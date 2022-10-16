Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА 17 октября 2022 года

Вратарям придется непросто.

17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся топ-клубы Западной конференции — московские «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдет на льду «ВТБ Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ у команд равные шансы на победу: успех «Динамо» и ЦСКА в основное время доступен с одинаковой котировкой 2.55, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья идет с коэффициентом 3.70 (26%).

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.50, Ф2(+1.5) — за 1.28;

• Ф2(-2.5) можно взять за 6.50, Ф1(+2.5) — за 1.09.

«Динамо» и ЦСКА идут в топ-7 самых результативных команд КХЛ: бело-голубые забросили 53 шайбы за 19 матчей, красно-синие — 49 за 17. Ждете от московского дерби большого количества голов? Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Команды встречались в прошлом сезоне в полуфинале Западной конференции, тогда армейцы переиграли соперника в четырех матчах. Считаете, что на этот раз «Динамо» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок предложен за 1.47.

«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 17 октября 2022 года

«Динамо» проводит отличный сезон: команда идет второй на «Западе» и в общей турнирной таблице. Лучше бело-голубых выступает только СКА. При этом сейчас москвичи выглядят не слишком уверенно: пять из последних шести матчей свели к овертайму или серии буллитов, в послематчевых сериях бело-голубые потерпели три поражения от «Нефтехимика», «Салавата Юлаев» и «Сибири».

За шесть последних игр коллектив Алексея Кудашова лишь однажды выиграл в основное время — сломил «Металлург» (3:1). При этом «Динамо» остается одной из самых надежных команд КХЛ: бело-голубые пропустили 33 шайбы за 19 игр, меньше только у «Салавата Юлаев» (31) и СКА (29).

В атаке «Динамо» тоже выглядит неплохо: забрасывает в среднем 2.79 шайбы за игру, а меньше двух голов бело-голубые забили лишь в двух матчах. Яркий сезон проводит нападающий москвичей Эрик О'Делл: оформил уже 10+9 по системе гол+пас.

Ждете большого количества голов от хозяев? Индивидуальный тотал «Динамо» больше 2.5 шайбы можно взять за 2.20, ИТМ1 (2.5) — за 1.63.

ЦСКА выступает не так мощно: команда идет шестой в Западной конференции и восьмой в общей турнирной таблице. Правда, шестая строчка на «Западе» — условность: одинаковое количество очков имеют команды с третьего по седьмое место.

Текущая форма армейцев впечатляет: коллектив Сергея Федорова выиграл четыре выездных встречи подряд, причем всего одну — не в основное время. ЦСКА наладил оборону: во время победной серии лишь однажды пропустил за матч больше одной шайбы, а «Сибирь» разгромил всухую (3:0). При этом по всему сезону армейцы обороняются не слишком надежно: пропускают в среднем 2.53 гола за матч.

В атаке ЦСКА тоже опасен: забрасывает в среднем 2.88 шайбы за игру. Самый результативный игрок армейцев Никита Нестеров настрелял уже 13 результативных действий.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября 2022 года

ЦСКА набрал хороший ход: команда выиграла четыре встречи подряд, «Динамо» же лишь в одной из четырех последних игр победило в основное время, а еще в двух уступило в серии буллитов.

Обе команды много забивают: бело-голубые забрасывают в среднем 2.79 шайбы за матч, армейцы — 2.53. «Динамо» же еще и немало пропускает — в четырех из семи последних матчей получило в свои ворота минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.85.