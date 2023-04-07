Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 7 апреля 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 7 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вадим Шипачев («Ак Барс»).
Фото Телеграм-канал «Ак Барса», Telegram

7 апреля «Авангард» и «Ак Барс» проведут четвертый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ. По итогам трех встреч казанцы ведут 2:1. Предстоящая игра пройдет в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 16.15 мск.

Александр Соболев. «Спартак» — «Динамо»: Смолов и Соболев не выявят победителя в битве неудачников Кубка России

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 2.17, это приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «Ак Барса» доступен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.65 (25%).

Ждете, что счет в серии станет равным? Ставка в 1000 рублей на победу «Авангарда» при благоприятном исходе принесет 2170 рублей.

За три матча серии команды дважды уходили в овертайм, оба раза успех в них добывал «Ак Барс». Рынок на победу омичей с учетом дополнительного времени предложен за 1.66, гостей — за 2.21.

Аналитики считают гостей серьезными фаворитами всего противостояния: проход команды Зинэтулы Билялетдинова в финал Кубка Гагарина оценен в 1.37, триумф «ястребов» — в 3.09.

Эксперты не ждут большого количества голов: тотал больше 4.5 шайбы можно взять за серьезные 2.12, ТМ 4.5 — за 1.71.

Лионель Месси (&laquo;ПСЖ&raquo;). Серия поражений, последний шанс Гальтье и недовольство игрой Месси. Что происходит в «ПСЖ» перед матчем с «Ниццей»

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»

Команды выдают упорные матчи, в которых победы добываются с разницей в одну шайбу. «Ак Барс» дважды выигрывал в овертайме по 3:2, «Авангард» оформил единственный триумф с таким же счетом, но в основное время. В трех эпизодах нынешнего противостояния оппоненты забрасывали друг другу минимум по две шайбы за игру. Также на протяжении всего плей-офф коллективы демонстрируют неплохую результативность: омичи заколачивают в среднем 3.08 гола за матч, казанцы — 2.73.

Рекомендуемая ставка: «обе команды забьют хотя бы по два гола» за 2.35.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

0
Читайте также
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Питтсбург» — «Миннесота»: Малкин и Кросби включатся в битву за плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости