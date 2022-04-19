«Алания» — «Зенит»: матч БЕТСИТИ Кубка России приблизит Семака к треблу
20 апреля 2022 года в четвертьфинале Кубка России встретятся «Алания» из Владикавказа и питерский «Зенит». Игра начнется в 17.00 мск на стадионе им. Султана Билимханова, транслировать ее будут на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года
По прогнозам аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости из Санкт-Петербурга — безусловные фавориты. На победу «Зенита» можно поставить за 1.32 (75%), а вот у владикавказцев шансов почти нет — коэффициент на их успех — 11.00 (5%). Ничья в матче увеличит сумму ставки в 5 раз (20%).
Обе команды любят и умеют забивать — они самые результативные в своих чемпионатах. Поэтому можно рассчитывать на самые смелые тоталы — например, больше четырех мячей за 3.90.
По этим же причинам можно поставить на то, что забьют обе команды. Котировка на событие — 2.10.
Если верите в чемпиона России 1995 года, можете поставить на то, что «Алания» не проиграет — 1Х в матче идет за 3.40.
«Алания» — «Зенит»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года
«Алания» уже не первый год пытается вернуться в РПЛ — получается неважно, зато в Кубке России успех у владикавказцев колоссальный. «Зенит», безусловно, крупнейший русский гранд, с которым играла «Алания» за последние годы. Четвертьфинал Кубка против такого соперника — уже успех.
Правда, осетинский клуб вряд ли готов противопоставить что-то такому уровню. Дело в стиле игры — «Алания» очень интересный проект, аналогов которому нет ни в ФНЛ, ни в РПЛ, и одновременно очень уязвимый — просто из-за огромного крена в сторону атаки. Крен — это не преувеличение: «Алания» забивает больше всех профессиональных клубов России, даже больше «Зенита». Только в ФНЛ у подопечных Спартака Гогниева 68 голов. Но и пропускает «Алания» стабильно много, иногда случаются даже разгромы.
Актуальную форму владикавказцев хорошей тоже не назвать — два поражения в трех последних встречах от равных по силе соперников, «Балтики» и «Факела». До зоны выхода в РПЛ теперь шесть очков, а перспективы против «Зенита» мутные — пусть в последнем туре «Алания» разгромила «Томь» дома (3:0). Но если владикавказцы поймают нужный настрой, то на гол команды точно можно рассчитывать. К тому же котировка на ИТБ1 сочная — 3.50.
«Зенит» едет в Грозный фаворитом, сильные стороны питерцев обсуждать нет смысла — семикратные чемпионы России должны побеждать на внутренней арене любого соперника. Даже проблемы с настроем, вероятно, не будет — Семак в прошлом году вылетел от «Арсенала», и большая часть команды еще помнит тот провал. «Зениту» наверняка хочется еще один внутренний требл, и единственное, что пока доставляет неудобство, — логистика. Добираться из Санкт-Петербурга в Грозный — отличное приключение для туриста, а для футболистов это последствия в игре. Но думается, что даже подуставший «Зенит» на классе сделает дело и забьет больше двух мячей, — коэффициент на ИТБ2 — 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Зенит»
«Алания» — интересная команда, которая точно не затерялась бы в РПЛ, но даже в ФНЛ она регулярно спотыкается о суровую реальность. Против «Зенита» веселая игра владикавказцев может обернуться для них трагедией. Но по-другому «Алания» играть не умеет и не хочет — вероятно, исход матча предрешен.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5 мяча за 3.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0