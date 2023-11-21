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21 ноября, 23:35

Россия забила Кубе восемь мячей! Клиент ФОНБЕТ спрогнозировал суперрезультативный матч и сорвал джекпот

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Игроки сборной России празднуют гол в ворота Кубы.
Фото Официальный телеграм-канал сборной России по футболу
Такого разгрома, пожалуй, мало кто ждал.

Сборная России в понедельник, 20 ноября, провела очередной международный товарищеский матч. Соперником команды Валерия Карпина была сборная Кубы, которая прилетела в Волгоград и рассчитывала не только посмотреть местные достопримечательности, но также оказать достойное сопротивление более классному противнику, который в последних играх действовал с ленцой. Однако на этот раз российские футболисты оказались заряжены по полной и преподнесли подарок местным болельщикам — забили аж восемь мячей.

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Сложно было представить, что матч завершится настолько результативно, но один из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ предусмотрел вероятность такого исхода. Он поставил 30 000 рублей на семь и более мячей в игре под коэффициент 7.20. В результате его выигрыш составил 216 000 рублей.

Сборная Кубы столкнулась с проблемами еще до вылета в Россию — команда осталась без капитана Йоселя Пьедры и вице-капитана Карлоса Васкеса. Уже по прибытии выяснилось, что у игроков нет подходящих бутс для игры на натуральном газоне, поэтому команда сразу отправилась в местный магазин и приобрела нужную экипировку. Дополнительно уже во время матча теплолюбивым гостям мешала зябкая погода. Все эти три фактора серьезно повлияли на возможности коллектива Юниелиса Кастильо.

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Россия мощно стартовала: уже на первых минутах хозяева создали несколько очень опасных моментов и постоянно владели мячом, что наверняка обнадежило автора ставки. По такой игре неудивительно, что счет был открыт довольно скоро: на 22-й минуте Обляков переиграл в ближней дуэли вратаря американской «Тампа-Бэй Раудис» (клуб второго дивизиона) Райко Аросарену. Позднее в первом тайме в его ворота влетели еще два мяча за авторством Головина и Антона Миранчука.

Можно было предположить, что на этом сборная России успокоится и позволит сопернику хоть немного почувствовать гостеприимство, но нет. К 68-й минуте счет вырос до 6:0, и автору ставки оставалось дождаться всего одного забитого мяча. К счастью для него, долго томиться не пришлось: полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отличился в дебютном матче за сборную и принес клиенту ФОНБЕТ шикарный выигрыш.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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