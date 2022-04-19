У казанцев слишком много поражений этой весной.

В четвертьфинале Кубка России-2021/22 сыграют 12-я команда РПЛ и четвертая команда ФНЛ. Матч «Енисей» — «Рубин» состоится 20 апреля 2022 года в 14.30 мск на Центральном стадионе в Красноярске. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин» 20 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ аутсайдером считают «Рубин» — на казанцев можно поставить с коэффициентом 3.20 (вероятность исхода — 31%). Самая низкая котировка — на победу «Енисея» в основное время (2.26 и 44%), а самая высокая — на ничью: 3.60 и 25%.

Редко случается, что клуб РПЛ отстает по котировкам от команды ФНЛ, но это тот самый случай. Тем лучше: на то, что «Рубин» не проиграет, можно поставить с приятным коэффициентом 1.68, а на победу гостей с форой (0) — за 2.32.

Не факт, что команды оправдают ожидания болельщиков, которые в среду посетят красноярский стадион. Забивают оба коллектива мало, да еще и возможность выйти в полуфинал Кубка будет поддавливать психологически. Поэтому много голов ждать не стоит: на тотал больше 2,5 мяча коэффициент 2.10, меньше 2,5 — 1.79. При этом ставка «обе забьют» идет с не самыми выдающимися цифрами — 1.88.

Скорее всего, команды вообще не будут рисковать, а это значит, что игра получится плавной и монотонной. Рассчитывать на красную карточку, которую можно взять за 3.80, не приходится. Зато на ее отсутствие можно поставить за 1.22 — скромный, но рабочий вариант.

«Енисей» — «Рубин»: прогноз и анализ матча четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

Казанцы, пожалуй, испытывают самые большие трудности в РПЛ. Клуб тяжелее других справляется с потерей иностранцев и только в последнем 25-м туре со «Спартаком» (1:1) прервал серию из пяти поражений подряд. Безусловно, приоритетный вариант для клуба сейчас — набрать максимум очков в пяти оставшихся играх сезона и не пустить вперед «Химки» с «Уфой», чтобы не скатиться в зону стыковых матчей. Но в то же время нужно достойно выступить в Кубке страны, ведь над шеей Леонида Слуцкого и так уже висит меч. Новое поражение может стоить ему работы в казанском клубе.

С одной стороны, «Енисей» — удобный соперник для «Рубина». Команда Вадима Гаранина идет четвертой в ФНЛ и ведет агрессивную борьбу за попадание в стыковые матчи. Снизу подпирают «СКА-Хабаровск» и «Алания», поэтому вроде нужно поберечь силы и слить Кубок во имя успешного выступления в лиге. Но с другой, не каждый год удается пролезть в четвертьфинал престижного турнира, а уж маячащий полуфинал для большинства — вообще за гранью мечт. Поэтому стоит бороться.

Минус для «Рубина» — соперник забивает очень много, в прошлом раунде оформил четыре мяча в ворота «Локомотива». А у казанцев как раз есть проблемы с обороной. На то, что хозяева при поддержке трибун забьют больше 1,5 мяча, можно поставить с коэффициентом 2.30.

Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Рубин»

В этой паре очень сложно определиться с командой, которая будет рулить игрой. Как есть сложности и с тем, чтобы рассчитать количество голов. Скорее всего, соперники в первой половине матча не станут рисковать, потому что любая ошибка обернется отставанием в счете и итоговым крахом.

Рекомендуемая ставка: ничья по итогам 30 минут за коэффициент 1.68.