы» за 6.20.

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«Сампдория» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 17 октября 2022 года

Жуть и мрак — вот как можно описать начало сезона для генуэзцев. Старт без единой победы за девять туров, промежуточное 20-е место и тренерская отставка — такой получился набор. Хотя все выглядело многообещающе в первых играх, ведь «Сампдории» удалось затормозить «Ювентус» (0:0) и «Лацио» (1:1). Но на данный момент две эти игры так и остались лучшими достижениями генуэзцев в новом чемпионате.

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После унизительного поражения от «Монцы» (0:3, три удара по воротам против 12), Марко Джампаоло отправили в отставку. На его место оперативно пригласили Деяна Станковича, и легенда «Лацио» сходу поправил всем настроение — сыграл вничью с «Болоньей» на выезде (1:1). Это всего третье очко «Сампдории» в сезоне. Болельщиков должно радовать то, что генуэзцы в девятом туре не просто заработали балл, но и были лучше по игре, чем соперник. Больше били, больше подавали угловых, почти одинаково владели мячом.

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«Рома» продолжает чередовать победы с потерями очков, втянувшись с головой в Лигу Европы. В октябре особняком стояло архиважное противостояние с «Бетисом», но его команде Жозе Моуринью за два матча так и не удалось выиграть — и теперь выход в плей-офф еврокубка под угрозой. Однако это не помешало победить между делом «Лечче», а до того взять верх над «Интером», оба раза со счетом 2:1. Римляне остаются самой скучной топовой командой Италии (разница 12:9 за девять туров), но это не мешает время от времени выдавать результат.

Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Рома»

По «Сампдории» еще очень рано делать выводы, Деян Станкович только приступил к работе. Пусть и начал он с неплохого результата, все же «Рома» это не «Болонья», против Пауло Дибалы с семью забитыми мячами будет гораздо тяжелее.

Впрочем, римляне и сами горазды споткнуться, разгром от «Специи» в сезоне у них уже случался, так что все может быть. Единственное, чего тяжело ожидать — результативность, команды на двоих забили 18 мячей за девять туров, то есть меньше, чем «Удинезе» или «Милан». Вряд ли что-то изменится в очной встрече.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
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Оренбург

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И К Ж
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Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

 3 1 1
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