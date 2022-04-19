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«Алания» — «Зенит»: матч БЕТСИТИ Кубка России приблизит Семака к треблу

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года
Артем Белинин
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20 апреля 2022 года в четвертьфинале Кубка России встретятся «Алания» из Владикавказа и питерский «Зенит». Игра начнется в 17.00 мск на стадионе им. Султана Билимханова, транслировать ее будут на matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 17:00. Республиканский стадион Спартак (Владикавказ)
Алания
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Алания» — «Зенит» 20 апреля 2022 года

По прогнозам аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости из Санкт-Петербурга — безусловные фавориты. На победу «Зенита» можно поставить за 1.32 (75%), а вот у владикавказцев шансов почти нет — коэффициент на их успех — 11.00 (5%). Ничья в матче увеличит сумму ставки в 5 раз (20%).

Обе команды любят и умеют забивать — они самые результативные в своих чемпионатах. Поэтому можно рассчитывать на самые смелые тоталы — например, больше четырех мячей за 3.90.

По этим же причинам можно поставить на то, что забьют обе команды. Котировка на событие — 2.10.

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Если верите в чемпиона России 1995 года, можете поставить на то, что «Алания» не проиграет — 1Х в матче идет за 3.40.

«Алания» — «Зенит»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 20 апреля 2022 года

«Алания» уже не первый год пытается вернуться в РПЛ — получается неважно, зато в Кубке России успех у владикавказцев колоссальный. «Зенит», безусловно, крупнейший русский гранд, с которым играла «Алания» за последние годы. Четвертьфинал Кубка против такого соперника — уже успех.

Правда, осетинский клуб вряд ли готов противопоставить что-то такому уровню. Дело в стиле игры — «Алания» очень интересный проект, аналогов которому нет ни в ФНЛ, ни в РПЛ, и одновременно очень уязвимый — просто из-за огромного крена в сторону атаки. Крен — это не преувеличение: «Алания» забивает больше всех профессиональных клубов России, даже больше «Зенита». Только в ФНЛ у подопечных Спартака Гогниева 68 голов. Но и пропускает «Алания» стабильно много, иногда случаются даже разгромы.

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Актуальную форму владикавказцев хорошей тоже не назвать — два поражения в трех последних встречах от равных по силе соперников, «Балтики» и «Факела». До зоны выхода в РПЛ теперь шесть очков, а перспективы против «Зенита» мутные — пусть в последнем туре «Алания» разгромила «Томь» дома (3:0). Но если владикавказцы поймают нужный настрой, то на гол команды точно можно рассчитывать. К тому же котировка на ИТБ1 сочная — 3.50.

«Зенит» едет в Грозный фаворитом, сильные стороны питерцев обсуждать нет смысла — семикратные чемпионы России должны побеждать на внутренней арене любого соперника. Даже проблемы с настроем, вероятно, не будет — Семак в прошлом году вылетел от «Арсенала», и большая часть команды еще помнит тот провал. «Зениту» наверняка хочется еще один внутренний требл, и единственное, что пока доставляет неудобство, — логистика. Добираться из Санкт-Петербурга в Грозный — отличное приключение для туриста, а для футболистов это последствия в игре. Но думается, что даже подуставший «Зенит» на классе сделает дело и забьет больше двух мячей, — коэффициент на ИТБ2 — 1.72.

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Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Зенит»

«Алания» — интересная команда, которая точно не затерялась бы в РПЛ, но даже в ФНЛ она регулярно спотыкается о суровую реальность. Против «Зенита» веселая игра владикавказцев может обернуться для них трагедией. Но по-другому «Алания» играть не умеет и не хочет — вероятно, исход матча предрешен.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 3.5 мяча за 3.10.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ростов

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Динамо

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П
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Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
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Спартак

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Горан Чаушич

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 20 1 3
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 15 1 0
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