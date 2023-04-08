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«Ливерпуль» — «Арсенал»: Клопп поставит Артете подножку на пути к чемпионству

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля».
Фото Global Look Press
Победить на «Энфилде» будет очень тяжело.

В главном матче 30-го тура АПЛ сойдутся нестабильный «Ливерпуль» и лидирующий «Арсенал». Игра пройдет на стадионе мерсисайдцев «Энфилд», главный арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
09 апр, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита: поставить на победу красных можно с коэффициентом 2.79, это примерно 34% вероятности. Котировка на выигрыш лондонцев чуть ниже — 2.47 (40%). Ничья идет за 3.68 (26%).

Команды встречались в 10-м туре и выдали яркий триллер, в котором канониры добыли три очка со счетом 3:2 благодаря голу Букайо Сака с пенальти на 76-й минуте. Причем до того поединка «Ливерпуль» не проигрывал «Арсеналу» на протяжении восьми матчей во всех турнирах (в Кубках случались победы лондонцев в серии пенальти, но в основное время красные не уступали). Поставить на непоражение команды Юргена Клоппа можно за 1.58.

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Наиболее вероятные результаты матча отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «Арсенала» 2:1 — за 9.50.

• 0:0 — за 10.25.

Команды входят в топ-5 чемпионата Англии по результативности. «Арсенал» за 29 матчей настрелял 70 голов, «Ливерпуль» — 48 мячей за 28 игр. Предстоящая встреча, вероятно, тоже может получиться яркой. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Рынок на мячи от обеих команд можно взять за 1.54, вариант «обе забьют — нет» оценен в маловероятные 2.49.

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«Ливерпуль» —"Арсенал": прогноз и анализ матча АПЛ 9 апреля 2023 года

Команда Микеля Артеты проводит отличный сезон и приближается к первому с 2004 года титулу АПЛ: отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет восемь очков, хотя у «горожан» остается игра в запасе. «Ливерпуль» же выступает очень нестабильно. Мерсисайдцы катятся на девятой строчке и уже вряд ли вклинятся в борьбу за попадание в Лигу чемпионов — отставание от идущего четвертым «МЮ» достигло 10 баллов.

Предстоящий матч — очень важный с точки зрения гонки за чемпионство, ведь через два тура после встречи с красными «Арсенал» сойдется с преследующим его «Ман Сити». Сейчас преимущество канониров по потерянным очкам составляет пять баллов, в случае поражения от «Ливерпуля» оно может упасть до двух (если «Ман Сити» выиграет 8 апреля у идущего последним «Саутгемптона»).

«Если «Арсенал» поедет на «Энфилд» и выиграет, я бы определенно сказал, что титул будет у них, потому что их уверенность от этого будет невероятной. Если они проиграют на «Энфилде», то гонка станет очень напряженной», — считает Гари Невилл.

Проблем Артете доставит и восстановление лучшего защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Голландец пропустил прошлый тур против «Челси», но еще за несколько дней до игры с «Арсеналом» начал тренироваться в общей группе.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал»

Команды немало забивают в этом сезоне АПЛ: хозяева отличаются в среднем 1.71 раза за игру, гости — 2.41. В первом круге соперники выдали яркий поединок, который закончился победой «Арсенала» (3:2). За последние же 10 встреч в чемпионате оппоненты в семи играх заколачивали на двоих минимум три мяча, в таком же количестве матчей отличались оба коллектива.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.

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ЦСКА — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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