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«Енисей» — «Рубин»: Слуцкий попробует избежать увольнения после матча в БЕТСИТИ Кубке России

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин» 20 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий, «Рубин».
У казанцев слишком много поражений этой весной.

В четвертьфинале Кубка России-2021/22 сыграют 12-я команда РПЛ и четвертая команда ФНЛ. Матч «Енисей» — «Рубин» состоится 20 апреля 2022 года в 14.30 мск на Центральном стадионе в Красноярске. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
Рубин

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин» 20 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ аутсайдером считают «Рубин» — на казанцев можно поставить с коэффициентом 3.20 (вероятность исхода — 31%). Самая низкая котировка — на победу «Енисея» в основное время (2.26 и 44%), а самая высокая — на ничью: 3.60 и 25%.

Редко случается, что клуб РПЛ отстает по котировкам от команды ФНЛ, но это тот самый случай. Тем лучше: на то, что «Рубин» не проиграет, можно поставить с приятным коэффициентом 1.68, а на победу гостей с форой (0) — за 2.32.

Не факт, что команды оправдают ожидания болельщиков, которые в среду посетят красноярский стадион. Забивают оба коллектива мало, да еще и возможность выйти в полуфинал Кубка будет поддавливать психологически. Поэтому много голов ждать не стоит: на тотал больше 2,5 мяча коэффициент 2.10, меньше 2,5 — 1.79. При этом ставка «обе забьют» идет с не самыми выдающимися цифрами — 1.88.

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Скорее всего, команды вообще не будут рисковать, а это значит, что игра получится плавной и монотонной. Рассчитывать на красную карточку, которую можно взять за 3.80, не приходится. Зато на ее отсутствие можно поставить за 1.22 — скромный, но рабочий вариант.

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Казанцы, пожалуй, испытывают самые большие трудности в РПЛ. Клуб тяжелее других справляется с потерей иностранцев и только в последнем 25-м туре со «Спартаком» (1:1) прервал серию из пяти поражений подряд. Безусловно, приоритетный вариант для клуба сейчас — набрать максимум очков в пяти оставшихся играх сезона и не пустить вперед «Химки» с «Уфой», чтобы не скатиться в зону стыковых матчей. Но в то же время нужно достойно выступить в Кубке страны, ведь над шеей Леонида Слуцкого и так уже висит меч. Новое поражение может стоить ему работы в казанском клубе.

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С одной стороны, «Енисей» — удобный соперник для «Рубина». Команда Вадима Гаранина идет четвертой в ФНЛ и ведет агрессивную борьбу за попадание в стыковые матчи. Снизу подпирают «СКА-Хабаровск» и «Алания», поэтому вроде нужно поберечь силы и слить Кубок во имя успешного выступления в лиге. Но с другой, не каждый год удается пролезть в четвертьфинал престижного турнира, а уж маячащий полуфинал для большинства — вообще за гранью мечт. Поэтому стоит бороться.

Минус для «Рубина» — соперник забивает очень много, в прошлом раунде оформил четыре мяча в ворота «Локомотива». А у казанцев как раз есть проблемы с обороной. На то, что хозяева при поддержке трибун забьют больше 1,5 мяча, можно поставить с коэффициентом 2.30.

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Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Рубин»

В этой паре очень сложно определиться с командой, которая будет рулить игрой. Как есть сложности и с тем, чтобы рассчитать количество голов. Скорее всего, соперники в первой половине матча не станут рисковать, потому что любая ошибка обернется отставанием в счете и итоговым крахом.

Рекомендуемая ставка: ничья по итогам 30 минут за коэффициент 1.68.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
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