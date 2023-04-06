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Серия поражений, последний шанс Гальтье и недовольство игрой Месси. Что происходит в «ПСЖ» перед матчем с «Ниццей»

Прогноз и ставка на матч лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 8 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лионель Месси («ПСЖ»).
Фото Global Look Press
Парижане проиграли две домашние встречи подряд впервые за 16 лет.

8 апреля кризисный «ПСЖ» в рамках 30-го тура лиги 1 приедет в гости к «Ницце». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», арбитр Жереми Пиньяр даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально матч не покажут.

Франция. Лига 1. 30-й тур
08 апр, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 8 апреля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять победу парижан можно с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой 3.99 (24%), ничья идет за примерно равные 3.89 (24%).

«Ницца» не проигрывает в 14 последних матчах. На продолжение серии можно поставить, выбрав опцию 1Х за 1.95.

Три из четырех предыдущих очных встреч команд завершились со счетом 0:0 или 1:0. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

«Ницца» забила в семи предыдущих поединках и пропустила в четырех, а Джанлуиджи Доннарумма достал мяч из сетки ворот «ПСЖ» в пяти последних матчах. Поставить на обмен голами можно за 1.70, обратный рынок идет за 2.17.

Три наиболее вероятных исхода, по версии аналитиков Olimpbet:

  • ничья 1:1 — за 7.04;

  • победы «ПСЖ» 1:0 и 2:1 — за равные 8.50.

«Ницца» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 30-го тура лиги 1 8 апреля 2023 года

Хозяева не проиграли в чемпионате Франции в 12 предыдущих матчах (шесть побед плюс шесть ничьих) и забили в пяти встречах. Звучит грозно, но на самом деле «Ницца» буксует: не выиграла в четырех встречах кряду, а в последней игре упустила победу над беспросветным аутсайдером — «Анже» (1:1). Команда с Лазурного Берега опустилась на восьмое место в таблице и еще сильнее отдалилась от зоны еврокубков — теперь разрыв составляет семь баллов.

Тем не менее у «Ниццы» вторая по надежности оборона в лиге 1: она пропустила всего 26 мячей — меньше только у «Ланса» (21). А дома парни Дидье Дигара не проигрывают в 10 матчах подряд, пять раз победив и столько же раз сыграв вничью. Кстати, три «мирных» результата пришлись на последние три встречи на своем поле.

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«ПСЖ» всухую проиграл в двух минувших турах лиги 1 — «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:2). Парижане впервые с 2007-го уступили в двух домашних матчах чемпионата Франции подряд. А еще поражение от «Лиона» — третье за четыре последних поединка: ранее столичная команда вылетела из ЛЧ от «Баварии» (0:2).

В результате «ПСЖ» рискует упустить даже чемпионство на внутренней арене: отрыв от «Ланса» и «Марселя» сократился до шести очков. При этом в прошлом сезоне у клуба было всего на один балл больше, чем сейчас. Правда, преимущество над вторым местом в итоге составило 15 пунктов.

Неудачные результаты запустили новую волну слухов о будущем звезд команды. Лео Месси освистывают фанаты парижан, а руководство клуба считает, что аргентинец не выкладывается в матчах за «ПСЖ» после победы на чемпионате мира. Да и сам Лионель больше хочет вернуться в «Барселону», чем продлить контракт с «Парижем».

Клуб задумался и о продаже Неймара, который в марте перенес очередную операцию на голеностопе и выбыл до конца сезона. При этом чемпионы Франции опасаются, что даже если на бразильца найдется покупатель, тот не пройдет медосмотр из-за множества хронических травм.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье тоже в тяжелой ситуации: после серии провалов руководство дало ему две игры на исправление ситуации — первая из них как раз против «Ниццы». Но даже если специалист выиграет все матчи до конца сезона, это вряд ли спасет его от отставки летом: по слухам, «Париж» уже ищет преемника и выбирает между Юлианом Нагельсманном, Антонио Конте, Жозе Моуринью и Луисом Энрике. А приглашение Зинедина Зидана — главная мечта парижских боссов.

Прогноз и ставка на матч «Ницца» — «ПСЖ»

Оба клуба явно на спаде: «Ницца» не победила последнюю команду чемпионата, а «ПСЖ» впервые за 16 лет проиграл дома дважды подряд, да еще и всухую. При этом в предыдущих пяти играх «Париж» в среднем пропускает больше, чем забивает: 1.6 гола против 1.2. Но и хозяева не блещут в атаке: в первой десятке забивают меньше всех (38), а в недавних шести матчах только два раза оформили больше одного мяча.

При этом мотивация «ПСЖ», который борется за титул, выше, чем у середняка лиги 1. А история встреч тоже говорит за команду Гальтье: парижане не проиграли в девяти из 11 последних поединков против «Ниццы». Тем не менее на разгром второй по силе обороны чемпионата Франции у «ПСЖ» не хватит сил.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.87.

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Клиент ФОНБЕТ собрал мощнейший футбольно-хоккейный экспресс из 11 матчей и выиграл 8 662 710 рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
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Зенит

 16
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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

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