«Ливерпуль» — «Арсенал»: Клопп поставит Артете подножку на пути к чемпионству
В главном матче 30-го тура АПЛ сойдутся нестабильный «Ливерпуль» и лидирующий «Арсенал». Игра пройдет на стадионе мерсисайдцев «Энфилд», главный арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита: поставить на победу красных можно с коэффициентом 2.79, это примерно 34% вероятности. Котировка на выигрыш лондонцев чуть ниже — 2.47 (40%). Ничья идет за 3.68 (26%).
Команды встречались в 10-м туре и выдали яркий триллер, в котором канониры добыли три очка со счетом 3:2 благодаря голу Букайо Сака с пенальти на 76-й минуте. Причем до того поединка «Ливерпуль» не проигрывал «Арсеналу» на протяжении восьми матчей во всех турнирах (в Кубках случались победы лондонцев в серии пенальти, но в основное время красные не уступали). Поставить на непоражение команды Юргена Клоппа можно за 1.58.
Наиболее вероятные результаты матча отражают примерно равные шансы команд:
• ничья 1:1 идет за 6.80;
• победа «Арсенала» 2:1 — за 9.50.
• 0:0 — за 10.25.
Команды входят в топ-5 чемпионата Англии по результативности. «Арсенал» за 29 матчей настрелял 70 голов, «Ливерпуль» — 48 мячей за 28 игр. Предстоящая встреча, вероятно, тоже может получиться яркой. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.
Рынок на мячи от обеих команд можно взять за 1.54, вариант «обе забьют — нет» оценен в маловероятные 2.49.
«Ливерпуль» —"Арсенал": прогноз и анализ матча АПЛ 9 апреля 2023 года
Команда Микеля Артеты проводит отличный сезон и приближается к первому с 2004 года титулу АПЛ: отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет восемь очков, хотя у «горожан» остается игра в запасе. «Ливерпуль» же выступает очень нестабильно. Мерсисайдцы катятся на девятой строчке и уже вряд ли вклинятся в борьбу за попадание в Лигу чемпионов — отставание от идущего четвертым «МЮ» достигло 10 баллов.
Предстоящий матч — очень важный с точки зрения гонки за чемпионство, ведь через два тура после встречи с красными «Арсенал» сойдется с преследующим его «Ман Сити». Сейчас преимущество канониров по потерянным очкам составляет пять баллов, в случае поражения от «Ливерпуля» оно может упасть до двух (если «Ман Сити» выиграет 8 апреля у идущего последним «Саутгемптона»).
«Если «Арсенал» поедет на «Энфилд» и выиграет, я бы определенно сказал, что титул будет у них, потому что их уверенность от этого будет невероятной. Если они проиграют на «Энфилде», то гонка станет очень напряженной», — считает Гари Невилл.
Проблем Артете доставит и восстановление лучшего защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Голландец пропустил прошлый тур против «Челси», но еще за несколько дней до игры с «Арсеналом» начал тренироваться в общей группе.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал»
Команды немало забивают в этом сезоне АПЛ: хозяева отличаются в среднем 1.71 раза за игру, гости — 2.41. В первом круге соперники выдали яркий поединок, который закончился победой «Арсенала» (3:2). За последние же 10 встреч в чемпионате оппоненты в семи играх заколачивали на двоих минимум три мяча, в таком же количестве матчей отличались оба коллектива.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4