«Локомотив» — «Химки»: Гогниев не остановит заведенный «паровоз»
18 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России ответный матч сыграют «Локомотив» и «Химки». Игра начнется в 18.00 по московскому времени на «РЖД Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.55 мск. Первый матч команд в Кубке закончился разгромной победой железнодорожников 5:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Локомотива» можно за 1.53, это примерно 65% вероятности исхода. Успех «Химок» оценили в 5.70 (17%), ничью — в 4.80 (18%).
Если считаете, что команда Спартака Гогниева не уступит в ответном матче, оформите ставку за 2.60.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.58.
Аналитики ждут результативной встречи, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.
Вариант «обе забьют» также выглядит предпочтительнее — поставить на него можно за 1.80. В то же время на обратный исход — за 2.00.
Эксперты считают, что «Локомотив» может относительно легко забить два мяча — ИТБ1 (1.5) идет за 1.57. А вот аналогичная результативность от гостей почти нереальна, поставить на нее можно за 3.60.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Локомотива» за 7.40.
«Локомотив» — «Химки»: прогноз и анализ матча Кубка России 18 октября 2022 года
Дела в «Локомотиве» постепенно налаживаются. Йозеф Циннбауэр, при котором команда откровенно сыпалась (место в зоне вылета, отрицательная разница забитых/пропущенных и длительная серия из поражений), наконец, клуб покинул. И хотя с его официальным преемником еще есть вопросы, временно исполняющий обязанности Заур Хапов уже дал результат.
На выходных «Локомотив» встречался в московском дерби с «Торпедо». На момент матча железнодорожники скопили уже пять подряд поражений в чемпионате, что стало абсолютным рекордом. Уступать автозаводцам никак было нельзя, и красно-зеленые не уступили. Более того, солидно превзошли черно-белых по игре, набрав больше ожидаемых голов (1.35 против 0.52), владения и ударов в створ ворот. Пусть кажется, что в играх таких разноклассовых соперников так и должно быть, в последнее время «Локомотив» забыл об этом правиле.
«Химки» пока никак не найдут своего спасителя. Серия без побед в РПЛ достигла уже девяти игр (с 14 августа), и прервать ее не смогли ни Николай Писарев (скорее, наоборот, усугубил), ни Спартак Гогниев. Причем полоса неудач состоит преимущественно из поражений — лишь дважды удалось зацепить нулевые ничьи. Ситуация явно плачевная, а как из нее выходить — похоже, никто не понимает.
Ближайшая встреча с «Локо» станет для подмосковного клуба уже третьей в текущем сезоне, и в обеих железнодорожники ни разу не пропустили. На то, что «Химки» и сейчас не забьют, можно поставить за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»
«Локомотив» явно устал веселить нейтральную публику глубиной падения и под временным руководством Заура Хапова немного улучшил положение. Но, что показательно, «Химки» не создавали никаких проблем даже «Локомотиву» Циннбауэра — тот забил красно-черным восемь мячей за две игры и ни разу не пропустил.
Сейчас железнодорожники оживают, и ситуация обязывает их сражаться — промежуточное третье место в группе угрожает оставить москвичей без прямого выхода в плей-офф Кубка. «Локомотив» будет играть на уничтожение — а такие «Химки» ничего ему не противопоставят.
Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 2.5 за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1