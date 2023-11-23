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Почеттино воскресил «Челси»? Кажется, Стерлинга и Палмера не остановит и «Ньюкасл»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Челси» 25 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Рахим Стерлинг («Челси»).
Фото Global Look Press
Лондонцы в двух последних турах не уступили «Тоттенхэму» и «Ман Сити».

Одна из ярчайших вывесок 13-го тура АПЛ — схватка «Ньюкасла» и «Челси». Команды встретятся 25 ноября на стадионе «Сент-Джеймс Парк», стартовый свисток арбитра Саймона Хупера прозвучит в 18.00 по московскому времени. В России легально не показывают английский чемпионат.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
25 нояб, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Челси» 25 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов добиться успеха: коэффициент на «сорок» — 2.48, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш «аристократов» предложен с котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.58 (27%).

Прошлая встреча команд на «Сент-Джеймс Парк» закончилась минимальной победой хозяев (1:0). Поставить на то, что в этот раз лондонцы как минимум не уступят, можно за 1.59.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.47;

• 0:0 — за 8.75;

• 1:0 в пользу хозяев — за 9.50.

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Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.01.

Рынок на обмен голами предложен за 1.68, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.20.

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«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 ноября 2023 года

В турнирной таблице команды расположились неподалеку друг от друга: хозяева с 20 очками идут седьмыми, гости с 16 баллами — 10-ми. При этом «сороки» выступают еще и в Лиге чемпионов, лондонцы же заняты только внутренними турнирами. Подопечные Эдди Хау и сейчас находятся недалеко от топ-4 АПЛ — всего в шести очках. Отставание синих от зоны ЛЧ составляет более весомые 10 баллов.

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В прошлом туре прервалась семиматчевая беспроигрышная серия «Ньюкасла» в АПЛ — «сороки» неожиданно уступили «Борнмуту» с 16-го места (0:2). Возможно, вмешалась эпидемия травм, которая захлестнула «сорок». В предстоящем поединке черно-белым снова вряд ли поможет целый ряд игроков основы: Каллум Уилсон, Харви Барнс, Александр Исак, Джейкоб Мерфи, Эллиот Андерсон, Дэн Берн, Мэтт Тарджетт, Свен Ботман, также надолго дисквалифицирован Сандро Тонали.

«Челси» тоже неслабо пострадал от повреждений, но постепенно лазарет пустеет — в основном в нем остаются те, кто надолго выбыл еще до старта сезона. Из свежих выбывших стоит отметить 20-летнего защитника Леви Колвилла, который в нынешней кампании стал незаменимым футболистом основы. Но и без него команда Маурисио Почеттино выглядит хорошо. Синие проиграли всего раз в последних восьми матчах во всех турнирах и одержали за это время пять побед. Также лондонцы наконец начали забивать: в предыдущих двух поединках заколотили по четыре мяча, хотя встречались с серьезными оппонентами — «Тоттенхэмом» (4:1) и «Манчестер Сити» (4:4).

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Челси»

Лондонцы показывают результативную игру: в последних двух турах АПЛ вонзили по четыре пробоины в ворота представителей топ-4, а минимум в два гола за 90 минут выполнили в шести из предыдущих семи поединков во всех турнирах. Неплохую форму набрали футболисты группы атаки: Николас Джексон (семь мячей во всех соревнованиях), Рахим Стерлинг (5+2) и Коул Палмер (4+4). «Ньюкасл» же подошел к матчу после двух поражений — от «Борнмута» в АПЛ и «Боруссии» в ЛЧ. В обеих встречах «сороки» пропустили дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.42.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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 7
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 12 1 3
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