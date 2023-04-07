ЦСКА — СКА: команды Ротенберга и Федорова поставят на осторожность в, возможно, ключевом матче серии
8 апреля ЦСКА и СКА встретятся в четвертый раз в рамках финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. Минимальное преимущество на стороне москвичей: после домашнего разгрома 4:0 они ведут в противостоянии 2:1. Предстоящий матч пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет сайт matchtv.ru, с 16.45 мск — телеканалы KHL и KHL Prime.
Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у соперников близкие шансы на успех: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, вероятность — около 40%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.70 (26%).
В стартовом матче противостояния команды подарили одну из самых долгих игр этого плей-офф: ЦСКА дожал петербуржцев только в третьем овертайме (3:2). Подстраховаться и взять еще одну победу москвичей с учетом дополнительного времени можно за 1.78. Этот рынок на СКА оценен в 2.03.
Также предложен широкий вариант ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.50, Ф2(+1.5) — за 1.28;
• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.22.
Эксперты видят команду Сергея Федорова серьезным фаворитом всей серии: проход столичных армейцев в финал Кубка Гагарина предложен с котировкой 1.45. А вот на успех коллектива Романа Ротенберга коэффициент намного больше — 2.75.
За три матча оппоненты ни разу не пробили тотал больше 4.5 гола в основное время. Этот рынок на предстоящую встречу доступен за 1.85, ТМ 4.5 идет за чуть большие 1.95.
ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 8 апреля 2023 года
Серия переехала в Москву с мощной победы ЦСКА 4:0 — так крупно москвичи не громили петербуржцев с ноября 2021-го (тогда тоже была победа 4:0). В текущем сезоне, с учетом регулярного чемпионата, команда Федорова в принципе удачно действует против СКА: за девять матчей оформили пять побед и всего дважды проиграли в основное время.
Команды встречаются в финале «Запада» пятый раз подряд и уже приучили к осторожному ведению битвы за финал Кубка Гагарина. За прошлую и позапрошлую серии они подарили всего три матча, в которых настреляли на двоих хотя бы пять шайб. В текущем противостоянии оппоненты еще ни разу не пробили тотал больше 4.5 гола за основное время.
При этом до финала конференции обе команды выступали ярче и благодаря тем матчам остаются одними из самых результативных команд плей-офф: москвичи забрасывают в среднем 3.06 шайбы за игру, петербуржцы — 3.46. Также в составах соперников находятся яркие бомбардиры: Михаил Григоренко из ЦСКА набрал уже 17 результативных действий, Марат Хайруллин из СКА — 14.
Шансы СКА на выход в финал пошатнулись после поражения 0:4 — еще одна домашняя победа москвичей, и преимущество ЦСКА составит уже две победы. Но в команде из Санкт-Петербурга нет никакой паники перед предстоящей встречей. «Наша задача — выиграть следующий матч. В плей-офф серия идет до четырех побед. Для нас все только начинается. Четко понимаем, что будем делать. На сто процентов уверены в команде. Ребята тоже уверены», — поделился Роман Ротенберг.
Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА
За три встречи текущей серии соперники ни разу не забросили в основное время хотя бы пять шайб на двоих. Даже в регулярном чемпионате они пробили ТБ 4.5 гола лишь дважды за шесть игр. В матчах двух топ-клубов КХЛ слишком велика цена ошибки, а в финале конференции тем более никто не хочет рисковать. Это армейцы демонстрировали и в двух прошлых финальных противостояниях «Запада»: за прошлую и позапрошлую серии они выдали только три поединка, в которых настреляли на двоих хотя бы пять шайб.
Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.63 (если команды отличатся ровно пять раз, случится возврат).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4