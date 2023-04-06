Серия поражений, последний шанс Гальтье и недовольство игрой Месси. Что происходит в «ПСЖ» перед матчем с «Ниццей»

Парижане проиграли две домашние встречи подряд впервые за 16 лет.

8 апреля кризисный «ПСЖ» в рамках 30-го тура лиги 1 приедет в гости к «Ницце». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера», арбитр Жереми Пиньяр даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально матч не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «Ницца» — «ПСЖ» 8 апреля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у «ПСЖ» шансы на успех гораздо выше, чем у соперника. Взять победу парижан можно с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой 3.99 (24%), ничья идет за примерно равные 3.89 (24%).

«Ницца» не проигрывает в 14 последних матчах. На продолжение серии можно поставить, выбрав опцию 1Х за 1.95.

Три из четырех предыдущих очных встреч команд завершились со счетом 0:0 или 1:0. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

«Ницца» забила в семи предыдущих поединках и пропустила в четырех, а Джанлуиджи Доннарумма достал мяч из сетки ворот «ПСЖ» в пяти последних матчах. Поставить на обмен голами можно за 1.70, обратный рынок идет за 2.17.

Три наиболее вероятных исхода, по версии аналитиков Olimpbet:

ничья 1:1 — за 7.04;

победы «ПСЖ» 1:0 и 2:1 — за равные 8.50.

«Ницца» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча 30-го тура лиги 1 8 апреля 2023 года

Хозяева не проиграли в чемпионате Франции в 12 предыдущих матчах (шесть побед плюс шесть ничьих) и забили в пяти встречах. Звучит грозно, но на самом деле «Ницца» буксует: не выиграла в четырех встречах кряду, а в последней игре упустила победу над беспросветным аутсайдером — «Анже» (1:1). Команда с Лазурного Берега опустилась на восьмое место в таблице и еще сильнее отдалилась от зоны еврокубков — теперь разрыв составляет семь баллов.

Тем не менее у «Ниццы» вторая по надежности оборона в лиге 1: она пропустила всего 26 мячей — меньше только у «Ланса» (21). А дома парни Дидье Дигара не проигрывают в 10 матчах подряд, пять раз победив и столько же раз сыграв вничью. Кстати, три «мирных» результата пришлись на последние три встречи на своем поле.

«ПСЖ» всухую проиграл в двух минувших турах лиги 1 — «Ренну» (0:1) и «Лиону» (0:2). Парижане впервые с 2007-го уступили в двух домашних матчах чемпионата Франции подряд. А еще поражение от «Лиона» — третье за четыре последних поединка: ранее столичная команда вылетела из ЛЧ от «Баварии» (0:2).

В результате «ПСЖ» рискует упустить даже чемпионство на внутренней арене: отрыв от «Ланса» и «Марселя» сократился до шести очков. При этом в прошлом сезоне у клуба было всего на один балл больше, чем сейчас. Правда, преимущество над вторым местом в итоге составило 15 пунктов.

Неудачные результаты запустили новую волну слухов о будущем звезд команды. Лео Месси освистывают фанаты парижан, а руководство клуба считает, что аргентинец не выкладывается в матчах за «ПСЖ» после победы на чемпионате мира. Да и сам Лионель больше хочет вернуться в «Барселону», чем продлить контракт с «Парижем».

Клуб задумался и о продаже Неймара, который в марте перенес очередную операцию на голеностопе и выбыл до конца сезона. При этом чемпионы Франции опасаются, что даже если на бразильца найдется покупатель, тот не пройдет медосмотр из-за множества хронических травм.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье тоже в тяжелой ситуации: после серии провалов руководство дало ему две игры на исправление ситуации — первая из них как раз против «Ниццы». Но даже если специалист выиграет все матчи до конца сезона, это вряд ли спасет его от отставки летом: по слухам, «Париж» уже ищет преемника и выбирает между Юлианом Нагельсманном, Антонио Конте, Жозе Моуринью и Луисом Энрике. А приглашение Зинедина Зидана — главная мечта парижских боссов.

Прогноз и ставка на матч «Ницца» — «ПСЖ»

Оба клуба явно на спаде: «Ницца» не победила последнюю команду чемпионата, а «ПСЖ» впервые за 16 лет проиграл дома дважды подряд, да еще и всухую. При этом в предыдущих пяти играх «Париж» в среднем пропускает больше, чем забивает: 1.6 гола против 1.2. Но и хозяева не блещут в атаке: в первой десятке забивают меньше всех (38), а в недавних шести матчах только два раза оформили больше одного мяча.

При этом мотивация «ПСЖ», который борется за титул, выше, чем у середняка лиги 1. А история встреч тоже говорит за команду Гальтье: парижане не проиграли в девяти из 11 последних поединков против «Ниццы». Тем не менее на разгром второй по силе обороны чемпионата Франции у «ПСЖ» не хватит сил.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.87.