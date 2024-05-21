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«Позвоню Кокорину: «Эх, Саша, Саша, что ж ты нас не дождался?!» Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ

Газизов отреагировал на выход махачкалинского «Динамо» в РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Ариса» Александр Кокорин.
Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис» Лимассол
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов — об историческом выходе команды в РПЛ.

— Где смотрели матч «Арсенал» — «Акрон», результат которого гарантировал Махачкале путевку в РПЛ? — первый вопрос Газизову.

— На работе. Думаю, мы еще выложим в Сеть кадры, как болели, переживали. Так получилось, что «Арсенал» сегодня нам помог. Спасибо большое тулякам! Сейчас я хочу поздравить Дагестан, болельщиков республики с таким достижением. В регионе очень любят футбол. На матч с «Родиной» пришли почти 22 тысячи болельщиков!

Футболисты махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; празднуют досрочный выход команды в&nbsp;РПЛ. «Химки» и Махачкала уже в РПЛ. «Акрон» и «Арсенал» — в стыках, но есть нюанс. Итоги 33-го тура ФНЛ

— Браво!

— Это показатель отношения в Дагестане к здоровому образу жизни, футболу в частности. На трибунах часто можно увидеть женщин с детьми. Это же здорово!

Конечно, большое спасибо главе республики — Сергею Алимовичу Меликову. Без него эта победа была бы невозможна. Низкий ему поклон.

Ну и, безусловно, стоит сказать об огромной роли в этом успехе Гаджи Муслимовича Гаджиева. Это наш гигант. Мне очень приятно работать с этим человеком. Я приобрел для себя учителя. Сразу понимал, что очень многое у него можно перенять. Это бесценный опыт!

Большущее спасибо команде! Молодчины! Сумасшедшая самоотдача. Все выросли в своем мастерстве.

Тренерский штаб, администраторы, наши спонсоры. Всем, всем спасибо. Извините, если вдруг кого-то сейчас забыл. Все-таки на эмоциях... Поздравляю еще раз Дагестан. Сумасшедшее достижение! И в последнем туре еще побьемся за титул.

— То есть для вас важно занять именно первое место?

— Конечно. Почему нет? Это важно. Решили задачу, но можно побороться и за победу в турнире. Менталитет!

— Когда поняли, что задачу можно решить? Все-таки после неожиданного ухода Курбана Бердыева далеко не все верили, что команда выйдет в РПЛ при Хасанби Биджиеве.

— Эдуардович (Хасанби Биджиев. - Прим. «СЭ») огромный молодец. Прийти после такого специалиста, как Бекиич (Курбан Бердыев. - Прим. «СЭ»), и решить задачу... Не каждый сможет! Вчера у него был день рождения. Представляете, какой он сегодня подарок получил! Заслужил! Как и весь тренерский штаб.

— Как думаете, Курбан Бердыев не сожалеет о своем решении зимой покинуть пост наставника сине-белых?

— Давайте сейчас не об этом. Все равно он зажег команду, двинул ее вперед. Мы продолжили дело и не оступились. Это самое важное.

Футболисты махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Родиной&raquo;. Сожалеет ли Бердыев о своем решении? Биджиев справился. Махачкала — в РПЛ!

— Зимой вы никого деньгами не убивали, провели точечную селекцию. Но как будет сейчас? Под РПЛ же нужны другие приобретения?

— Посмотрим. Трансферы любят тишину. Мы разговаривали с Гаджи Муслимовичем на эту тему. Он четко определил, что мы должны развивать наших футболистов через учебно-тренировочный процесс. У нас самая молодая команда в ФНЛ. В матче против «Родины» вышли четыре лимитчика (футболисты не старше 2002 года рождения. - Прим. «СЭ»). А потом на поле появился и пятый! Это говорит о серьезном потенциале «Динамо». Очень важно сохранить костяк. Будем откровенны, в эту команду мало кто верил, но ребята всем все доказали. Все добавили в плане мастерства и менталитета. Серьезнейший скачок.

— Нет опасений, что сейчас Касинтуру у вас переманят?

— Это футбол. Рано говорить о том, что он точно останется. Если поступает реально хорошее предложение, клуб должен давать футболисту возможность расти дальше. Мне бы хотелось и в предстоящем сезоне работать с Эгашем. Но как все сложится... Поживем — увидим. Не хочется кого-то выделять. Я горд, что работаю в этой команде, с этими ребятами. Горд!

Эгаш Касинтура.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

— Зимой вы то ли в шутку, то ли всерьез сказали: «Если выйдем в РПЛ, подумаем о варианте с приглашением в команду Кокорина». Александр уже продлил контракт с «Арисом»...

— Ну что ж. Позвоню ему и скажу: «Эх, Саша, Саша. Мы тебя ждали, а ты продлил контракт с другим клубом...» (Улыбается.)

— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?

— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали «двигать» свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.

— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?

— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.

— Вы более амбициозны?

— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!

Александр Кокорин
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
Шамиль Газизов
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«Химки» и Махачкала уже в РПЛ. «Акрон» и «Арсенал» — в стыках, но есть нюанс. Итоги 33-го тура ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
8
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 0 : 2
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 2 : 0
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 1
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 2 : 0
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 1 : 0
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 1 : 2
20.05 18:00
Кубань – Химки
 0 : 1
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 1 : 0
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 1 : 1
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Джонатан Окоронкво

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Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
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Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
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Бутта Магомедов

Химки

 7
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Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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