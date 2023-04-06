«Спартак» — «Динамо»: Смолов и Соболев не выявят победителя в битве неудачников Кубка России
8 апреля в 22-м туре РПЛ «Спартак» на «Открытие Банк Арене» примет «Динамо». Начало матча в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 18.25 мск. Главный арбитр поединка — Сергей Иванов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» 8 апреля 2023 года
Букмекерская компания Olimpbet предрекла победу «Спартака» — на это можно поставить за 1.90, что примерно 50% вероятности. Ничья оценена в 3.82 (26%), успех «Динамо» — в 4.07 (24%).
Бело-голубые выиграли у красно-белых в первом круге РПЛ (1:0). Верите, что команда Славиши Йокановича снова не проиграет? На исход Х2 предложен коэффициент 1.95.
После зимней паузы «Динамо» ни разу не забило больше одного мяча за матч, а всего в восьми встречах у команды шесть голов. У «Спартака» тоже проблемы в атаке из-за травм ключевых нападающих: за четыре игры — всего два мяча. На ТБ 2.5 предложено поставить по 1.75, на ТМ 2.5 — за 2.13.
Соперники забивали друг другу в четырех из семи предыдущих встреч. На обмен голами доступен коэффициент 1.68, обратный рынок идет за 2.17.
Три прошлых выезда «Динамо» к «Спартаку» завершились ничьей. По версии аналитиков Olimpbet, в предстоящем поединке 1:1 — самый вероятный счет. Поставить на этот исход можно за 6.60.
«Спартак» — «Динамо»: прогноз и анализ матча 22-го тура РПЛ 8 апреля 2023 года
Красно-белые попали в яму: всего одна победа в шести матчах, поражение от «Оренбурга» (0:2) и нулевая ничья дома с «Ахматом» (0:0) увеличили отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» до 10 очков, от идущего вторым «Ростова» — на три. А проигрыш «Уралу» в Кубке России (1:2) отправил команду в нижнюю сетку турнира.
Проблемы в атаке связаны с вылетом из-за травм и дисквалификаций ключевых нападающих: Александра Соболева, Куинси Промеса и Шамара Николсона. Перед матчем против бело-голубых на больничном остается не только голландец, но и Георгий Джикия.
«Динамо» тоже страдает от неудачной серии. Команда Славиши Йокановича в 2023-м году выиграла всего два раза — у «Крыльев Советов» (1:0) и «Урала» (1:0) в РПЛ. Еще два матча в чемпионате России бело-голубые проиграли «Краснодару» (1:3) и «Сочи» (0:2). В Кубке России дела еще хуже: сначала те же «Крылья» выбили москвичей в нижнюю сетку (1:2, 1:1), а оттуда динамовцев высадил тольяттинский «Акрон» (0:0, 1-4 пен.).
У бело-голубых есть и проблемы с травмами: Федор Смолов только-только восстановился и не набрал лучших кондиций, а в лазарете остаются защитник Диего Лаксальт и опорник Александр Кутицкий, что ослабит оборону. В таблице РПЛ команда Йокановича идет на пятом месте и отстает от третьей строчки, которую занимают красно-белые, на шесть баллов.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Динамо»
«Спартак» уверенно выступал дома до весны — семь побед в 10 матчах при своих болельщиках. Но в трех из четырех последних поединков добился лишь ничьих.
На своем стадионе красно-белые не проиграли «Динамо» пять предыдущих встреч. И в целом, несмотря на спад, «Спартак» остается дома крепким соперником — не уступил в шести из восьми прошлых встреч во всех турнирах этого сезона.
«Динамо» не проиграло последние три выездные встречи на «Открытие Арене». А в шести из восьми поединков забило «Спартаку». Кроме того, бело-голубые за 19 последних матчей этого сезона во всех турнирах 17 раз не уходили с поля без гола.
Дерби есть дерби, и этот факт мотивирует футболистов показать максимум на поле. Но обе команды находятся на спаде, а еще не досчитаются лидеров. Так что очередная ничья на арене «Спартака» видится наиболее вероятным результатом.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.82.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4