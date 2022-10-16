Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Металлург» — «Авангард»: омичам не сдержать Зернова, Лайпсика и Майе

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Фото Твиттер «Авангарда»., Twitter
«Металлург» — третий в КХЛ по заброшенным шайбам.

17 октября «Металлург» встретится с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, время начала — 17.00 мск. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.55 по московскому времени.

Никита Нестеров (ЦСКА). «Динамо» — ЦСКА: Нестеров и О'Делл зажгут в московском дерби

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.06, что составляет приблизительно 46% вероятности. Успех «Авангарда» предложен с котировкой 3.10 (30%), ничья оценена в 4.00 (24%).

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.60, Ф2(+1.5) — за 1.46;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.20, Ф1(+1.5) — за 1.20.

Команды недавно встречались друг с другом: восьмого октября «Авангард» дома разгромил «Магнитку» (5:1). При этом команда из Магнитогорска проводит куда более успешный сезон: на «Востоке» идет второй, в общей турнирной таблице — четвертой. Поставить на то, что коллектив Михаила Кравца и в этот раз хотя бы не проиграет фавориту, можно с коэффициентом 1.71.

В прошлом матче команды забросили шесть шайб на двоих. Тотал больше 4.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.48.

Шамар Николсон и&nbsp;Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). ЦСКА — Спартак: Промес, Соболев и Чалов замучают вратарей

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 17 октября 2022 года

«Магнитка» проводит неплохой сезон: идет второй в Восточной конференции и четвертой в общей турнирной таблице. Лучше «Металлурга» на «Востоке» выступает только «Автомобилист», да и то екатеринбуржцы опережают команду Ильи Воробьева лишь на одно очко.

«Авангард» находится на другом краю турнирной таблицы: ползет восьмым на «Востоке» и 18-м (из 22 команд) в общей таблице. При этом омичи уже встречались в этом сезоне с «Магниткой» и без проблем победили (5:1).

«Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ: «Магнитка» за 18 матчей забросила уже 56 шайб, больше только у «Автомобилиста» (63) и СКА (68). В среднем за матч коллектив Воробьева заколачивает по 3.11 гола: лишь дважды за 18 игр оформил меньше двух заброшенных шайб и семь раз преодолел планку в четыре гола.

В команде нет ярко выраженного лидера, зато крутую статистику набирают сразу несколько игроков — уже шесть хоккеистов «Магнитки» оформили минимум 10 результативных действий. Лучшие — Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Филипп Майе — настреляли уже по 12 баллов по системе гол+пас.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ИТМ1 (2.5) — за 2.22.

«Авангард» — одна из самых пропускающих команд лиги: за 18 матчей омичи получили в свои ворота уже 55 шайб, в среднем — 3.06 гола за игру. Хуже «ястребов» обороняются только три команды: «Амур», минское «Динамо» и «Нефтехимик». «Авангард» восемь раз в этом сезоне пропускал минимум четыре шайбы.

Юрген Клопп. Клопп нашел оправдание перед матчем с «Сити». Немец готов к поражению?

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года

«Магнитка» проводит хороший сезон и находится в неплохой форме: выиграла два последних матча, в которых пропустила всего по одной шайбе. «Металлург» — одна из самых результативных команд КХЛ. «Авангард» же пропускает почти чаще всех: только за три последних матча омичи пустили восемь шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.62.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Командир «Ахмата» сообщил о ежедневных потерях ВСУ в 500 человек
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Системы ПВО под Белгородом побили мировой рекорд по дальности поражения в воздухе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — ЦСКА: Нестеров и О'Делл зажгут в московском дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 6 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости