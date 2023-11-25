Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:30

«Ювентус» и «Интер» борются за первое место. Шахматы Аллегри и Индзаги не скрасят даже Лаутаро и Влахович

Прогноз и ставка на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
Друг с другом команды действуют осторожно.

«Ювентус» — «Интер» — центральная вывеска 13-го тура серии А. Команды занимают второе и первое места в чемпионате и по результатам поединка могут поменяться позициями. Игра пройдет 26 ноября в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Марко Гуида. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение нерадзурри: поставить на победу команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Успех «Старой синьоры» доступен за 3.30 (29%), раздел очков предложен с такой же котировкой.

В прошлом сезоне «Ювентус» в чемпионате дважды всухую обыграл «Интер» (2:0 и 1:0). Поставить на то, что в предстоящей встрече подопечные Макса Аллегри хотя бы не уступят, можно за 1.68.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.06;

• победа «Интера» 1:0 — за 7.44.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.88, обратный вариант идет за 1.93.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Новак Джокович. Матч Джокович — Синнер стал самым популярным и прибыльным событием Итогового турнира ATP

«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 26 ноября 2023 года

Команды разделяет в турнирной таблице всего два очка: нерадзурри после 12 туров набрали 31 балл, бьянконери — 29. «Интер» оступился всего в двух турах — уступил «Сассуоло» (1:2) и сыграл вничью с «Болоньей» (2:2). Команда Индзаги действительно выглядит очень мощно: в 16 матчах во всех турнирах оформила 13 побед при одном поражении. К схватке с «Ювентусом» коллектив из Милана подошел после шести подряд побед.

«Старая синьора» тоже неплохо смотрится, но в отличие от «Интера» не участвует в еврокубках и до января (пройдет 1/8 финала Кубка Италии) может сосредоточиться только на чемпионате. «Ювентус» демонстрирует потрясающую игру в обороне: в последних семи матчах серии А пропустил всего однажды, а за весь сезон позволил себя огорчить лишь семь раз. Сразу четыре пропущенных прилетело от «Сассуоло» (2:4). На счету парней Аллегри уже восемь сухих игр.

Нерадзурри пропустили еще меньше — всего шесть мячей. А из 16 матчей во всех турнирах сразу 10 закончились для «Интера» всухую. Правда, против «Ювентуса» не выступит два основных защитника черно-синих: Алессандро Бастони и Бенжамен Павар травмировались незадолго до встречи со «Старой синьорой». Также повреждение у Хуана Куадрадо, который только этим летом сменил «Альянц Стэдиум» на «Джузеппе Меацца».

У «Ювентуса» тоже будет не хватать нескольких важных игроков: травмированы капитан Данило и основной полузащитник Мануэль Локателли, также повреждения у Тимоти Веа и Маттиа де Шильо, который недоступен еще с предсезонки.

Оливье Жиру, Лаутаро Мартинес, Хвича Кварацхелия. На фоне скандала со ставками итальянский футбол укрепляется. Клубы серии А все увереннее выступают в еврокубках

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

Команды крайне редко устраивали яркие очные поединки: в последних 10 встречах во всех турнирах лишь дважды забили три мяча на двоих за 90 минут. Вдобавок в текущем сезоне оппоненты показывают отличную игру в обороне: «Ювентус» пропускает в среднем 0,58 гола за матч, «Интер» — ровно 0,5. «Старая синьора» периодически испытывает проблемы в атаке: в трех из четырех предыдущих туров выжала лишь один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2 за 2.34.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» перезагрузился во время паузы. Теперь красно-белые вернутся на победный путь
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости