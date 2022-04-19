«Енисей» — «Рубин»: Слуцкий попробует избежать увольнения после матча в БЕТСИТИ Кубке России
В четвертьфинале Кубка России-2021/22 сыграют 12-я команда РПЛ и четвертая команда ФНЛ. Матч «Енисей» — «Рубин» состоится 20 апреля 2022 года в 14.30 мск на Центральном стадионе в Красноярске. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин» 20 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ аутсайдером считают «Рубин» — на казанцев можно поставить с коэффициентом 3.20 (вероятность исхода — 31%). Самая низкая котировка — на победу «Енисея» в основное время (2.26 и 44%), а самая высокая — на ничью: 3.60 и 25%.
Редко случается, что клуб РПЛ отстает по котировкам от команды ФНЛ, но это тот самый случай. Тем лучше: на то, что «Рубин» не проиграет, можно поставить с приятным коэффициентом 1.68, а на победу гостей с форой (0) — за 2.32.
Не факт, что команды оправдают ожидания болельщиков, которые в среду посетят красноярский стадион. Забивают оба коллектива мало, да еще и возможность выйти в полуфинал Кубка будет поддавливать психологически. Поэтому много голов ждать не стоит: на тотал больше 2,5 мяча коэффициент 2.10, меньше 2,5 — 1.79. При этом ставка «обе забьют» идет с не самыми выдающимися цифрами — 1.88.
Скорее всего, команды вообще не будут рисковать, а это значит, что игра получится плавной и монотонной. Рассчитывать на красную карточку, которую можно взять за 3.80, не приходится. Зато на ее отсутствие можно поставить за 1.22 — скромный, но рабочий вариант.
«Енисей» — «Рубин»: прогноз и анализ матча четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
Казанцы, пожалуй, испытывают самые большие трудности в РПЛ. Клуб тяжелее других справляется с потерей иностранцев и только в последнем 25-м туре со «Спартаком» (1:1) прервал серию из пяти поражений подряд. Безусловно, приоритетный вариант для клуба сейчас — набрать максимум очков в пяти оставшихся играх сезона и не пустить вперед «Химки» с «Уфой», чтобы не скатиться в зону стыковых матчей. Но в то же время нужно достойно выступить в Кубке страны, ведь над шеей Леонида Слуцкого и так уже висит меч. Новое поражение может стоить ему работы в казанском клубе.
С одной стороны, «Енисей» — удобный соперник для «Рубина». Команда Вадима Гаранина идет четвертой в ФНЛ и ведет агрессивную борьбу за попадание в стыковые матчи. Снизу подпирают «СКА-Хабаровск» и «Алания», поэтому вроде нужно поберечь силы и слить Кубок во имя успешного выступления в лиге. Но с другой, не каждый год удается пролезть в четвертьфинал престижного турнира, а уж маячащий полуфинал для большинства — вообще за гранью мечт. Поэтому стоит бороться.
Минус для «Рубина» — соперник забивает очень много, в прошлом раунде оформил четыре мяча в ворота «Локомотива». А у казанцев как раз есть проблемы с обороной. На то, что хозяева при поддержке трибун забьют больше 1,5 мяча, можно поставить с коэффициентом 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Рубин»
В этой паре очень сложно определиться с командой, которая будет рулить игрой. Как есть сложности и с тем, чтобы рассчитать количество голов. Скорее всего, соперники в первой половине матча не станут рисковать, потому что любая ошибка обернется отставанием в счете и итоговым крахом.
Рекомендуемая ставка: ничья по итогам 30 минут за коэффициент 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0