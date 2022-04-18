БЕТСИТИ разыгрывает 3 000 000 Р во всероссийском конкурсе прогнозов

В букмекерской компании БЕТСИТИ стартовал второй этап всероссийского конкурса прогнозов на матчи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России — «Игра миллионов».

Предсказывай результаты матчей, набирай баллы за успешные прогнозы и выигрывай до 100 000 рублей фрибетами на каждом этапе турнира.

Главный приз — 1 000 000 рублей фрибетами. Он достанется лучшему прогнозисту по итогам всего конкурса.

Также на каждой стадии БЕТСИТИ Кубка России среди всех участников случайным образом будет разыграна футболка с автографами игроков.

Общий призовой фонд турнира составляет 3 000 000 рублей фрибетами.

Для участия в розыгрыше призов перейди на страницу акции, ознакомься с подробными правилами и выполни простые условия:

· укажи свой номер телефона на странице акции;

· введи код из СМС для верификации;

· нажми на кнопку «Сделать прогноз» и выбери три исхода в каждом матче.

Успей сделать прогноз — 1/4 финала стартует уже 19 апреля матчем «Балтика» — «Динамо». На следующий день сыграют «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

В перерыве каждого матча на «Матч ТВ» своими прогнозами будут делиться комментаторы, эксперты и амбассадоры турнира.

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.