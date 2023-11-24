Матч Джокович — Синнер стал самым популярным и прибыльным событием Итогового турнира ATP

19 ноября в итальянском Турине завершился Итоговый турнир ATP, победителем которого в седьмой раз в карьере стал 36-летний Новак Джокович. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на чемпионат игроки, а также о том, какие события привлекли самый большой объем ставок.

О турнире

Новак Джокович выиграл итоговые соревнования года в седьмой раз и по этому показателю обошел швейцарца Роджера Федерера. Благодаря победе серб заработал 4,4 млн долларов призовых. В финале Итогового турнира Джокович обыграл четвертую ракетку мира 22-летнего итальянца Янника Синнера — 6:3, 6:3.

С Янником серб сыграл дважды в Турине, и в первом матче в рамках группового этапа победил Синнер. В «зеленой» группе будущие финалисты опередили датчанина Хольгера Руне и грека Стефаноса Циципаса, которого на матче с Джоковичем заменил поляк Хуберт Хуркач.

В «красной» группе сыграли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Рублев провалил турнир, проиграв всем своим соперникам. Медведев же, стартовав с двух побед, отдал первое место в квартете Алькарасу после проигрыша испанцу в очной встрече. В полуфинале россиянин уступил Синнеру, а испанец — Джоковичу.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Крупнейшим событием Итогового турнира ATP по объему сделанных ставок стал матч группового этапа между Джоковичем и Синнером. На эту встречу приходится более 15% от общего объема пари на матчи соревнований в Турине. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7(5), 7:6(2) в пользу итальянца.

Финальный поединок с участием этих же теннисистов также вошел в тройку самых крупных матчей Итогового турнира ATP по объему пари. Кроме того, в топ-5 попали матчи Медведев — Зверев, Алькарас — Зверев и Синнер — Медведев. На каждую из этих игр также приходится свыше 7% оборота. Меньше всего клиентов интересовали встречи Синнера с Циципасом, Джоковича с Хуркачем и Циципаса с Руне.

Именно победное для Синнера противостояние с Джоковичем оказалось и самым успешным событием для PARI — причем с большим отрывом. На этот матч приходится 39% от общей доли прибыли компании по ставкам на Итоговый турнир ATP. В топ-3 по этому показателю также вошли встречи Алькараса с Медведевым и Зверевым — 10% и 9% от общей прибыли соответственно.

Самыми убыточными стали матчи Медведев — Зверев, Синнер — Джокович и Рублев — Зверев.

Крупные выигрыши и проигрыши

Один из самых крупных выигрышей по ставкам, принятым на матчи Итогового турнира ATP, составил 2 398 922 рубля. Клиент поставил 495 645 рублей, собрав экспресс из семи событий, включая матчи Джокович — Руне и Синнер — Циципас.

Кроме того, в его купон вошли матчи регулярного чемпионата КХЛ, РПЛ, АПЛ и турецкой Суперлиги, а также одна игра из теннисного Кубка Билли Джин Кинг. Последнее событие ушло возвратом из-за отмены. Во всех матчах игрок выбрал ставки на фаворитов с низкими котировками, однако итоговый коэффициент экспресса составил 4.84. Синнер обыграл Циципаса в двух сетах, а вот Джокович заставил понервничать, отдав один сет датчанину.

Другой игрок удвоил 1 000 000 рублей, поставив в лайве на Зверева во втором сете матча с Рублевым при форе (-1.5). Немец не подвел клиента, забрав этот отрезок игры со счетом 6:4.

Один из самых крупных проигрышей составил 820 700 рублей. Игрок заключил пари на то, что Медведев выиграет второй гейм в третьем сете матча с Синнером по коэффициенту 1.80. Но россиянин проиграл не только гейм, но и весь сет — со счетом 1:6.