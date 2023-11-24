Матч Джокович — Синнер стал самым популярным и прибыльным событием Итогового турнира ATP
19 ноября в итальянском Турине завершился Итоговый турнир ATP, победителем которого в седьмой раз в карьере стал 36-летний Новак Джокович. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на чемпионат игроки, а также о том, какие события привлекли самый большой объем ставок.
О турнире
Новак Джокович выиграл итоговые соревнования года в седьмой раз и по этому показателю обошел швейцарца Роджера Федерера. Благодаря победе серб заработал 4,4 млн долларов призовых. В финале Итогового турнира Джокович обыграл четвертую ракетку мира 22-летнего итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:3.
С Янником серб сыграл дважды в Турине, и в первом матче в рамках группового этапа победил Синнер. В «зеленой» группе будущие финалисты опередили датчанина Хольгера Руне и грека Стефаноса Циципаса, которого на матче с Джоковичем заменил поляк Хуберт Хуркач.
В «красной» группе сыграли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Рублев провалил турнир, проиграв всем своим соперникам. Медведев же, стартовав с двух побед, отдал первое место в квартете Алькарасу после проигрыша испанцу в очной встрече. В полуфинале россиянин уступил Синнеру, а испанец — Джоковичу.
Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли
Крупнейшим событием Итогового турнира ATP по объему сделанных ставок стал матч группового этапа между Джоковичем и Синнером. На эту встречу приходится более 15% от общего объема пари на матчи соревнований в Турине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7(5), 7:6(2) в пользу итальянца.
Финальный поединок с участием этих же теннисистов также вошел в тройку самых крупных матчей Итогового турнира ATP по объему пари. Кроме того, в топ-5 попали матчи Медведев — Зверев, Алькарас — Зверев и Синнер — Медведев. На каждую из этих игр также приходится свыше 7% оборота. Меньше всего клиентов интересовали встречи Синнера с Циципасом, Джоковича с Хуркачем и Циципаса с Руне.
Именно победное для Синнера противостояние с Джоковичем оказалось и самым успешным событием для PARI — причем с большим отрывом. На этот матч приходится 39% от общей доли прибыли компании по ставкам на Итоговый турнир ATP. В топ-3 по этому показателю также вошли встречи Алькараса с Медведевым и Зверевым — 10% и 9% от общей прибыли соответственно.
Самыми убыточными стали матчи Медведев — Зверев, Синнер — Джокович и Рублев — Зверев.
Крупные выигрыши и проигрыши
Один из самых крупных выигрышей по ставкам, принятым на матчи Итогового турнира ATP, составил 2 398 922 рубля. Клиент поставил 495 645 рублей, собрав экспресс из семи событий, включая матчи Джокович — Руне и Синнер — Циципас.
Кроме того, в его купон вошли матчи регулярного чемпионата КХЛ, РПЛ, АПЛ и турецкой Суперлиги, а также одна игра из теннисного Кубка Билли Джин Кинг. Последнее событие ушло возвратом из-за отмены. Во всех матчах игрок выбрал ставки на фаворитов с низкими котировками, однако итоговый коэффициент экспресса составил 4.84. Синнер обыграл Циципаса в двух сетах, а вот Джокович заставил понервничать, отдав один сет датчанину.
Другой игрок удвоил 1 000 000 рублей, поставив в лайве на Зверева во втором сете матча с Рублевым при форе (-1.5). Немец не подвел клиента, забрав этот отрезок игры со счетом 6:4.
Один из самых крупных проигрышей составил 820 700 рублей. Игрок заключил пари на то, что Медведев выиграет второй гейм в третьем сете матча с Синнером по коэффициенту 1.80. Но россиянин проиграл не только гейм, но и весь сет — со счетом 1:6.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3