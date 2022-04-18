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Сегодня, 15:00

БЕТСИТИ разыгрывает 3 000 000 Р во всероссийском конкурсе прогнозов

Читать «СЭ» в
БЕТСИТИ разыгрывает 3 000 000 Р во всероссийском конкурсе прогнозов.
Фото БЕТСИТИ
Делай прогнозы на ЦСКА — «Спартак» и другие матчи БЕТСИТИ Кубка России и получи шанс стать миллионером.

В букмекерской компании БЕТСИТИ стартовал второй этап всероссийского конкурса прогнозов на матчи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России — «Игра миллионов».

Предсказывай результаты матчей, набирай баллы за успешные прогнозы и выигрывай до 100 000 рублей фрибетами на каждом этапе турнира.

Главный приз — 1 000 000 рублей фрибетами. Он достанется лучшему прогнозисту по итогам всего конкурса.

Также на каждой стадии БЕТСИТИ Кубка России среди всех участников случайным образом будет разыграна футболка с автографами игроков.

Общий призовой фонд турнира составляет 3 000 000 рублей фрибетами.

Для участия в розыгрыше призов перейди на страницу акции, ознакомься с подробными правилами и выполни простые условия:

· укажи свой номер телефона на странице акции;

· введи код из СМС для верификации;

· нажми на кнопку «Сделать прогноз» и выбери три исхода в каждом матче.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Успей сделать прогноз — 1/4 финала стартует уже 19 апреля матчем «Балтика» — «Динамо». На следующий день сыграют «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

В перерыве каждого матча на «Матч ТВ» своими прогнозами будут делиться комментаторы, эксперты и амбассадоры турнира.

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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