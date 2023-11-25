«Ювентус» и «Интер» борются за первое место. Шахматы Аллегри и Индзаги не скрасят даже Лаутаро и Влахович
«Ювентус» — «Интер» — центральная вывеска 13-го тура серии А. Команды занимают второе и первое места в чемпионате и по результатам поединка могут поменяться позициями. Игра пройдет 26 ноября в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Марко Гуида. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение нерадзурри: поставить на победу команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «Старой синьоры» доступен за 3.30 (29%), раздел очков предложен с такой же котировкой.
В прошлом сезоне «Ювентус» в чемпионате дважды всухую обыграл «Интер» (2:0 и 1:0). Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Макса Аллегри хотя бы не уступят, можно за 1.68.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.20;
• 0:0 — за 7.06;
• победа «Интера» 1:0 — за 7.44.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.88, обратный вариант идет за 1.93.
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«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 26 ноября 2023 года
Команды разделяет в турнирной таблице всего два очка: нерадзурри после 12 туров набрали 31 балл, бьянконери — 29. «Интер» оступился всего в двух турах — уступил «Сассуоло» (1:2) и сыграл вничью с «Болоньей» (2:2). Команда Индзаги действительно выглядит очень мощно: в 16 матчах во всех турнирах оформила 13 побед при одном поражении. К схватке с «Ювентусом» коллектив из Милана подошел после шести подряд побед.
«Старая синьора» тоже неплохо смотрится, но в отличие от «Интера» не участвует в еврокубках и до января (пройдет 1/8 финала Кубка Италии) может сосредоточиться только на чемпионате. «Ювентус» демонстрирует потрясающую игру в обороне: в последних семи матчах серии А пропустил всего однажды, а за весь сезон позволил себя огорчить лишь семь раз. Сразу четыре пропущенных прилетело от «Сассуоло» (2:4). На счету парней Аллегри уже восемь сухих игр.
Нерадзурри пропустили еще меньше — всего шесть мячей. А из 16 матчей во всех турнирах сразу 10 закончились для «Интера» всухую. Правда, против «Ювентуса» не выступит два основных защитника черно-синих: Алессандро Бастони и Бенжамен Павар травмировались незадолго до встречи со «Старой синьорой». Также повреждение у Хуана Куадрадо, который только этим летом сменил «Альянц Стэдиум» на «Джузеппе Меацца».
У «Ювентуса» тоже будет не хватать нескольких важных игроков: травмированы капитан Данило и основной полузащитник Мануэль Локателли, также повреждения у Тимоти Веа и Маттиа де Шильо, который недоступен еще с предсезонки.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»
Команды крайне редко устраивали яркие очные поединки: в последних 10 встречах во всех турнирах лишь дважды забили три мяча на двоих за 90 минут. Вдобавок в текущем сезоне оппоненты показывают отличную игру в обороне: «Ювентус» пропускает в среднем 0,58 гола за матч, «Интер» — ровно 0,5. «Старая синьора» периодически испытывает проблемы в атаке: в трех из четырех предыдущих туров выжала лишь один забитый мяч.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.34.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
5
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
6
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
7
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3