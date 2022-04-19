Тут уже не до веселых угловых.

20 апреля 2022 года в четвертьфинале Кубка России встретятся «Алания» из Владикавказа и питерский «Зенит». Игра начнется в 17.00 мск на стадионе им. Султана Билимханова, транслировать ее будут на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года

По прогнозам аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости из Санкт-Петербурга — безусловные фавориты. На победу «Зенита» можно поставить за 1.32 (75%), а вот у владикавказцев шансов почти нет — коэффициент на их успех — 11.00 (5%). Ничья в матче увеличит сумму ставки в 5 раз (20%).

Обе команды любят и умеют забивать — они самые результативные в своих чемпионатах. Поэтому можно рассчитывать на самые смелые тоталы — например, больше четырех мячей за 3.90.

По этим же причинам можно поставить на то, что забьют обе команды. Котировка на событие — 2.10.

Если верите в чемпиона России 1995 года, можете поставить на то, что «Алания» не проиграет — 1Х в матче идет за 3.40.

«Алания» — «Зенит»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

«Алания» уже не первый год пытается вернуться в РПЛ — получается неважно, зато в Кубке России успех у владикавказцев колоссальный. «Зенит», безусловно, крупнейший русский гранд, с которым играла «Алания» за последние годы. Четвертьфинал Кубка против такого соперника — уже успех.

Правда, осетинский клуб вряд ли готов противопоставить что-то такому уровню. Дело в стиле игры — «Алания» очень интересный проект, аналогов которому нет ни в ФНЛ, ни в РПЛ, и одновременно очень уязвимый — просто из-за огромного крена в сторону атаки. Крен — это не преувеличение: «Алания» забивает больше всех профессиональных клубов России, даже больше «Зенита». Только в ФНЛ у подопечных Спартака Гогниева 68 голов. Но и пропускает «Алания» стабильно много, иногда случаются даже разгромы.

Актуальную форму владикавказцев хорошей тоже не назвать — два поражения в трех последних встречах от равных по силе соперников, «Балтики» и «Факела». До зоны выхода в РПЛ теперь шесть очков, а перспективы против «Зенита» мутные — пусть в последнем туре «Алания» разгромила «Томь» дома (3:0). Но если владикавказцы поймают нужный настрой, то на гол команды точно можно рассчитывать. К тому же котировка на ИТБ1 сочная — 3.50.

«Зенит» едет в Грозный фаворитом, сильные стороны питерцев обсуждать нет смысла — семикратные чемпионы России должны побеждать на внутренней арене любого соперника. Даже проблемы с настроем, вероятно, не будет — Семак в прошлом году вылетел от «Арсенала», и большая часть команды еще помнит тот провал. «Зениту» наверняка хочется еще один внутренний требл, и единственное, что пока доставляет неудобство, — логистика. Добираться из Санкт-Петербурга в Грозный — отличное приключение для туриста, а для футболистов это последствия в игре. Но думается, что даже подуставший «Зенит» на классе сделает дело и забьет больше двух мячей, — коэффициент на ИТБ2 — 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Зенит»

«Алания» — интересная команда, которая точно не затерялась бы в РПЛ, но даже в ФНЛ она регулярно спотыкается о суровую реальность. Против «Зенита» веселая игра владикавказцев может обернуться для них трагедией. Но по-другому «Алания» играть не умеет и не хочет — вероятно, исход матча предрешен.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5 мяча за 3.10.