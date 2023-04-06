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«Спартак» — «Динамо»: Смолов и Соболев не выявят победителя в битве неудачников Кубка России

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Спартак» — «Динамо».
Фото Global Look Press
Москвичи проиграли в полуфинале «Уралу» и «Акрону».

8 апреля в 22-м туре РПЛ «Спартак» на «Открытие Банк Арене» примет «Динамо». Начало матча в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 18.25 мск. Главный арбитр поединка — Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet предрекла победу «Спартака» — на это можно поставить за 1.90, что примерно 50% вероятности. Ничья оценена в 3.82 (26%), успех «Динамо» — в 4.07 (24%).

Бело-голубые выиграли у красно-белых в первом круге РПЛ (1:0). Верите, что команда Славиши Йокановича снова не проиграет? На исход Х2 предложен коэффициент 1.95.

После зимней паузы «Динамо» ни разу не забило больше одного мяча за матч, а всего в восьми встречах у команды шесть голов. У «Спартака» тоже проблемы в атаке из-за травм ключевых нападающих: за четыре игры — всего два мяча. На ТБ 2.5 предложено поставить по 1.75, на ТМ 2.5 — за 2.13.

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Соперники забивали друг другу в четырех из семи предыдущих встреч. На обмен голами доступен коэффициент 1.68, обратный рынок идет за 2.17.

Три прошлых выезда «Динамо» к «Спартаку» завершились ничьей. По версии аналитиков Olimpbet, в предстоящем поединке 1:1 — самый вероятный счет. Поставить на этот исход можно за 6.60.

«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 22-го тура РПЛ 8 апреля 2023 года

Красно-белые попали в яму: всего одна победа в шести матчах, поражение от «Оренбурга» (0:2) и нулевая ничья дома с «Ахматом» (0:0) увеличили отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» до 10 очков, от идущего вторым «Ростова» — на три. А проигрыш «Уралу» в Кубке России (1:2) отправил команду в нижнюю сетку турнира.

Проблемы в атаке связаны с вылетом из-за травм и дисквалификаций ключевых нападающих: Александра Соболева, Куинси Промеса и Шамара Николсона. Перед матчем против бело-голубых на больничном остается не только голландец, но и Георгий Джикия.

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«Динамо» тоже страдает от неудачной серии. Команда Славиши Йокановича в 2023-м году выиграла всего два раза — у «Крыльев Советов» (1:0) и «Урала» (1:0) в РПЛ. Еще два матча в чемпионате России бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и «Сочи» (0:2). В Кубке России дела еще хуже: сначала те же «Крылья» выбили москвичей в нижнюю сетку (1:2, 1:1), а оттуда динамовцев высадил тольяттинский «Акрон» (0:0, 1-4 пен.).

У бело-голубых есть и проблемы с травмами: Федор Смолов только-только восстановился и не набрал лучших кондиций, а в лазарете остаются защитник Диего Лаксальт и опорник Александр Кутицкий, что ослабит оборону. В таблице РПЛ команда Йокановича идет на пятом месте и отстает от третьей строчки, которую занимают красно-белые, на шесть баллов.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»

«Спартак» уверенно выступал дома до весны — семь побед в 10 матчах при своих болельщиках. Но в трех из четырех последних поединков добился лишь ничьих.

На своем стадионе красно-белые не проиграли «Динамо» пять предыдущих встреч. И в целом, несмотря на спад, «Спартак» остается дома крепким соперником — не уступил в шести из восьми прошлых встреч во всех турнирах этого сезона.

«Динамо» не проиграло последние три выездные встречи на «Открытие Арене». А в шести из восьми поединков забило «Спартаку». Кроме того, бело-голубые за 19 последних матчей этого сезона во всех турнирах 17 раз не уходили с поля без гола.

Дерби есть дерби, и этот факт мотивирует футболистов показать максимум на поле. Но обе команды находятся на спаде, а еще не досчитаются лидеров. Так что очередная ничья на арене «Спартака» видится наиболее вероятным результатом.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.82.

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Торпедо М

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Локомотив

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