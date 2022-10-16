«Металлург» — «Авангард»: омичам не сдержать Зернова, Лайпсика и Майе
17 октября «Металлург» встретится с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, время начала — 17.00 мск. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.55 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что составляет приблизительно 46% вероятности. Успех «Авангарда» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья оценена в 4.00 (24%).
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.60, Ф2(+1.5) — за 1.46;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.20, Ф1(+1.5) — за 1.20.
Команды недавно встречались друг с другом: восьмого октября «Авангард» дома разгромил «Магнитку» (5:1). При этом команда из Магнитогорска проводит куда более успешный сезон: на «Востоке» идет второй, в общей турнирной таблице — четвертой. Поставить на то, что коллектив Михаила Кравца и в этот раз хотя бы не проиграет фавориту, можно с коэффициентом 1.71.
В прошлом матче команды забросили шесть шайб на двоих. Тотал больше 4.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.48.
«Металлург» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 17 октября 2022 года
«Магнитка» проводит неплохой сезон: идет второй в Восточной конференции и четвертой в общей турнирной таблице. Лучше «Металлурга» на «Востоке» выступает только «Автомобилист», да и то екатеринбуржцы опережают команду Ильи Воробьева лишь на одно очко.
«Авангард» находится на другом краю турнирной таблицы: ползет восьмым на «Востоке» и 18-м (из 22 команд) в общей таблице. При этом омичи уже встречались в этом сезоне с «Магниткой» и без проблем победили (5:1).
«Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ: «Магнитка» за 18 матчей забросила уже 56 шайб, больше только у «Автомобилиста» (63) и СКА (68). В среднем за матч коллектив Воробьева заколачивает по 3.11 гола: лишь дважды за 18 игр оформил меньше двух заброшенных шайб и семь раз преодолел планку в четыре гола.
В команде нет ярко выраженного лидера, зато крутую статистику набирают сразу несколько игроков — уже шесть хоккеистов «Магнитки» оформили минимум 10 результативных действий. Лучшие — Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Филипп Майе — настреляли уже по 12 баллов по системе гол+пас.
Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ИТМ1 (2.5) — за 2.22.
«Авангард» — одна из самых пропускающих команд лиги: за 18 матчей омичи получили в свои ворота уже 55 шайб, в среднем — 3.06 гола за игру. Хуже «ястребов» обороняются только три команды: «Амур», минское «Динамо» и «Нефтехимик». «Авангард» восемь раз в этом сезоне пропускал минимум четыре шайбы.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года
«Магнитка» проводит хороший сезон и находится в неплохой форме: выиграла два последних матча, в которых пропустила всего по одной шайбе. «Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ. «Авангард» же пропускает почти чаще всех: только за три последних матча омичи пустили восемь шайб.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
13
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|6
|1
|1