«Динамо» — ЦСКА: Нестеров и О'Делл зажгут в московском дерби
17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся топ-клубы Западной конференции — московские «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдет на льду «ВТБ Арены», время начала — 19.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ у команд равные шансы на победу: успех «Динамо» и ЦСКА в основное время доступен с одинаковой котировкой 2.55, что составляет примерно 37% вероятности. Ничья идет с коэффициентом 3.70 (26%).
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.50, Ф2(+1.5) — за 1.28;
• Ф2(-2.5) можно взять за 6.50, Ф1(+2.5) — за 1.09.
«Динамо» и ЦСКА идут в топ-7 самых результативных команд КХЛ: бело-голубые забросили 53 шайбы за 19 матчей, красно-синие — 49 за 17. Ждете от московского дерби большого количества голов? Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.
Команды встречались в прошлом сезоне в полуфинале Западной конференции, тогда армейцы переиграли соперника в четырех матчах. Считаете, что на этот раз «Динамо» хотя бы не проиграет в основное время? Этот рынок предложен за 1.47.
«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 17 октября 2022 года
«Динамо» проводит отличный сезон: команда идет второй на «Западе» и в общей турнирной таблице. Лучше бело-голубых выступает только СКА. При этом сейчас москвичи выглядят не слишком уверенно: пять из последних шести матчей свели к овертайму или серии буллитов, в послематчевых сериях бело-голубые потерпели три поражения от «Нефтехимика», «Салавата Юлаев» и «Сибири».
За шесть последних игр коллектив Алексея Кудашова лишь однажды выиграл в основное время — сломил «Металлург» (3:1). При этом «Динамо» остается одной из самых надежных команд КХЛ: бело-голубые пропустили 33 шайбы за 19 игр, меньше только у «Салавата Юлаев» (31) и СКА (29).
В атаке «Динамо» тоже выглядит неплохо: забрасывает в среднем 2.79 шайбы за игру, а меньше двух голов бело-голубые забили лишь в двух матчах. Яркий сезон проводит нападающий москвичей Эрик О'Делл: оформил уже 10+9 по системе гол+пас.
Ждете большого количества голов от хозяев? Индивидуальный тотал «Динамо» больше 2.5 шайбы можно взять за 2.20, ИТМ1 (2.5) — за 1.63.
ЦСКА выступает не так мощно: команда идет шестой в Западной конференции и восьмой в общей турнирной таблице. Правда, шестая строчка на «Западе» — условность: одинаковое количество очков имеют команды с третьего по седьмое место.
Текущая форма армейцев впечатляет: коллектив Сергея Федорова выиграл четыре выездных встречи подряд, причем всего одну — не в основное время. ЦСКА наладил оборону: во время победной серии лишь однажды пропустил за матч больше одной шайбы, а «Сибирь» разгромил всухую (3:0). При этом по всему сезону армейцы обороняются не слишком надежно: пропускают в среднем 2.53 гола за матч.
В атаке ЦСКА тоже опасен: забрасывает в среднем 2.88 шайбы за игру. Самый результативный игрок армейцев Никита Нестеров настрелял уже 13 результативных действий.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября 2022 года
ЦСКА набрал хороший ход: команда выиграла четыре встречи подряд, «Динамо» же лишь в одной из четырех последних игр победило в основное время, а еще в двух уступило в серии буллитов.
Обе команды много забивают: бело-голубые забрасывают в среднем 2.79 шайбы за матч, армейцы — 2.53. «Динамо» же еще и немало пропускает — в четырех из семи последних матчей получило в свои ворота минимум три гола.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1