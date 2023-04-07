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ЦСКА — СКА: команды Ротенберга и Федорова поставят на осторожность в, возможно, ключевом матче серии

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче со СКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
ЦСКА и СКА проводят нерезультативную серию.

8 апреля ЦСКА и СКА встретятся в четвертый раз в рамках финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. Минимальное преимущество на стороне москвичей: после домашнего разгрома 4:0 они ведут в противостоянии 2:1. Предстоящий матч пройдет на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет сайт matchtv.ru, с 16.45 мск — телеканалы KHL и KHL Prime.

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Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у соперников близкие шансы на успех: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, вероятность — около 40%. Выигрыш гостей доступен с котировкой 2.80 (34%), ничья идет за 3.70 (26%).

В стартовом матче противостояния команды подарили одну из самых долгих игр этого плей-офф: ЦСКА дожал петербуржцев только в третьем овертайме (3:2). Подстраховаться и взять еще одну победу москвичей с учетом дополнительного времени можно за 1.78. Этот рынок на СКА оценен в 2.03.

Также предложен широкий вариант ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.50, Ф2(+1.5) — за 1.28;

• Ф2(-1.5) можно взять за 4.10, Ф1(+1.5) — за 1.22.

Эксперты видят команду Сергея Федорова серьезным фаворитом всей серии: проход столичных армейцев в финал Кубка Гагарина предложен с котировкой 1.45. А вот на успех коллектива Романа Ротенберга коэффициент намного больше — 2.75.

За три матча оппоненты ни разу не пробили тотал больше 4.5 гола в основное время. Этот рынок на предстоящую встречу доступен за 1.85, ТМ 4.5 идет за чуть большие 1.95.

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ЦСКА — СКА: прогноз и анализ матча плей-офф КХЛ 8 апреля 2023 года

Серия переехала в Москву с мощной победы ЦСКА 4:0 — так крупно москвичи не громили петербуржцев с ноября 2021-го (тогда тоже была победа 4:0). В текущем сезоне, с учетом регулярного чемпионата, команда Федорова в принципе удачно действует против СКА: за девять матчей оформили пять побед и всего дважды проиграли в основное время.

Команды встречаются в финале «Запада» пятый раз подряд и уже приучили к осторожному ведению битвы за финал Кубка Гагарина. За прошлую и позапрошлую серии они подарили всего три матча, в которых настреляли на двоих хотя бы пять шайб. В текущем противостоянии оппоненты еще ни разу не пробили тотал больше 4.5 гола за основное время.

При этом до финала конференции обе команды выступали ярче и благодаря тем матчам остаются одними из самых результативных команд плей-офф: москвичи забрасывают в среднем 3.06 шайбы за игру, петербуржцы — 3.46. Также в составах соперников находятся яркие бомбардиры: Михаил Григоренко из ЦСКА набрал уже 17 результативных действий, Марат Хайруллин из СКА — 14.

Шансы СКА на выход в финал пошатнулись после поражения 0:4 — еще одна домашняя победа москвичей, и преимущество ЦСКА составит уже две победы. Но в команде из Санкт-Петербурга нет никакой паники перед предстоящей встречей. «Наша задача — выиграть следующий матч. В плей-офф серия идет до четырех побед. Для нас все только начинается. Четко понимаем, что будем делать. На сто процентов уверены в команде. Ребята тоже уверены», — поделился Роман Ротенберг.

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Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА

За три встречи текущей серии соперники ни разу не забросили в основное время хотя бы пять шайб на двоих. Даже в регулярном чемпионате они пробили ТБ 4.5 гола лишь дважды за шесть игр. В матчах двух топ-клубов КХЛ слишком велика цена ошибки, а в финале конференции тем более никто не хочет рисковать. Это армейцы демонстрировали и в двух прошлых финальных противостояниях «Запада»: за прошлую и позапрошлую серии они выдали только три поединка, в которых настреляли на двоих хотя бы пять шайб.

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.63 (если команды отличатся ровно пять раз, случится возврат).

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
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